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Formula 1 / Avustralya GP Haberler

Avustralya GP'de pilot hakem Bernoldi olacak

Avustralya GP öncesi yapılan açıklamaya göre bu hafta sonu gerçekleştirilecek yarışta pilot hakem Enrique Bernoldi olacak.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Avustralya GP'de pilot hakem Bernoldi olacak
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Pilot hakem sistemi bu yıl da devam ediyor. Bu kapsamda her yarışta normal hakemlere ek olarak bir de geçmişte yıllarda pilotluk yapmış bir isim hakemlik görevi üstleniyor.

Bu hafta sonu hakemlik yapacak isimler Gerd Ennser ve Dennis Dean olacak. Bu iki isme pilot hakem olarak eski F1, IndyCar ve WEC pilotu Enrique Bernoldi katılacak.

Geçen yıl Bakü ve Rusya'da pilot hakemlik görevini üstlenen Bernoldi, son yarış Suudi Arabistan GP'de de pilot hakem görevi üstlenmişti.

Sezonun ilk yarışında ise pilot hakem olarak Derek Warwick görev yaptı.

Bu yıl pilot hakemler:

Yarış Pilot Hakem
Bahrain Bahreyn GP United Kingdom Derek Warwick
Saudi Arabia Suudi Arabistan GP Brazil Enrique Bernoldi
Australia Avustralya GP Brazil Enrique Bernoldi
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