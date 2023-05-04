Önceki / Gasly: "Minimum hedef İlk 10'a dönmek" Sonraki / Bottas: "Durumu tersine çevirebiliriz"
Formula 1 / Miami GP Haberler

Ocon: "Miami'de mücadeleye geri dönmek istiyoruz"

Esteban Ocon, Miami'de iyi bir performans göstermeyi ve yeniden puan mücadelesi verebilmeyi umuyor.

Ekleyen:
Esteban Ocon, Alpine F1 Team, in Parc Ferme

Geçen yıl düzenli olarak puan almayı başaran Esteban Ocon, bu yıl sadece Suudi Arabistan'da puan alabildi ve şampiyonada ancak 13. sırada yer alıyor.

Alpine de ilk yarışların ardından 8 puanla şampiyona altıncısı konumunda. Bu hafta sonu yapılacak Miami GP öncesinde takım, yeniden ilk ona girme hedefi belirlemiş durumda.

Ocon, "Bakü'deki hafta sonu zor geçti ama Miami'de mücadeleye geri dönmek istiyoruz."

"Brifingde geçtiğimiz yarışı tartıştık, bu deneyimi kullanmaya ve yolumuza devam etmeye hazırız. Pek çok şeyin yolunda gitmediği sinir bozucu günlerdi."

"Artık böyle hafta sonlarını kaldıramayız. Bakü'den sonraki birkaç gün içinde durumu düzeltme şansımız olduğu için tüm takım olarak mutluyuz."

"Son dönemde aldığımız sonuçlar, kesinlikle beklentileri karşılamıyor fakat Avustralya'daki yarışta aracın ne kadar hızlı olduğunu gördük."

"Geçtiğimiz hafta sonu getirdiğimiz güncellemeler de işe yaradı fakat bunlar için uygun bir ayar bulmamız gerekiyor."

"Daha iyi sonuçlar elde etmemiz gerektiğinin farkındayız ve hepimiz bunun üzerinde çalışıyoruz. Şahsen Miami'de kokpite geri dönmeyi ve hafta sonuna yenilenmiş bir enerjiyle başlamayı sabırsızlıkla bekliyorum."

"Umarım orada taraftarlarımızı mutlu edebiliriz." dedi.

 

paylaşım
yorumlar

Gasly: "Minimum hedef İlk 10'a dönmek"

Bottas: "Durumu tersine çevirebiliriz"
Daha fazlası
Ezel Tan
Verstappen'den yarışların sıkıcı olduğu yorumuna yanıt: "Futbolda da maçlar sıkıcı olabiliyor"

Verstappen'den yarışların sıkıcı olduğu yorumuna yanıt: "Futbolda da maçlar sıkıcı olabiliyor"

Formula 1
Miami GP

Verstappen'den yarışların sıkıcı olduğu yorumuna yanıt: "Futbolda da maçlar sıkıcı olabiliyor" Verstappen'den yarışların sıkıcı olduğu yorumuna yanıt: "Futbolda da maçlar sıkıcı olabiliyor"

Alonso: "Ferrari, Aston Martin ve Mercedes arasında kimin önde olduğu net değil"

Alonso: "Ferrari, Aston Martin ve Mercedes arasında kimin önde olduğu net değil"

Formula 1
Miami GP

Alonso: "Ferrari, Aston Martin ve Mercedes arasında kimin önde olduğu net değil" Alonso: "Ferrari, Aston Martin ve Mercedes arasında kimin önde olduğu net değil"

Sainz: "Şu anda araçla bütünleşemiyorum"

Sainz: "Şu anda araçla bütünleşemiyorum"

Formula 1
Miami GP

Sainz: "Şu anda araçla bütünleşemiyorum" Sainz: "Şu anda araçla bütünleşemiyorum"

Son Haberler

Liberty Media, 2024 yılında sprint yarışı sayısını 10'a çıkarmaya hazırlanıyor!

Liberty Media, 2024 yılında sprint yarışı sayısını 10'a çıkarmaya hazırlanıyor!

F1 Formula 1
Miami GP

Liberty Media, 2024 yılında sprint yarışı sayısını 10'a çıkarmaya hazırlanıyor! Liberty Media, 2024 yılında sprint yarışı sayısını 10'a çıkarmaya hazırlanıyor!

Perez: "Red Bull'da yaşadığım 'kilit problemi' bu yıl çözdük"

Perez: "Red Bull'da yaşadığım 'kilit problemi' bu yıl çözdük"

F1 Formula 1
Miami GP

Perez: "Red Bull'da yaşadığım 'kilit problemi' bu yıl çözdük" Perez: "Red Bull'da yaşadığım 'kilit problemi' bu yıl çözdük"

WSBK devir limitlerini düzenledi: Ducati 250 devir kaybetti, Kawasaki 250 devir kazandı!

WSBK devir limitlerini düzenledi: Ducati 250 devir kaybetti, Kawasaki 250 devir kazandı!

SBK World Superbike
Barselona

WSBK devir limitlerini düzenledi: Ducati 250 devir kaybetti, Kawasaki 250 devir kazandı! WSBK devir limitlerini düzenledi: Ducati 250 devir kaybetti, Kawasaki 250 devir kazandı!

AlphaTauri, Tsunoda'nın yaşadığı soruna dair 'cevaplar aldı'

AlphaTauri, Tsunoda'nın yaşadığı soruna dair 'cevaplar aldı'

F1 Formula 1
Azerbaycan GP

AlphaTauri, Tsunoda'nın yaşadığı soruna dair 'cevaplar aldı' AlphaTauri, Tsunoda'nın yaşadığı soruna dair 'cevaplar aldı'

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.