Macaristan'da dev kargaşa!

Pandemi etkisinde geçen şu günlerde F1 sezonu her ne kadar sekteye uğramış olsa da, sanal dünyada heyecan YouTube Motorsport Türkiye ekranlarında hız kesmeden devam ediyor.

Geride bıraktığımız yarışta 'Doğu Avrupa'nın Monako'su' Macaristan, Hungaroring pistindeydik ve sıralamalarda pilotların geçtiğimiz yarışa nazaran birbirine daha uzak olduğu görüldü. Red Bull Racing'in yeni sürücüsü Ege Sayın adeta şapkadan tavşan çıkartarak katıldığı ilk yarışında pole pozisyonunu şampiyona sıralamasındaki ilk iki sürücünün önünde 1:15.773'lük derece ile almayı başardı. Ege'nin +0.119 saniye gerisinde Emir Sert ikinci sırayı almayı başarırken, Tolga Can ise +0.280 saniye geride üçüncü sırayı aldı.

1- Ege Sayın Red Bull Racing 1:15.773 - 2- Emir Sert Racing Point 1:15.892 +0.119 3- Tolga Can Mercedes AMG Petronas 1:16.053 +0.280 4- Davut Deniz Racing Point 1:16:146 +0.373 5- Ömer Sabri Karagöz Renault 1:16.306 +0.533 6- Batuhan Beşikçioğlu Mercedes AMG Petronas 1:16.351 +0.578 7- Can Yüksel Renault 1:16.523 +0.750 8- Ahmet Ertürk McLaren 1:16.619 +0.846 9- Deniz Öner Haas 1:16.620 +0.847 10- Serkan Kaya Ferrari 1:16.679 +0.906

Yarışın start anına gelirsek büyük bir problem yaşanmadığını söyleyebiliriz. Ancak henüz 1. viraja gelinirken yarışa ilk sıradan başlayan Ege 19. sıraya kadar geriledi! Bu olay sonrasında Racing Point sürücüsü Emir liderliği almayı başarırken Tolga Can ikinci, Davut Deniz üçüncü sıraya yükselmeyi başardı.

4. turda ise pistte inanılmaz bir kaza yaşandı. İkinci sektörün sonunda Mercedes pilotu Batuhan Beşikçioğlu pist dışına çıkan aracını toparlamaya çalışırken arkadan gelen Ferrari sürücüsü Mustafa Gemici kaçmaya çalıştı ancak yarışı bariyerlerde noktalandı! Olay sonrasında sanal güvenlik aracının içeriye girmesiyle beraber pit aralığını kaçırmayan ilk iki sıradaki Emir Sert ve Tolga Can pite gelirken, 3. sıradaki Toro Rosso sürücüsü Kemal Taşyaran pist üstü konumunu tercih ederek pite gelmedi ve yarışın başındaki yerine nazaran 9 sıra kazanarak liderliği aldı. Olaylar sonrasında klasman tamamen değişmişti. Toro Rosso'nun arkasında 11 sıra kazanan Sabri Demir 2., 8 sıra kazanan Erdinç Bahar 3., 14 sıra kazanan İbrahim Koyuncu 4. ve 12 sıra elde eden Efe Korkmazer 5. sırayı almayı başardı!

Mücadelenin henüz orta noktasına gelmeden 11. turda bu kez güvenlik aracını fiziki olarak pistte gördük. Güvenlik aracının çıkışını fırsat bilen çoğu isim pite gelerek 2. ve son pit stoplarını da tamamlayarak yarışa döndüler.

Son 10 tura doğru geldiğimizde güvenlik aracı yine pistteydi! Ayrıca bazı isimler ilk beş sıranın tamamen değişmesine sebebiyet veren hatalar yaptılar. İki isimde güvenlik aracı esnasında hızlı gittikleri gerekçesiyle pitten geçme cezası aldılar ve yarışı Efe 10. sırada bitirdi. Takım arkadaşı Kemal ise 11. olarak puan alamadı.

Yarışın son bölümüne geldiğimiz esnada lider Tolga Can, arkasında ise Emir Sert bulunmaktaydı. İkili kendi arasında mücadele ederken ilk turda son sıraya kadar düşüp, sonrasında 3. sıraya yükselmeyi başaran Ege bir anda arkalarında belirdi! Yarışın sonuna 5 tur daha eklenseydi muhtemelen Ege daha taze ve hızlı lastikleriyle bu ikiliyi inanılmaz biçimde zorlayacaktı.

Geri kalan klasmanda Deniz Öner başladığı nokta olan 4. sırada yarışı tamamlarken, Alfa Romeo pilotu İbrahim Koyuncu harika sürüşle 18. başladığı yarışı 5. bitirdi.

Olaylar ve mücadeleler eşliğinde Macaristan GP'sini geride bıraktık. Bir sonraki yarış 21 Mayıs Perşembe günü saat 22.00'de Motorsport Türkiye YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

1- Tolga Can Mercedes AMG Petronas Başladığı Sıra: 3 Pit: 2 2- Emir Sert Racing Point Başladığı Sıra: 2 Pit: 2 3- Ege Sayın Red Bull Racing Başladığı Sıra: 1 Pit: 3 4- Davut Deniz Racing Point Başladığı Sıra: 4 Pit: 2 5- İbrahim Koyuncu Alfa Romeo Başladığı Sıra: 18 Pit: 2 6- Erdinç Bahar Haas Başladığı Sıra: 11 Pit: 2 7- Serkan Kaya Ferrari Başladığı Sıra: Pit: 2 8- Ömer Sabri Karagöz Renault Başladığı Sıra: 5 Pit: 2 9- Batuhan Beşikçioğlu Mercedes AMG Petronas Başladığı Sıra: 6 Pit: 3 10- Efe Korkmazer Toro Rosso Başladığı Sıra: 17 Pit: 2

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