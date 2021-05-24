Norris: "Mühendisim Will’i oldukça endişelendirdim"

FIA, Monte Carlo’daki yarış hafta sonu için tünelden sonraki şikanda pist sınırlarını kontrol edileceğini açıkladı.

Pilotlar, bu bölümde iki kez pist sınırları dışına taşarlarsa siyah beyaz bir uyarı bayrağı çıkarılacak ve üçüncü kez aynı hatayı yaparlarsa da zaman cezası alacaklardı.

Norris, daha yarışın erken bölümlerinde kerblerin iki kez dışarısına çıkmıştı ve bu durum, onu bütün öğleden sonra bir cezanın eşiğinde bırakmış oldu.

Norris, “İlk apeksi kaçırdım yani sağ tarafın ilk kısmını ve ikincisinde de sola doğru gittim. Bu iki durumda da zaman kaybettim.”

Adrian Newey, Chief Technical Officer, Red Bull Racing, Carlos Sainz Jr., Ferrari, 2nd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, and Lando Norris, McLaren, 3rd position, on the podium Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

“İki sefer de orada lastikleri kilitledim ama sanırım 7 turun ardından pistin dışına çıkma haklarımdan ikisini kullanmıştım ki eminim bu, mühendisim Will’i oldukça endişelendirmiştir.”

“Hiç şüphesiz bu durum, başkalarını da strese sokmuştur. Bu yüzden yarışa ideal bir başlangıç yapmadım çünkü daha çok tur olduğunu biliyordum ve özellikle de son bölümde mücadele çok daha yakın olacağı için aracı daha fazla zorlayacaktım. Eğer bu noktada bir hata yapıp dışarı çıksaydım 5 saniye ceza alacaktım ve [Sergio] Perez önüme geçmiş olacaktı.” dedi.

Pist sınırları sorununun yanında Norris, yarışın sonuna doğru aracındaki sert lastiklerin hiç iyi hissettirmediğini ve bu yüzden oldukça zorlandığını söyledi.

Norris, “Aracı sürmek çok zordu. Lastikleri kilitlemek ve ön tarafı kaybetmek ise çok kolaydı ve özellikle tümseklerde daha kötü oluyordu. Bu durum hiç güven vermiyordu ve Sergio’nun stratejisinden dolayı pite çok daha sonra girdiğini öğrendiğimde oldukça endişelendim.”

“Fakat en önemlisi pistin dışına taşmadım, duvara da çarpmadım ve son viraj ve 8. virajdan düzgün bir şekilde çıkabildiğim sürece beni geçemezdi. Bu yüzden çok kötü değildi.

Perez’in uyguladığı baskıya ek olarak pist sınırları durumu yüzünden Norris takımından iletişimi kesmelerini istedi.

“Sona doğru Will’e sessiz olmasını söylüyordum çünkü bazen sadece işinize odaklanmanız gerekir."

“Sadece tamamen konsantre olmak istiyorsunuz. Caddelerde sürerken, bariyerlere teğet geçerken, kendinize güvenirken başka bir şey hakkında düşünmek istemiyorsunuz.”

“Bu yüzden 20 saniye önümde bir adamın olduğunu söylemesi pek umrumda değildi ve sadece sürmeye odaklanmak istiyordum. Bu kadar basit.” dedi.

Lando Norris, McLaren, 3rd position, lifts his trophy 1 / 1 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images