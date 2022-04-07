Ocon: "Sezon boyunca iyi sonuçlar almaya çalışmalıyız"

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Alpine, 2022 sezonuna kötü başlamadı ve ilk iki yarışın ikisinde de puan almayı başardı. Alpine haricinde bunu başarabilen sadece dört takım var: Ferrari, Mercedes, AlphaTauri ve Haas.

İlk iki yarışta topladığı 14 puanla şampiyonayı altıncı sırada götüren Ocon, sezona yaptığı başlangıçtan memnun olduğunu söyledi.

Fransız pilot, "Benim için çok olumlu bir başlangıç oldu. Yeni aracı ne kadar çok sürersem o kadar iyi anlıyorum ve takım olarak doğru yönde ilerlediğimizi düşünüyorum."

"Rekabetçi olduğumuzu hemen gösterdik ve bu da kış aylarında fabrikada yapılan devasa çalışmanın kalitesini doğruladığı için herkes adına iyiye işaret. Umarım ilerlemeye ve giderek daha iyi performans göstermeye devam edebiliriz."

"Önümüzde uzun bir sezon var ve bunun bir sprint mücadelesinden ziyade bir maraton olduğunu biliyoruz. Bu sebeple 2022 deki en önemli şey sürekli olarak iyi sonuçlar almak olacak."

Esteban Ocon, Alpine F1 Team Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Geçen hafta sezonun ilk iki yarışını analiz etmek için epey vakit harcadık ve Melbourne yarışına mümkün olan en iyi şekilde hazırlandık. Böylece Formula 1'in Avustralya'ya dönüşünde aracımızın iyi performans göstermesini bekleyebiliriz."

"Melbourne'e dönmek kesinlikle heyecan verici olacak. Avustralya'ya son gidişimizde oradan çok tuhaf şartlar altında ayrılmıştık ve o zamandan beri dünya pek çok açıdan değişti. Şahsen orada yarışmaktan her zaman keyif aldım."

"Oradaki atmosfer her zaman harika oluyor ve uzak mesafeye rağmen herkesin buraya gelmekten büyük keyif aldığını düşünüyorum. Melbourne çok güzel bir şehir ve sonunda geri döndüğümüz için mutluyum. Umarım tutkulu Avustralyalı taraftarlar için iyi bir gösteri sergileyebiliriz."

"Albert park her zaman sürüş yapması keyifli bir pist oldu ve bu yıl pist düzeninde yapılan değişiklikler onu daha da ilginç hale getirdi. Örneğin 9. ve 10. viraj kaldırıldı ve 6. ya da 7. virajlardaki değişiklikler küçük görünse de viraj hızı için çok önemli."

"Bu tür değişiklikler tur zamanlarının bu pistte sürüş yaptığımız son zamana kıyasla birkaç saniye daha hızlı olacağı anlamına geliyor. Bu değişiklikler ve yeni nesil araçlarla heyecanlı bir yarış olacak gibi görünüyor. Pistte bizi keyifli savaşlar bekliyor." dedi.

Fernando Alonso, Alpine A522, Esteban Ocon, Alpine A522 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images