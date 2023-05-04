Norris: "Bir sonraki adımı atmaya hazırım"

Lando Norris, son yarış Bakü'de iyi performans sergilemiş ve puan almayı başarmıştı. Bu puanları, McLaren'ın yeni güncelleme getirdiği bir yarışta aldı.

Bu hafta sonu yapılacak Miami GP öncesi konuşan Norris, "Amerika'ya geri döndüğüm için mutluyum!"

"Amerika'daki yarışlar her zaman ilginç oluyor, taraftarları takımımızın renkleriyle görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

"Güncellemelerimiz işe yaradı, araç Bakü'de iyi görünüyordu; Orada mümkün olan en iyi sonucu aldık. Şimdi bir sonraki adımı atma zamanı."

"Yarıştan yarışa gelişmek ve iki çifte yarıştan oluşan seriyi olumlu şekilde bitirmek istiyoruz."

Oscar Piastri ise ilk kez yarışacağı Miami için heyecanlı.

"Miami'de yarışmak için sabırsızlanıyorum."

"Daha önce bu pistte hiç yarışmamıştım, Amerikalı taraftarların desteği sayesinde eğlenceli olacak! Bu pistin kendine has özellikleri var ama simülatörde çalışarak, sonraki Grand Prix için iyi şekilde hazırlandım."

"Bakü kolay değildi fakat son bölüme kalabildiğim için mutluydum. Hafta sonu boyunca bunun üzerinde çok çalıştık, takımın hazırladığı güncellemeler de bana yardım etti."

"Yarışı 11. bitirmek hayal kırıklığı yaratsa da, Miami'de iyi bir performans gösterip, bu ikili yarışı iyi şekilde bitirmek istiyorum."