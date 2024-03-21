Verstappen: "Takımdaki 'kilit isimler' görevlerinde kalmalı"

Red Bull'da spekülasyonlar devam ediyor ve iddialar Christian Horner'ın görevinden ayrılmak zorunda kalabileceği yönünde.

Son olarak kadın çalışan FIA'ya giderek şikayette bulundu ve konu artık onlar tarafından inceleniyor.

Verstappen bugünkü basın toplantısında şöyle konuştu: "Hepimizin aynı şeyi istediğini hissediyorum; pistte iyi performans göstermek istiyoruz."

"Takım olarak odaklanmak istediğimiz şey bu. Sadece takım içinde değil, dışarıdan da çok fazla spekülasyon yapılıyor ve bu kontrol edemeyeceğiniz bir şey."

"Kontrol edebileceğiniz tek şey, takım içinde herkesin aynı yöne odaklanması. Ben de bunu yaptığımızı hissediyorum."

"Ben de her zaman bu tür şeylere çok fazla dahil olmak istemiyorum. Çünkü ben sürücüyüm ve işlerin performans tarafına bakıyorum, sonuçta ben bunun için işe alındım."

"Bildiğim kadarıyla her şey doğru şekilde ele alınıyor. Bu konuda daha fazla ayrıntıya girmeyeceğim çünkü bundan daha fazlasını bilmiyorum."

"Bilmek de istemiyorum çünkü bu benim işim ya da ekip içindeki görevim değil."

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Motorsport Images

Odağı zorlaştırıp zorlaştırmadığı sorusuna Verstappen, "Benim için değil çünkü F1'i çok kolay bir şekilde kapatıp açabiliyorum!"

"Padoktan ayrıldığımda F1'i çok fazla düşünmüyorum. Ne yapmam gerektiğini biliyorum. Fakat aynı zamanda bir yılda bu kadar çok yarış olduğu için eve gelip başka şeyler düşünmenin, meşgul olmanın ve tutkuyla bağlı olduğum diğer projelerim üzerinde çalışmanın da çok önemli olduğunu biliyorum."

"En azından benim için bu böyle işliyor. Elbette her sürücü biraz farklıdır. Fakat şu ana kadar benim için olan biten her şeye rağmen araca binip iyi performans sergilemek çok kolay."

"Garajda da o kadar çok harika insan var ki bu durum hiç değişmedi. Takım olarak elde ettiğimiz sonuçlardan da açıkça görebileceğiniz gibi herkes aynı şekilde odaklanıyor."

"Araç hakkında daha fazla konuşmak ister miydik? Muhtemelen evet." cevabını verdi.

Takımda uzun süre kalıp kalmayacağı sorusuna Verstappen, "Elbette bu yüzden bu anlaşmayı imzaladım. Daha önce de söylediğim gibi, takım içinde mutluyum. Tabii ki kilit isimlerin daha uzun süre takımda tutmaya çalışmamız çok önemli çünkü performans da bu şekilde ortaya çıkıyor."

"Sonunda bu bir performans işi. Tıpkı performans göstermeseydim burada oturamayacak olmam gibi."

"Yani işlerin nasıl yürüdüğünü biliyorum. Fakat anlaşmanın yürürlükte olmasıyla birlikte benim de niyetim sonuna kadar burada olmak."

"Tabii ki sonuna kadar devam etmek benim için de harika bir hikâye olurdu, çünkü bu temelde tek bir ailenin ve tek bir takımın parçası olduğum anlamına geliyor." cevabını verdi.

Kimleri kilit isim olarak gördüğü sorusuna Verstappen "Birçok kişi fakat isim vermeyeceğim."

"Burada kendimi her zaman rahat hissettim çünkü benim için burası ikinci bir aile gibi. Benim için her şey aynı ve sadece performansa odaklanıyoruz."

"Daha önce de söylediğim gibi, konuşmaların sahip olduğumuz harika araç hakkında olmasını isterim. Umarım burada öyle olmaya başlar."

"Başından beri takımın başarısına katkıda bulunan pek çok insan var ve elbette buna saygı duyulması gerektiğini düşünüyorum."

"Fakat bence genel olarak başarılı ekiplerde, iyi bir çekirdek gruba sahip olduğunuzda, herkesi aynı rollerde tutmak istersiniz." cevabını verdi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Toto'nun kendisini istemesiyle ilgili Verstappen, "Bunu anlayabiliyorum!"

"Ne yapacağım konusunda benim üzerimde herhangi bir etkisi yok. Fakat bunu duymak her zaman güzeldir."

"Toto ve benim ufak tefek sorunlarımız oldu. Fakat bu şampiyonluk için mücadele eden iki takım arasında normal bir şey; karşılıklı saygı her zaman vardı."

"Yine de bu benim açımdan hiçbir şeyi değiştirmez." cevabını verdi.

Onlara katılıp katılmayacağı sorusuna Verstappen, "Bilmiyorum. 2028'den sonra ne olacağını bilmiyorum, yani F1'de kalıp kalmayacağımı bilmiyorum. Devam edip etmeyeceğimi, yeni bir anlaşma imzalayıp imzalamayacağımı biliyorum." cevabını verdi.

Söylentilere göre Verstappen, 2026 motor projesinden memnun değil.

"Bu konuda çok fazla endişelenmiyorum. Tabii ki bu konuda Christian'la ve orada çalışan insanlarla yakın temas halindeyim. Herkes canla başla çalışıyor, dolayısıyla bu konuda panik yapmaya gerek yok."

"Ayrıca, henüz 2026'da değiliz ve bunun çok büyük bir görev olduğunu biliyoruz, bunu hafife almıyoruz."

"Bu kadar çok köklü motor üreticisi varken, onları yenmenin kolay olacağını da düşünmüyoruz. Fakat proje üzerinde çalışan çok sayıda iyi insanımız var ve bu konuda çok heyecanlıyız."

"Nerede olacağını elbette zaman gösterecek."