Hill: "Hamilton şampiyon olabilir"

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Mercedes son sekiz yıldır Formula 1'in önde gelen takımı oldu ancak 2022'nin ilk iki yarışında galibiyet savaşı verecek bir araca sahip değildi. Alman üretici, 2022 sezonuna radikal bir tasarımla başlarken, yaşanan dalgalanma sorunu ve bu dalgalanma soruna çözüm bulunamaması, takımın işini epey zorlaştırdı.

Lewis Hamilton, yanlış ayarlar nedeniyle Suudi Arabistan GP sıralama turlarında ilk bölümde elendi ve kariyerinin en kötü sıralama seanslarından birisini geçirmiş oldu. Pazar günü de ancak 10. olabildi.

İngiliz pilot, Bahreyn'de fırsatları iyi şekilde değerlendirmiş ve üçüncü olmuştu. Şu anda topladığı16 puanla şampiyonayı beşinci sırada götürüyor ve lider Charles Leclerc'le arasında 30 puan var.

Bazıları bu yıl Mercedes'in ve Hamilton'ın şampiyon olma ihtimali olduğunu düşünmüyorlar. Fakat Damon Hill aynı görüşte değil.

Sky Sports F1 analisti Hill, "Evet, neden şansı olmasın ki?"

"Bence küçük de olsa bir şans var. Bahis şirketleri bunun olacağına inanmıyor gibi görünüyorlar, bu yüzden Lewis'e biraz para yatırmak zarar vermeyebilir."

"Daha önce de söyledim: Bu çok uzun ve zorlu bir şampiyona. Gidilecek daha 23 yarış var."

"Yıl ortasına geldiğimizde muhtemelen sezonun ilk yarışlarını hatırlamayacağız bile. Gridin önünde devam eden bir savaş varsa ve baskın bir takım yoksa, o zaman birinin arayı açıp gitmesi pek mümkün değil."

"Bu nedenle, Mercedes'in hâlâ savaşa katılabileceği kesinlikle göz ardı edilemez. Bence mücadeleye dönme ihtimalleri yüksek. Ayrıca George Russell'ın da artık oraya gittiğini unutmamak lazım. Harika bir iş çıkarıyor ve hatta diğerlerinden puanlar alabilir." dedi.

Hill, Mercedes'teki mevcut düşüşün geçici olma ihtimalinin yüksek olduğunu söylüyor.

"Araçta bir sorun var ve eğer bir çözüm bulunursa performansta büyük bir sıçrama olacağını düşünüyorlar. Araca bakarsanız, arkasında farklı bir tasarım felsefesi tercih ettiklerini görebilirsiniz. Umarım tasarımda temel bir hata yoktur ancak veriler iyi bir araca sahip olduklarını ve dalgalanma nedeniyle henüz tam potansiyele ulaşamadıklarını gösteriyor."

Hill'e göre Hamilton mevcut zorluklarla iyi başa çıkıyor.

“Sinirliyse de bunu çok az gösteriyor. Açıkçası hayal kırıklığına yaşıyor ve endişeli. Fakat bunun nedeni kazanmak istemesi. Halihazırda yedi dünya şampiyonluğu kazanmış olduğu için rahatlayabilir. Fakat herkesten daha fazla yarış kazanmış olmasına rağmen sekizinci şampiyonluğunu kazanıp, tüm zamanların en başarılı sürücüsü olmak istiyor."

"Sakin ve olgun görünüyor ki bu çok etkileyici.”