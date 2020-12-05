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Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Hızlı görünüyoruz"

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Leclerc: "Hızlı görünüyoruz"
Ekleyen:
, Editör

Ferrari pilotu Charles Leclerc, sıralama turlarında son bölüme kalabileceklerini düşündüğü Sakhir Pisti'nin yeni düzenini sevdiğini söyledi.

Charles Leclerc, ilk antrenman seansında ilk ona girmeyi başardı ve iyi bir tempoya sahip gibi görünüyordu.

Ancak ikinci seansta tahrik mili sorunu yaşayınca, seansa ve güne erken veda etti.

Leclerc seans sonrası şöyle konuştu: "Bugün, beklenenden daha iyiydi. İkinci seansın başındaki teknik problem ortaya çıkıncaya kadar işler iyi gidiyordu, bu yüzden umarım yarın iyi bir gün olur."

"Bana karting günlerimi hatırlattığı için az virajlı bu pistten epey keyif aldım. Güzel bir pist ve eğlenceli bir yarış olmalı. Buradaki uzun düzlüklerle, arkada kim varsa büyük bir avantaja sahip olacak.

"Ana endişem sıralama turları için bir boşluk bulmak olacak.  Özellikle Q1 ve Q2'nin karmakarışık olabileceğini düşünüyorum."

"İkinci antrenman seansının başında araçta kendimi iyi hissettim, bu yüzden iyi bir yerde olduğumuzdan eminim, ancak bunu doğrulamak için zaman turu kaydetmeliyiz."

Leclerc, takımın rekabetçi olabileceğini düşünüyor.

 “İlk antrenman seansında iyi göründük, hatta beklediğimden bile daha iyiydik. İkinci seansta da sorun yaşayana kadar aracımız iyiydi. İyi bir hıza sahip olduğumuza eminim, ancak bu varsayımları doğrulamak için hızlı turlar atmanız gerekiyor."

"Dediğim gibi, şu anda beni en çok trafik endişelendiriyor. Umarım son bölüme kalırız, ama birinci ve ikinci seanslar çok zor olacak."

"İlk antrenman seansındaki hıza bakarsak, son bölüme kalmalıyız, ancak nihai sonucun ne olacağını Cumartesi günü öğreneceğiz. Yine rekabetçi bir olacağımızı düşünüyorum."

"İkinci sektördeki kerbler çok yüksek ve farklı bir açıyla sürerseniz, bugün gördüğümüz gibi araca zarar verebilirsiniz. Yarışta daha da zor olacak."

"Ama dediğim gibi, birkaç virajdan oluşan bu kısa düzeni beğendim."

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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