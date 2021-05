Norris: "Mühendisim Will’i oldukça endişelendirdim"

FIA, Monte Carlo’daki yarış hafta sonu için tünelden sonraki şikanda pist sınırlarını kontrol edileceğini açıkladı.

Pilotlar, bu bölümde iki kez pist sınırları dışına taşarlarsa siyah beyaz bir uyarı bayrağı çıkarılacak ve üçüncü kez aynı hatayı yaparlarsa da zaman cezası alacaklardı.

Norris, daha yarışın erken bölümlerinde kerblerin iki kez dışarısına çıkmıştı ve bu durum, onu bütün öğleden sonra bir cezanın eşiğinde bırakmış oldu.

Norris, “İlk apeksi kaçırdım yani sağ tarafın ilk kısmını ve ikincisinde de sola doğru gittim. Bu iki durumda da zaman kaybettim.”

Adrian Newey, Chief Technical Officer, Red Bull Racing, Carlos Sainz Jr., Ferrari, 2nd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, and Lando Norris, McLaren, 3rd position, on the podium

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images