Steiner: "An itibariyle en iyi motor Ferrari'de"

Haberi dinle

Ferrari, 2020'de motor performansı anlamında büyük bir darbe almıştı. Ferrari'nin aldığı bu darbe, iki müşteri takımını, Haas ve Alfa Romeo'yu da etkiledi, iki takım da son iki seneyi gridin son sıralarında geçirdiler .

Ferrari, geçtiğimiz sezonu yaşadığı zararı telafi ederek geçirdi. İtalyan takım, sezonun son bölümünde 2022'de kullanacakları hibrit sistemi deneyerek avantaj elde etti ve takımlar şampiyonasını üçüncü tamamlamayı başardı.

Sezonun ilk sıralama turları, Ferrari'nin güç ünitesi alanında ne kadar ilerleme kaydettiğinin bir kanıtı niteliğindeydi. Charles Leclerc pole pozisyonunu elde ederken, iyi bir seans geçiren takım arkadaşı Carlos Sainz üçüncü sırada yer aldı. Ferrari motoru kullanan Alfa Romeo'da Valtteri Bottas, altıncı, Haas'ta ise Kevin Magnussen yedinci olmayı başardılar.

Ferrari motorunun diğer motorlara oranla tur başına 0.2 saniye daha hızlı olduğu iddia ediliyor.

Ciddi bir gelişim gösteren ve 2019 Brezilya GP'sinden bu yana ilk kez Q3'e çıkan Haas'ta takım patronu Steiner, Ferrari motorunun artık Formula 1'deki en hızlı motor olduğunu söyledi.

Steiner, "An itibariyle Ferrari motorunun en hızlı motor olduğunu öne sürüyorum."

"Düşüncem bu yönde. İki senedir bizimle aynı pozisyondaydılar. İnsanlardan bu konudaki saçma sapan düşüncelerini dinlemek zorunda kaldılar."

"Sonunda geri dönmeyi başardılar. Derslerine iyi çalıştılar ve ortaya müthiş bir iş çıkardılar." dedi.

Yeni takımı ile ilk yarışına altıncı sıradan başlayacak olan Valtteri Bottas ise "motor üreticileri arasında büyük farklar olmadığını" hissediyor.

Fin pilot, "Ferrari geçtiğimiz seneye göre büyük bir adım atmış, iyi bir iş çıkardıklarını düşünüyorum. Hiç şüphesiz ki geliştiklerini söyleyebilirim." dedi.

Red Bull pilotu son şampiyon Max Verstappen, sıralama turlarını iki Ferrari'nin arasında ikinci sırada tamamladı, pole pozisyonunu ise sadece 0.123 saniye farkla kaçırdı. Verstappen, Ferrari'nin performansının "sadece motora bağlı" olmadığını, takımın "düzlüklerde açıkça avantajlı olduğunu" söyledi.

AlphaTauri'den Pierre Gasly üçüncü bölüme ulaşmayı başardı, ancak Fransız pilot, "Ferrari destekli arabalar gerçekten hızlı, orta grubun zirvesine çıkmak istiyorsak yapmamız gereken bazı işler var" şeklinde konuştu.

Pole man Charles Leclerc, Ferrari F1-75, arrives in Parc Ferme Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Mercedes için ise işler hiç iyi gitmiyor. Mercedes motoru kullanan sekiz aracın dördü (bir McLaren, bir Williams, her iki Aston Martin) ilk bölümde elendi, elenen diğer pilot ise Yuki Tsunoda idi.

McLaren, Daniel Ricciardo'yu henüz ilk bölümde kaybetti. Avustralyalı pilot ancak 18. olabilirken takım arkadaşı Lando Norris ise 13. sıradan yukarı çıkamadı ve ikinci bölümde havlu attı.

Motorlar arasındaki fark sorulduğunda, McLaren takım patronu Andreas Seidl, takımın kendisini aynı güç ünitesini Mercedes ile karşılaştırmaya odaklanması gerektiğini hissetti.

Seidl, "Sahip olduğumuz bu sorunlardan bağımsız olarak, performansımızın yetersiz olduğunu kabul etmeliyiz"

"Şimdi bizim için en önemli şey, bunu kabul etmek ve bizi Mercedes fabrika ekibiyle karşılaştırmak. Mercedes ile farkımız bir saniye. Bizim için sahip olabileceğimiz en iyi referans bu ve takım olarak buna odaklanıyoruz."

“Muhtemelen mekanik tutuş ve aerodinamik tutuş eksikliğinin birleşiminden doğan bir problem yaşıyor ve yol tutuşunu kaybediyoruz. Tüm enerjimizi performansı olabildiğince çabuk bulabilmek adına harcamamız çok önemli." dedi.