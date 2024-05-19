Emilia-Romagna GP'de günün pilotu kim oldu?
2024 Emilia-Romagna Grand Prix'sinde günün pilotu McLaren'dan Lando Norris oldu.
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Yarışa ikinci sıradan başlayan Lando Norris, startta yerini korumasının ardından pit stoplar haricinde tüm yarışı ikinci sırada götürdü.
Miami'de ilk yarış zaferini kazanan Norris, Imola'da yarışın son 15 turunda yaklaşık 7 saniyelik farkı kapatarak lider Max Verstappen'i yakaladı ancak turlar, atak yapmaya yeterli olmadı.
Yarışı ikinci sırada tamamlayan Norris, bu performansının ardından taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.
Bu yıl günün pilotu seçilenler:
|GRAND PRİX
|GÜNÜN PİLOTU
|Bahreyn
|Carlos Sainz
|Suudi Arabistan
|Oliver Bearman
|Avustralya
|Carlos Sainz
|Japonya
|
Charles Leclerc
|Çin
|Lando Norris
|Miami
|Lando Norris
|Emilia-Romagna
|Lando Norris
2016'dan beri günün pilotu seçilenler:
|SÜRÜCÜ
|Günün pilotu sayısı
|Max Verstappen
|40
|Sebastian Vettel
|23
|Lewis Hamilton
|14
|Sergio Pérez
|14
|Charles Leclerc
|13
|Lando Norris
|13
|Daniel Ricciardo
|10
|Valtteri Bottas
|6
|Fernando Alonso
|6
|
Carlos Sainz
|6
|Kimi Räikkönen
|5
|
Alexander Albon
|4
|Pierre Gasly
|3
|Romain Grosjean
|3
|Nico Hülkenberg
|2
|
Óscar Piastri
|2
|Daniil Kvyat
|
1
|Kevin Magnussen
|1
|Nico Rosberg
|1
|Lance Stroll
|1
|George Russell
|1
|Mick Schumacher
|1
|Esteban Ocon
|1
|Yuki Tsunoda
|1
|Oliver Bearman
|1
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