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Formula 1 Emilia Romagna GP

Verstappen: "Tüm yarış boyunca zorladım"

Emilia-Romagna GP hafta sonuna kötü başlamasına rağmen zaferle noktalayan Max Verstappen, tüm yarış boyunca zorladığını söyledi.

Abdullah Çelik Burhan Güneydaş
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Verstappen, yarışın ilk turunda yerini korumasının ardından ilerleyen turlarda en yakın rakibi Lando Norris ile farkı düzenli bir şekilde açtı ve pit stoplardan sonra da liderliğini sürdürdü.

Bir noktada Verstappen'le Norris arasındaki fark 7 saniyeye ulaşmıştı ve rahat bir zafer olacak gibi görünüyordu. Ancak yarışın son 15 turunda Verstappen lastiklerinde sorun yaşamaya başlayıp tempo kaybederken, Norris hızlandı ve son birkaç tura girildiğinde fark 1.5 saniyeye kadar düştü.

Norris'in farkı kapatma hızı, türbülansa girmesinin ardından zayıfladı. McLaren pilotu son turda DRS mesafesine girdi ancak atak yapacak fırsat bulamadı.

Verstappen böylece bu sezon 5. yarış zaferini kazanırken, kariyerinin 59. F1 zaferini elde etti.

Verstappen'in telsizden ilk tepkisi, "Bunun için çalışmak zorunda kaldım! Başlangıca bakarsak harika bir yarış geçirdik." şeklinde olmuştu.

Podyum kutlamaları öncesindeki ilk basın toplantısında ise Verstappen şu şekilde konuştu: "Tüm yarış boyunca arayı açmak için zorlamam gerekti."

"Orta lastiklerde oldukça güçlüydük. Sert lastiklerde ise özellikle son 10-15 tur daha zorluydu."

"Artık hiç yol tutuşum yoktu. Çok fazla kayıyordum. Lando'nun yaklaştığını gördüm. Son 10 tur tam gaz devam etti. Lastikler artık yeteri kadar tutuş sağlamadığında ve zorlamanız gerektiğinde işiniz zor oluyor. Çok fazla hata yapmayı göze alamazdım ve neyse ki yapmadık."

"Kazandığım için çok mutluyum."

Verstappen'e zorlu Cuma gününün ardından hafta sonunun nasıl değiştiği sorulunca cevabı, "Araçta birçok şeyi değiştirdik. Yarışta çok fazla bilgiye sahip değildik. Belki de bu yüzden sert lastiklerle zorlandık."

"Hafta sonuna başladığımız andan şu ana kadar, pole pozisyonundan ve galibiyetten inanılmaz derecede memnun olabiliriz." şeklinde oldu.

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Abdullah Çelik
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Abdullah Çelik
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