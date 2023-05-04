Ocon: "Miami'de mücadeleye geri dönmek istiyoruz"

Geçen yıl düzenli olarak puan almayı başaran Esteban Ocon, bu yıl sadece Suudi Arabistan'da puan alabildi ve şampiyonada ancak 13. sırada yer alıyor.

Alpine de ilk yarışların ardından 8 puanla şampiyona altıncısı konumunda. Bu hafta sonu yapılacak Miami GP öncesinde takım, yeniden ilk ona girme hedefi belirlemiş durumda.

Ocon, "Bakü'deki hafta sonu zor geçti ama Miami'de mücadeleye geri dönmek istiyoruz."

"Brifingde geçtiğimiz yarışı tartıştık, bu deneyimi kullanmaya ve yolumuza devam etmeye hazırız. Pek çok şeyin yolunda gitmediği sinir bozucu günlerdi."

"Artık böyle hafta sonlarını kaldıramayız. Bakü'den sonraki birkaç gün içinde durumu düzeltme şansımız olduğu için tüm takım olarak mutluyuz."

"Son dönemde aldığımız sonuçlar, kesinlikle beklentileri karşılamıyor fakat Avustralya'daki yarışta aracın ne kadar hızlı olduğunu gördük."

"Geçtiğimiz hafta sonu getirdiğimiz güncellemeler de işe yaradı fakat bunlar için uygun bir ayar bulmamız gerekiyor."

"Daha iyi sonuçlar elde etmemiz gerektiğinin farkındayız ve hepimiz bunun üzerinde çalışıyoruz. Şahsen Miami'de kokpite geri dönmeyi ve hafta sonuna yenilenmiş bir enerjiyle başlamayı sabırsızlıkla bekliyorum."

"Umarım orada taraftarlarımızı mutlu edebiliriz." dedi.