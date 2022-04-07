Avustralya GP'de pilot hakem Bernoldi olacak

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Pilot hakem sistemi bu yıl da devam ediyor. Bu kapsamda her yarışta normal hakemlere ek olarak bir de geçmişte yıllarda pilotluk yapmış bir isim hakemlik görevi üstleniyor.

Bu hafta sonu hakemlik yapacak isimler Gerd Ennser ve Dennis Dean olacak. Bu iki isme pilot hakem olarak eski F1, IndyCar ve WEC pilotu Enrique Bernoldi katılacak.

Geçen yıl Bakü ve Rusya'da pilot hakemlik görevini üstlenen Bernoldi, son yarış Suudi Arabistan GP'de de pilot hakem görevi üstlenmişti.

Sezonun ilk yarışında ise pilot hakem olarak Derek Warwick görev yaptı.

Bu yıl pilot hakemler:

Yarış Pilot Hakem Bahreyn GP Suudi Arabistan GP Enrique Bernoldi Avustralya GP Enrique Bernoldi