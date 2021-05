İtalyan ekip, yarış başlamadan önce Leclerc'in aracında neler yaşadığı hakkında ayrıntılı bir analiz yapmak adına pazartesi sabahı Maranello fabrikasına geri döndü.

Takım, yarıştan birkaç saat önce aracı tamamen çalışır hale getirmişti ve kazadan sonra vites kutunu değiştirmeme kararı almıştı. Çünkü incelemelere göre bu ünitenin yarışta kullanılmasını engelleyecek boyutta hasar yoktu. Ancak Leclerc, gride geliş turunda, altıncı viraja gelirken şaft arızası yaşadı.

Yarış başlamadan önce bu parçayı değiştirmek için yeterli vakit yoktu ve bu da Leclerc'in pole pozisyonundan başlaması gereken yarıştan çekildiği anlamına geliyordu.

Pazartesi günü Leclerc'in aracında yapılan analizler sonrası bu sorunun sıralama turlarındaki kaza sonrası ortaya çıktığı anlaşıldı.

Takım, yarıştan önce hasarlı parçaları değiştirmek için geniş çaplı bir kontrol yapsa da, şaft bölümü kazadan sonra incelenecek normal parçalar listesinde yer almadığı için bu sürece dahil edilmedi.

Takımın incelediği ve değiştirdiği kritik şeyler listesinde çok sayıda parça bulunuyor, ancak şaft bölümünün buna dahil olmadığı ortaya çıktı.

Bunun temel sebebi, takımın daha önce aracın bu kısmında neredeyse hiç sorun yaşamamış olmasıydı. Ayrıca bariyerlere sağ taraftan çarpmışlardı ve sorunlu kısım aracın sol tarafındaydı.

Charles Leclerc, Ferrari SF21, crashes out towards the end of Qualifying

Photo by: Jean Petin / Motorsport Images