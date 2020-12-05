Perez: "Geçiş yapmak çok zor, yarış adeta Monako gibi olacak"

Racing Point'in Mercedes güç ünitesiyle birlikte Sakhir'de güçlü olması zaten bekleniyordu ve son yarışların formda ismi Sergio Perez, cuma günkü antrenmanları üçüncü sırada kapattı.

Perez'in temposu Red Bull ve Mercedes'e oldukça yakındı.

Seansın ardından konuşan Meksikalı pilot, "Pistte geçen olumlu günün ardından bu hafta sonu sahip olduğumuz şans konusunda oldukça iyimserim."

"Bence güçlü sonuçlar hedefleyebiliriz. Ancak bugün bize sıralama turlarının ne kadar yakın olacağını gösterdi. Tek turda her şeyi doğru yapmanız gerekiyor, her küçük şey önemli olabilir."

"Bugün yeni pist düzenine alışmak gerçekten zordu, orta bölümdeki bordürler çok sert. İyi bir tur zaman kaybetmek için onlara saldırmak istiyorsunuz ancak yanlış bir değerlendirme yaptığınız takdirde hata yapmak çok kolay."

"Bu hafta sonu pilotların tur zamanlarının iptal edildiğini göreceğiz, bu yüzden mümkün olduğunca temiz sürmeniz gerekiyor. Nispeten az sayıda viraj var, ancak tur oldukça zor ve orta sektörde her şeyi doğru yapmak son derece önemli." dedi.

Perez, yarış temposu üzerinde çalışmaları gerektiğini söyledi.

"Yarışta daha güçlü olabilmek için gece daha fazla zaman bulmamız gerekiyor. Açıkçası iyi bir gün olduğunu düşünüyorum. Yarın her şeyi bir araya getirmemiz çok önemli olacak ve dediğim gibi orta sektör kritik olacak."

"Çok yakın bir sıralama seansı göreceğiz. Ama hızımızız iyi ve bence iyi pozisyonlar için savaşabiliriz. Yarış neredeyse Monako gibi olacak. Geçiş yapmak adeta imkansız. Bu yüzden cumartesi günü önemli olacak."