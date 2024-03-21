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Formula 1 Avustralya GP

Norris: "Yanıp sönen ışıklar erken tepki vermeme sebep oldu"

Lando Norris, Formula 1'in Suudi Arabistan Grand Prix'sinde yakınlarda yanıp sönen bir ışığın dikkatini dağıtması sebebiyle erken tepki verdiğini düşünüyor.

Jonathan Noble Matt Kew
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Sergio Perez, Red Bull Racing RB20, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Oscar Piastri, McLaren MCL38, Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, the rest of the field at the start

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Sergio Perez, Red Bull Racing RB20, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Oscar Piastri, McLaren MCL38, Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, the rest of the field at the start

Mark Sutton / Motorsport Images

McLaren pilotu, iki hafta önce Cidde'de ışıklar sönmeden önce aracını hareket ettirmsinin ardından ceza almaktan kurtulduğu için şanslıydı.

Aralarında George Russell'ın da bulunduğu rakipleri, aracının hareket ettiği görüldüğü için erken start almasından şikayetçi olurken, FIA hakemleri, araç transponderinin uygunsuz bir şeyi tetiklemediği için herhangi bir suç olmadığına karar verdi.

Norris, herhangi bir avantaj elde etmemesine rağmen olaydan dolayı ceza almamasına "biraz şaşırdığını" itiraf etti.

O ana neyin sebep olduğunu düşünen Norris, her şeyin yakındaki bir ışığa tepki vermesiyle tetiklendiğini, hatta bu tepkinin kendisini filme alan birinden gelmiş olabileceğini söyledi.

Norris, "Bunu hayatım boyunca hiç yapmadım. Karting yaptığımdan beri bunu hiç yapmadım, bu yüzden aniden ne olduğunu bilmiyorum."

 "Gitmeye hazır gibisiniz, ama oldukça karanlık ve çok fazla ışık var. Bu yüzden başka bir yerde, yanımda ya da önümde bir yerde, video çeken insanlardan ya da her neyse, bir ışığa tepki verip vermediğimi bilmiyorum."

"Bir şeye tepki verdim ama belli ki yeterince hızlı bir şekilde durmayı başardım. Bunun neden olduğuna cevap verebilir miyim bilmiyorum." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL38

Lando Norris, McLaren MCL38

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Yarış başladığında Norris, erken start nedeniyle ceza aldığının kendisine bildirilmesini beklediğini ancak bunun gerçekleşmediğini söyledi.

Norris, "Mühendisimin bana bir şey söylemesini bekliyordum ama söylemedi." 

"Kuralların nasıl işlediğini tam olarak bilmiyorum. Hangi noktada durdurulmanız gerektiğini veya transponder tetiğinin nasıl çalıştığını ve tüm bu şeyleri. Biraz şaşırdım. Evet, ama bundan bir şey kazanmadım." dedi.

Norris, Avustralya'daki sürücüler brifinginde, neyin izin verilip neyin verilmediğine açıklık getirmek için FIA'dan erken kalkışlarla ilgili durum hakkında biraz rehberlik isteyeceğini söyledi.

Norris, Red Bull pilotu Sergio Perez'in de ışıklar sönmeden önce yavaş ilerlediği görülmesine rağmen ceza almadan kurtulmuş olmasının, erken start durumunu daha da bulanıklaştırdığını düşünüyor.

Norris, "Bu [Perez'in yavaş ilerlemesi] benimkinden daha büyük bir cezaydı ama ceza değildi, değil mi? Yani tekrar ediyorum, bu konudaki kararın ne olduğunu ve bunu nasıl tanımladıklarını bilmiyorum."

"Benim gözümde, benimkinin potansiyel olarak daha büyük bir ceza olması gerektiğini kolayca görebilirsiniz çünkü insanların düşünebileceği gibi, normalde tam tersi olan bir başlangıcı önceden tahmin ediyorum çünkü korkunç tepkilerim vardı."

"Bu, gerçek start prosedürünün gerçek bir avantajı. Sadece tepki vermeye çalışıyordum. Yanlışlıkla tepki verdim, ki bu bir hatadır."

"Perez'in aracında olanlar ise, ki bunu bilerek mi yaptığını bilmiyorum, bu yüzden yorum yapamam, bir başlangıç için yardımcı olacaktır. Ancak yine de bunun için kuralların ne olduğunu bilmiyorum." dedi.

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