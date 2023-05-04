Ocon: "Miami'de mücadeleye geri dönmek istiyoruz"
Esteban Ocon, Miami'de iyi bir performans göstermeyi ve yeniden puan mücadelesi verebilmeyi umuyor.
Geçen yıl düzenli olarak puan almayı başaran Esteban Ocon, bu yıl sadece Suudi Arabistan'da puan alabildi ve şampiyonada ancak 13. sırada yer alıyor.
Alpine de ilk yarışların ardından 8 puanla şampiyona altıncısı konumunda. Bu hafta sonu yapılacak Miami GP öncesinde takım, yeniden ilk ona girme hedefi belirlemiş durumda.
Ocon, "Bakü'deki hafta sonu zor geçti ama Miami'de mücadeleye geri dönmek istiyoruz."
"Brifingde geçtiğimiz yarışı tartıştık, bu deneyimi kullanmaya ve yolumuza devam etmeye hazırız. Pek çok şeyin yolunda gitmediği sinir bozucu günlerdi."
"Artık böyle hafta sonlarını kaldıramayız. Bakü'den sonraki birkaç gün içinde durumu düzeltme şansımız olduğu için tüm takım olarak mutluyuz."
"Son dönemde aldığımız sonuçlar, kesinlikle beklentileri karşılamıyor fakat Avustralya'daki yarışta aracın ne kadar hızlı olduğunu gördük."
"Geçtiğimiz hafta sonu getirdiğimiz güncellemeler de işe yaradı fakat bunlar için uygun bir ayar bulmamız gerekiyor."
"Daha iyi sonuçlar elde etmemiz gerektiğinin farkındayız ve hepimiz bunun üzerinde çalışıyoruz. Şahsen Miami'de kokpite geri dönmeyi ve hafta sonuna yenilenmiş bir enerjiyle başlamayı sabırsızlıkla bekliyorum."
"Umarım orada taraftarlarımızı mutlu edebiliriz." dedi.
Son Haberler
Liberty Media, 2024 yılında sprint yarışı sayısını 10'a çıkarmaya hazırlanıyor!
Liberty Media, 2024 yılında sprint yarışı sayısını 10'a çıkarmaya hazırlanıyor! Liberty Media, 2024 yılında sprint yarışı sayısını 10'a çıkarmaya hazırlanıyor!
Perez: "Red Bull'da yaşadığım 'kilit problemi' bu yıl çözdük"
Perez: "Red Bull'da yaşadığım 'kilit problemi' bu yıl çözdük" Perez: "Red Bull'da yaşadığım 'kilit problemi' bu yıl çözdük"
WSBK devir limitlerini düzenledi: Ducati 250 devir kaybetti, Kawasaki 250 devir kazandı!
WSBK devir limitlerini düzenledi: Ducati 250 devir kaybetti, Kawasaki 250 devir kazandı! WSBK devir limitlerini düzenledi: Ducati 250 devir kaybetti, Kawasaki 250 devir kazandı!
AlphaTauri, Tsunoda'nın yaşadığı soruna dair 'cevaplar aldı'
AlphaTauri, Tsunoda'nın yaşadığı soruna dair 'cevaplar aldı' AlphaTauri, Tsunoda'nın yaşadığı soruna dair 'cevaplar aldı'
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.