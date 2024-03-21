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Formula 1 Avustralya GP

Hamilton: "W15 harika bir araç"

Formula 1 dünya şampiyonu Lewis Hamilton'a göre 2024 Mercedes aracı gayet iyi otomobil.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team

Sam Bloxham / Motorsport Images

Mercedes, 2022'deki yeni döneme kendi konseptiyle başlamış fakat bu konsept beklentileri karşılamamıştı.

O yıl aracı çok yere yakın kullanan Mercedes, 2023 için aracını yükseltti ancak yeni aerodinamik yapıya rağmen yeni araç da beklentileri pek karşılamadı.

Bu yılki W15'te aracın arka tarafındaki denge sorununu çözmek isteyen Mercedes, daha geleneksel bir tasarıma geçti ancak geride kalan iki yarışın ardından şampiyonada dördüncü sırada yer alıyor.

Ancak Hamilton, yeni araçtan alabilecekleri çok fazla şey olduğunu söylüyor ve yeni aracın geçen yılki aracın "kötü kardeşi" olmadığı konusunda ısrar ediyor.

Hamilton şöyle dedi: "Kesinlikle o kötü kız kardeş ya da onun gibi bir şey değil. Bence harika bir aracımız var; içinde çok fazla potansiyel var."

"Sadece şu anda ayar anlamında en iyisini yapmayı başaramadık."

"İlk birkaç yarıştaki performanstan memnun değiliz. Fakat  araçta henüz tam olarak ortaya çıkaramadığımız çok daha fazla potansiyel var."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, signs autographs for fans

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, signs autographs for fans

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"Dolayısıyla herkesin odaklandığı şey aracı anlamaya çalışmak. Bu hafta sonunun ileriye doğru iyi bir adım olmasını umuyoruz."

"Bu konuda büyük miktarda çalışma yapıldı - herkesin kafası analizlerle dolu. Bu hafta sonu olumlu hissediyorum. Çok iyi olmayan iki yarış geçirdik ama önümüzde uzun bir yıl var."

Takım arkadaşı George Russell daha önce Mercedes'in yarış hafta sonlar ilerledikçe gerilediğinden şikayet etmişti. Ancak Russell bunun Mercedes'in test eksikliğinden kaynaklanan bir durum olduğunu düşünüyor.

"Sadece üç test ve iki yarış yaptık. Bunu bir futbol takımıyla karşılaştırırsanız, sezonun ilk iki maçıyla beraber üç gün antrenman yapmışlarsa, birbirlerinden en iyi şekilde nasıl yararlanacaklarını henüz anlamamışlardır."

"Biz de ilk iki yarıştan çok şey öğrendik. Sanırım hepimiz Melbourne'e gidip araç üzerinde pek çok şeyi test ederek bundan en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğimizi daha iyi anlayacağız."

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