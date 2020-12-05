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Formula 1 / Son dakika

Raikkonen: "Umarım bir adım daha atabiliriz"

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Raikkonen: "Umarım bir adım daha atabiliriz"
Ekleyen:
, Editör

Kimi Raikkonen, sıralama turlarında iyi bir pozisyonda olabilmeleri için takımın bir daha atabilmesini umuyor.

Alfa Romeo F1 pilotu Kimi Raikkonen, ilk antrenman seansını 14. sırada tamamlarken, ikinci seansta 12. en iyi zamanı attı.

Fin pilot iki seansta toplam 86 tur attı ve en iyi derecesi 55.484 oldu.

Seansın ardından konuşan 2007 dünya şampiyonu, "Hafta sonundan önce bu pist hakkında belli bir beklentim yoktu. Önemli olan iki temiz seans geçirmek ve araçta yapmamız gereken işleri yapmaktı."

"Pistin kendisi nispeten basit, oldukça tümsekli olmasına rağmen sadece iki zorlu virajı var."

"Bu hafta sonu yaklaşımımızı değiştirmedik: her zamanki gibi sıralama turları için  hazırlanacağız. Umarım bu akşam bir adım daha atabilir ve daha rekabetçi olabiliriz." dedi.

Antonio Giovinazzi ise 13. sırada tamamladığı seansın ardından, hafta sonuna iyi başladıklarını dile getirdi.

“Bugün sahip olduğumuz hızdan oldukça memnunum, özellikle uzun sürüşler iyiydi. Yarın bizim için ilginç bir mücadele olacak, boşluk bulmak önemli olacak ama herkes bir hava koridoru bulmaya çalışacak."

"Akıllı olmamız ve kartlarımızı doğru oynamamız gerekecek. İkinci bölüme kalmak için mücadele ettiğimizi biliyoruz ve orada olma şansımız olduğuna eminiz, bu yüzden yarın ne elde edebileceğimizi göreceğiz."

 
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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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