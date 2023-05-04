Gasly: "Minimum hedef İlk 10'a dönmek"
Pierre Gasly, Miami GP'de puan açlığına son vermek istiyor.
Pierre Gasly, Avustralya'da Esteban Ocon ile teması, Bakü'de de nispeten şanssız bir hafta sonu geçirmesi nedeniyle puan alamadı.
Alpine pilotu, başarısız performans serisini Miami'deki beşinci yarışta kırmak istiyor.
Gasly, "Bakü'de çok kötü bir hafta sonu geçirdiğimiz aşikar."
"Tüm takım bir an önce bu yarışı ardında bırakmaya çalışıyor."
"Bu tür hafta sonlarının ardından takım olarak kenetlenmeli ve yaşananların sebeplerini anlamalısınız.."
"Gelecek yarışlarda aynı şeyin yaşanmasını önlemek için neleri daha iyi yapabileceğimizi anlamak önemli."
"Bu hafta sonu Miami'de yeniden direksiyon başına geçme fırsatımız olması çok güzel. Orası daha geleneksel bir pist ve normal bir hafta sonu formatı var."
"Hafta sonunun kalan günlerinde daha yüksek pozisyonlar için mücadele edebilmek için cuma gününden itibaren iyi bir form yakalamamız gerekiyor."
"Hayal kırıklığı yaratan iki yarışın ardından, bu hafta sonu işleri yoluna koymakta kararlıyım."
"Minimum hedefimiz ilk 10'a geri dönmek." dedi.
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