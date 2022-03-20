Bahreyn GP: Leclerc kazandı, Ferrari duble yaptı, Red Bull kabusu yaşadı!

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Formula 1'de büyük düzenleme değişikliklerinin yapıldığı 2022 sezonunun ilk yarışı merakla bekleniyordu ve heyecan, bugün gerçekleştirilen Bahreyn Grand Prix'siyle resmen başladı.

Ferrari pilotu Charles Leclerc, yeni çağın ilk sıralama turlarında pole pozisyonunu kazanan isim olmayı başarmıştı. Ferrari ve Red Bull birbirlerine çok yakın bir görüntü çizdikleri için yarışın oldukça heyecanlı geçeceği düşünülüyordu.

Leclerc, startın ardından yerini korurken, Max Verstappen ve Carlos Sainz'ın yerlerinde de değişiklik olmadı. Fakat Lewis Hamilton, Mercedes'iyle iyi bir start alarak dördüncülüğe çıktı.

Kevin Magnussen de yine iyi bir startla beşinciliği aldı, Sergio Perez ise altıncı sıraya kadar geriledi.

Ön tarafta Leclerc, turlar ilerledikçe yerini pekiştirdi ve Verstappen ile arasındaki farkı açmaya başladı. Perez ise ilk önce Magnussen'i, sonra da Hamilton'ı geçerek dördüncülüğü aldı.

Yarışın ilk pit stopları ilk 10 turun ardından gelmeye başladı. Hamilton, lastikleri tükenmeye başladığı için, erken bir pit stop yaptı.

Ön tarafta ise ilk pit stop 15. turda Verstappen'den geldi. Hollandalı sürücü, tıpkı ilk başta olduğu gibi yumuşak lastikle yola devam etti. Aynı şekilde Carlos Sainz da 15. turda pite geldi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75, Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Ferrari, Verstappen'in pite alınmasının ardından risk almadı ve ertesi tur hemen Leclerc'i pite aldı. Genç sürücü pit stopların ardından lider döndü ancak Verstappen, daha sıcak lastiklerle Monakolu sürücüyü sıkıştırmaya başladı.

Verstappen, ertesi tur ilk virajda liderliği alırken, Leclerc üçüncü virajdan sonra Hollandalı pilota yanıt verdi.

Ertesi tur ikili bir kez daha aynı şeyi yaşadılar. Bir sonraki turda Verstappen, ilk virajda tekrar atak yaptı fakat bu kez sağ ön lastiğini kilitledi. Verstappen orada liderliği alsa da, üçüncü viraj sonrasında Leclerc tekrar ilk sırayı eline geçirdi.

Leclerc daha sonra lastiklerinde problem yaşamaya başlayan Verstappen'le arasını yavaş yavaş açmaya başladı ve fark bir noktada 4 saniyeye yaklaştı.

Verstappen lastiklerinin tamamen bittiğini söyledi ve Red Bull kendisini 31. turda pite aldı. Genç sürücü, orta hamurla piste geri döndü.

Ferrari, Red Bull'a yanıt olarak Leclerc'i ertesi tur pite aldı. Leclerc, yeni set orta hamura geçti ve pit stopların ardından yerini korudu. İkili arasında pit çıkışında yaklaşık 1.5 saniye vardı. Fakat Hollandalı sürücü, aracın davranışlarından memnun değildi ve fark yeniden açılmaya başladı.

Ferrari ve Red Bull, yarışın 34. turunda Sainz ve Perez'i pite aldılar. İkili iki sorunsuz pit stopun ardından yarışa sorunsuz şekilde geri döndüler.

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75 Fotoğraf: Erik Junius

Verstappen orta hamurda Leclerc'ten düzenli olarak daha yavaştı ve fark neredeyse 5 saniyeyi buldu. Bunun üzerine Verstappen yarışın 44. turunda pite geldi ve yumuşak lastiklerle piste çıktı. Red Bull aynı tur Perez'i de pite aldı.

Ferrari, Leclerc'i pistte tutmayı tercih ederken, Sainz pite alındı ve İspanyol pilot yarışa iki Red Bull'un arasında geri döndü.

Ertesi tur AlphaTauri pilotu Pierre Gasly'nin aracı üçüncü virajdan sonra alev aldı ve önce sanal güvenlik aracı, sonra ise güvenlik aracı piste alındı.

Ferrari, güvenlik aracından faydalanarak Leclerc'i pite aldı. Ferrari pilotu böylelikle sorunsuz pit stopun ardından yarışa lider şekilde döndü.

Tam bu noktada Verstappen aracı döndüremediğinden şikayet ediyordu ve sorunu çözmek adına takımla iletişime geçti. Fakat takım sorun görmediklerini belirtti.

Son sekiz tura girilirken sıralama Leclerc, Verstappen, Sainz, Perez, Hamilton, Russell, Magnussen, Bottas, Ocon ve Schumacher şeklindeydi.

Bitime yedi tur kala FIA, güvenlik aracının pistten çıkacağını açıkladı. Yarış yeniden başladığında Leclerc harika bir taktik izledi ve Verstappen'i kendisine yaklaştırmadığı gibi, Sainz'a da Verstappen'i geçme şansı yarattı.

Sainz ilk virajda rakibine çok yaklaşsa da, Verstappen yerini korumayı sürdürdü.

Bitime üç tur kala Verstappen batarya sorunu yaşadığını söylerken, Red Bull ilk başta sorun olmadığını söyledi. Fakat Hollandalı pilot güç kaybetmeye başladı ve adeta durma noktasına geldi. Verstappen yavaş da olsa pite döndü ve yarışı bıraktı.

Max Verstappen, Red Bull Racing, heads into the garage after retiring Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Carlos Sainz böylelikle ikinciliği eline geçirirken, Perez üçüncülüğe çıktı. Ancak son bölümde iyi bir tempo yakalamaya başlayan Hamilton, üçüncülük için Perez'i zorlamaya başladı.

Perez, Verstappen'in yaşadığı sorunlardan saniyeler sonra, güç kaybetmeye başladığını söyledi ve son turun ilk virajında spin attı. Meksikalı pilot, telsizden motorun bittiğini söyledi. Bu da üçüncülüğün Hamilton'a geçtiği anlamına geliyordu.

Leclerc ön tarafta, dramalardan ve hatalardan uzak şekilde damalı bayrağı ilk sırada gördü ve 2022 Bahreyn Grand Prix'sini kazandı.

Bu, Leclerc'in 2019 İtalya GP'den bu yana ilk zaferi olurken, Ferrari 2019 Singapur GP'den sonra ilk zaferini elde etti.

Leclerc ayrıca 1:34.570 yaparak yarışın en hızlı turunu da attı ve hafta sonunu 26 puanla kapatmış oldu.

İkinci sıra, Red Bull pilotlarının yaşadığı sorunların ardından Carlos Sainz'ın oldu. İspanyol sürücü, yarış boyunca genel anlamda Leclerc'in temposundan uzaktı. Buna rağmen hatalardan uzak durdu ve fırsatları değerlendirerek podyuma çıktı.

Ferrari böylelikle 2019 Singapur GP'den sonra ilk kez duble yaptı.

Pole man Charles Leclerc, Ferrari, celebrates Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Mercedes yarışın ilk bölümünde iyi görünse de, daha sert lastiklerde ön bölümle teması kaybetmişti. Fakat son bölümde giren güvenlik aracı, Mercedes pilotlarına podyum için mücadele etme fırsatı verdi.

Hamilton son turlarda Perez'e baskı yaptı ve Meksikalı pilotun yaşadığı sorunla, damalı bayrağı üçüncü sırada gördü. Mercedes pilotu bu sonuçla, beklemediği bir podyum aldı ve zorluklar yaşayan Mercedes'e destek oldu.

George Russell, Mercedes sürücüsü olarak katıldığı ilk yarışında, genel anlamda Hamilton'dan daha kötü bir yarış çıkardı. Buna rağmen hata yapmadı damalı bayrağı dördüncü sırada gördü. Mercedes böylelikle hasar sınırlama olarak baktığı Bahreyn'den 25 puanla ayrıldı.

Haas'ta Kevin Magnussen yarışın hatta hafta sonunun yıldızlarından birisiydi. İyi bir ilk tur geçirmesinin ardından ilk beşe kadar yükselen Magnussen, sonrasında hata yapmadı ve yarışı Ferrari/Mercedes sürücülerinin ardından beşinci sırada tamamlayarak önemli bir sonuç elde etmiş oldu.

Bu, Haas'ın 2020 Eifel Grand Prix'sinden bu yana ilk puanları olurken, yıllar sonra ilk beşe girmiş oldular.

Alfa Romeo'da Valtteri Bottas, yeni takımıyla ilk yarışına harika başladı. Fin pilot, kötü bir startla ilk onun dışına düşse de, sonrasında güçlü bir yükseliş gerçekleştirdi ve damalı bayrağı altıncı sırada görerek takımına değerli puanlar getirdi.

Alpine adına inişli çıkışlı bir yarış olurken, Esteban Ocon yedinci, Fernando Alonso ise dokuzuncu oldu. Fransız ekip, bu sonuçla sezona çifte puanla başlamış oldu.

Fernando Alonso, Alpine A522 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

İki Alpine sürücüsünü yarışı tamamlayan tek Red Bull motorlu sürücü olan Yuki Tsunoda ayırdı.

Guanyu Zhou da F1 kariyerine puanla başladı. Çinli sürücü, yarış boyunca iyi ataklar yaptı ve son bölümde karşısında çıkan puan fırsatını değerlendirerek 10. sırada finiş gördü.

Mick Schumacher için pek de iyi bir yarış olmadı. Alman pilot gerilerden iyi bir start alsa da, Esteban Ocon'un temasıyla ilk turda spin attı. Sonrasında hasarlı lastiklerle yola devam etti ve geriye düştü.

Güvenlik aracı sonrası eski lastiklerle devam ettiği için dezavantajlı olan Schumacher, damalı bayrağı 11. sırada gördü.

Geri kalan pilotlar ise kendi aralarında mücadele etti. Aston Martin adına hayal kırıklığıyla geçen yarışta Lance Stroll 12. olurken, Nico Hulkenberg son sırada finiş gördü.

Williams'ta Alex Albon, yeni takımıyla ilk yarışında 13. oldu, Nicholas Latifi de 16. sırada finiş görebildi.

McLaren, tempo olarak epey geride kaldığı yarışa, orta hamurlarla başladı fakat bu strateji tutmadı. Hem Daniel Ricciardo hem de Lando Norris, puan mücadelesinden uzak şekilde 14. ve 15. oldular.

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, Red Bull pilotları Sergio Perez ve Max Verstappen yarışı tamamlayamadılar.

Sezonun bir sonraki yarışı 25-27 Mart tarihleri arasında Suudi Arabistan'da gerçekleştirilecek.

Yarış sonucu: