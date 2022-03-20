Hamilton: "Beklenmedik podyum için minnettarım"

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2022 sezonunun açılış yarışı olan Bahreyn Grand Prix'sinde Ferrari 1-2 yaptı. Başlangıçta Hamilton ve takım arkadaşı George Russell, önlerindeki Ferrari ve Red Bull'a yetişemedikleri için yarışı beşinci ve altıncı sırada tamamlamak üzereydiler.

Ancak Pierre Gasly'nin aracının alev almasıyla güvenlik aracı çıktı ve yarış devam ettiğinde, Max Verstappen ve Sergio Perez son turlarda araçlarında sorun yaşayarak yarış dışı kaldılar. Böylece Hamilton üçüncülüğe yükseldi.

Russell'ın da Hamilton'ın arkasında dördüncü olmasıyla birlikte Mercedes, yaşadığı sorunları henüz çözemediği için hasarı en aza indirgemiş oldu.

Hamilton, Mercedes'in dalgalanma probleminin devam ettiği "zorlu" yarışın ardından sürpriz bir podyum finişine minnettar olduğunu söyledi.

Hamilton, "İlk olarak Ferrari'ye büyük tebrikler. Onları yeniden iyi olduklarını görmek çok güzel. Çok tarihi ve efsanevi bir takım."

"Carlos ve Charles'ı da orada görmek harika, onları tebrik ederim."

"Çok zorlu bir yarıştı, antrenmanlar boyunca zorlandık. Alabileceğimiz en iyi sonuç buydu."

"Elbette diğer iki sürücü için talihsizlik oldu ama elimizden gelenin en iyisini yaptık ve bu puanlara minnettarım." dedi.

Hamilton, Mercedes'in hız anlamında Ferrari ve Red Bull ile rekabet etmesini sağlayacak güncellemelerin yolda olup olmadığı sorusuna, W13'den en iyisini almanın "hızlı bir geri dönüş" olmayacağını söyledi.

Hamilton, "Fabrikadakilerin çok çalıştığını biliyorum ve hızlı bir geri dönüş olmayacak."

"Bizim, uzun zamandır en iyi birleşmiş takım olduğumuzu düşünüyorum. Hepimizin bunu istediğini biliyorum... Sadece başımızı eğip çalışmaya devam etmeliyiz. Hâlâ çok uzun bir yol var." dedi.