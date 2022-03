Bahreyn GP: Leclerc kazandı, Ferrari duble yaptı, Red Bull kabusu yaşadı!

Formula 1'de büyük düzenleme değişikliklerinin yapıldığı 2022 sezonunun ilk yarışı merakla bekleniyordu ve heyecan, bugün gerçekleştirilen Bahreyn Grand Prix'siyle resmen başladı.

Ferrari pilotu Charles Leclerc, yeni çağın ilk sıralama turlarında pole pozisyonunu kazanan isim olmayı başarmıştı. Ferrari ve Red Bull birbirlerine çok yakın bir görüntü çizdikleri için yarışın oldukça heyecanlı geçeceği düşünülüyordu.

Leclerc, startın ardından yerini korurken, Max Verstappen ve Carlos Sainz'ın yerlerinde de değişiklik olmadı. Fakat Lewis Hamilton, Mercedes'iyle iyi bir start alarak dördüncülüğe çıktı.

Kevin Magnussen de yine iyi bir startla beşinciliği aldı, Sergio Perez ise altıncı sıraya kadar geriledi.

Ön tarafta Leclerc, turlar ilerledikçe yerini pekiştirdi ve Verstappen ile arasındaki farkı açmaya başladı. Perez ise ilk önce Magnussen'i, sonra da Hamilton'ı geçerek dördüncülüğü aldı.

Yarışın ilk pit stopları ilk 10 turun ardından gelmeye başladı. Hamilton, lastikleri tükenmeye başladığı için, erken bir pit stop yaptı.

Ön tarafta ise ilk pit stop 15. turda Verstappen'den geldi. Hollandalı sürücü, tıpkı ilk başta olduğu gibi yumuşak lastikle yola devam etti. Aynı şekilde Carlos Sainz da 15. turda pite geldi.

Ferrari, Verstappen'in pite alınmasının ardından risk almadı ve ertesi tur hemen Leclerc'i pite aldı. Genç sürücü pit stopların ardından lider döndü ancak Verstappen, daha sıcak lastiklerle Monakolu sürücüyü sıkıştırmaya başladı.

Verstappen, ertesi tur ilk virajda liderliği alırken, Leclerc üçüncü virajdan sonra Hollandalı pilota yanıt verdi.

Ertesi tur ikili bir kez daha aynı şeyi yaşadılar. Bir sonraki turda Verstappen, ilk virajda tekrar atak yaptı fakat bu kez sağ ön lastiğini kilitledi. Verstappen orada liderliği alsa da, üçüncü viraj sonrasında Leclerc tekrar ilk sırayı eline geçirdi.

Leclerc daha sonra lastiklerinde problem yaşamaya başlayan Verstappen'le arasını yavaş yavaş açmaya başladı ve fark bir noktada 4 saniyeye yaklaştı.

Verstappen lastiklerinin tamamen bittiğini söyledi ve Red Bull kendisini 31. turda pite aldı. Genç sürücü, orta hamurla piste geri döndü.

Ferrari, Red Bull'a yanıt olarak Leclerc'i ertesi tur pite aldı. Leclerc, yeni set orta hamura geçti ve pit stopların ardından yerini korudu. İkili arasında pit çıkışında yaklaşık 1.5 saniye vardı. Fakat Hollandalı sürücü, aracın davranışlarından memnun değildi ve fark yeniden açılmaya başladı.

Ferrari ve Red Bull, yarışın 34. turunda Sainz ve Perez'i pite aldılar. İkili iki sorunsuz pit stopun ardından yarışa sorunsuz şekilde geri döndüler.

Verstappen orta hamurda Leclerc'ten düzenli olarak daha yavaştı ve fark neredeyse 5 saniyeyi buldu. Bunun üzerine Verstappen yarışın 44. turunda pite geldi ve yumuşak lastiklerle piste çıktı. Red Bull aynı tur Perez'i de pite aldı.

Ferrari, Leclerc'i pistte tutmayı tercih ederken, Sainz pite alındı ve İspanyol pilot yarışa iki Red Bull'un arasında geri döndü.

Ertesi tur AlphaTauri pilotu Pierre Gasly'nin aracı üçüncü virajdan sonra alev aldı ve önce sanal güvenlik aracı, sonra ise güvenlik aracı piste alındı.

Ferrari, güvenlik aracından faydalanarak Leclerc'i pite aldı. Ferrari pilotu böylelikle sorunsuz pit stopun ardından yarışa lider şekilde döndü.

Tam bu noktada Verstappen aracı döndüremediğinden şikayet ediyordu ve sorunu çözmek adına takımla iletişime geçti. Fakat takım sorun görmediklerini belirtti.

Son sekiz tura girilirken sıralama Leclerc, Verstappen, Sainz, Perez, Hamilton, Russell, Magnussen, Bottas, Ocon ve Schumacher şeklindeydi.

Bitime yedi tur kala FIA, güvenlik aracının pistten çıkacağını açıkladı. Yarış yeniden başladığında Leclerc harika bir taktik izledi ve Verstappen'i kendisine yaklaştırmadığı gibi, Sainz'a da Verstappen'i geçme şansı yarattı.

Sainz ilk virajda rakibine çok yaklaşsa da, Verstappen yerini korumayı sürdürdü.

Bitime üç tur kala Verstappen batarya sorunu yaşadığını söylerken, Red Bull ilk başta sorun olmadığını söyledi. Fakat Hollandalı pilot güç kaybetmeye başladı ve adeta durma noktasına geldi. Verstappen yavaş da olsa pite döndü ve yarışı bıraktı.

Max Verstappen, Red Bull Racing, heads into the garage after retiring

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images