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Formula 1 Emilia Romagna GP

Emilia-Romagna GP'de günün pilotu kim oldu?

2024 Emilia-Romagna Grand Prix'sinde günün pilotu McLaren'dan Lando Norris oldu.

Abdullah Çelik
Abdullah Çelik
Lando Norris, McLaren F1 Team, in Parc Ferme after Qualifying

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Yarışa ikinci sıradan başlayan Lando Norris, startta yerini korumasının ardından pit stoplar haricinde tüm yarışı ikinci sırada götürdü.

Miami'de ilk yarış zaferini kazanan Norris, Imola'da yarışın son 15 turunda yaklaşık 7 saniyelik farkı kapatarak lider Max Verstappen'i yakaladı ancak turlar, atak yapmaya yeterli olmadı.

Yarışı ikinci sırada tamamlayan Norris, bu performansının ardından taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.

Bu yıl günün pilotu seçilenler:

GRAND PRİX GÜNÜN PİLOTU
Bahrain  Bahreyn    Carlos Sainz
Saudi Arabia  Suudi Arabistan      Oliver Bearman
Australia  Avustralya    Carlos Sainz
Japan  Japonya

 Monaco  Charles Leclerc
China  Çin   Lando Norris 
United States Miami   Lando Norris 
Italy Emilia-Romagna   Lando Norris 

2016'dan beri günün pilotu seçilenler:

SÜRÜCÜ Günün pilotu sayısı
 Max Verstappen 40
 Sebastian Vettel 23
 Lewis Hamilton 14
 Sergio Pérez 14
 Charles Leclerc 13
 Lando Norris 13
 Daniel Ricciardo 10
 Valtteri Bottas  6
 Fernando Alonso 6

Spain Carlos Sainz

 6
 Kimi Räikkönen 5

Thailand Alexander Albon

 4
 Pierre Gasly 3
 Romain Grosjean 3
 Nico Hülkenberg 2

Australia Óscar Piastri

 2
 Daniil Kvyat

1
 Kevin Magnussen 1
 Nico Rosberg 1
 Lance Stroll 1
 George Russell 1
 Mick Schumacher 1
France Esteban Ocon 1
Japan Yuki Tsunoda 1
 Oliver Bearman 1
 
 

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Abdullah Çelik
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