Türk - İtalyan Formula E takımı Scuderia-E için çalışmalar devam ediyor

Uzun yıllardan beri adı hibrit ve elektrikli otomobillerle anılan, ilk hibrit otomobillerden Fisker Karma’nın yatırımcılardan Pizzuto bu “çılgın fikri” çok beğendi. Hemen elektrikli motor ve batarya konusunda çok tecrübeli olan arkadaşı Antalya’daki IMECAR’ın sahibi Mark Lander’ı arayarak böyle bir projede yer almak isteyip istemeyeceğini sordu. Bu fikir Lander’ın çok hoşuma gitti ve kabul etti. Pizzuto verdiği demeçte “Böyle bir projede kendim gibi çılgın insanlara ihtiyacım vardı” diyor. Formula E’ye katılma hedefi olarak da 2022 yılı hedeflendi.

Daha sonra Mark Lander yine başka bir çılgın girişimci olan Armağan Arabul’a bu konuyu açıyor. Arabul 2015'ten beri geliştirdiği, tasarımı ve alt yapı mühendisliği bizzat kendisine ait Elektron markalı süperspor otomobil projesinde artık sona yaklaşan, şu an Ankara’da prototip üreten bir iş adamı ve Elektron projesinin başından itibaren Mark Lander’la birlikte çalışıyorlar. Elektron’un bütün motor ve batarya sisteminden Imecar sorumlu. Formula E projesini duyan Arabul “Bu projeye destek vermek ülkemiz ve insanlarımız için bir sorumluluktur, neden Formula E yarışlarını Türkiye’ye getirmeyelim” diyerek destek olmak için elinden geleni yapacağını söylüyor. Lander ise kendisini bu projenin içinde görmek istediğini söyleyerek Pizzuto’ya Arabul’dan ve Elektron projesinden söz ediyor. Pizzuto da Arabul’un Formula E projesine katılmasından mutluluk duyacağını belirtiyor.

Scuderia-E Formula E Team görüntüsü Fotoğraf: Olcay Tuncay Karabulut

İşte bu şekilde başlayan projede takımın adı Scuderia-E olarak belirlendi. Takımın rengi de İtalyan yarış takımlarının tarihi rengi olan, ayrıca Türk bayrağına da atıfta bulunan kırmızı. Bu rengin resmi ismi ise Rosso Corsa (Yarış Kırmızısı). Akdeniz ateşini Formula E yarışlarına taşıyacak olan bu yapılanma şimdiden İtalya’da büyük ses getirmiş durumda. İtalyan otomobil severler Formula E’de bir İtalyan takımının eksikliğini bir süredir dile getiriyordu. Scuderia-E Formula E’de boy gösterecek ilk İtalyan ve ilk Türk takımı olarak tarihe adını yazdıracak. Bu konuyla ilgili Arabul “Formula E elektrikli otomobillerin neler yapabileceğini gösteren, çok anlamlı bir organizasyon. Küresel ısınmanın en büyük sorunlardan biri haline geldiği dünyada yenilenebilir ve sürdürülebilir elektrik enerjisinin önemini herkese anlatmayı ve elektrikli otomobillerin bir alternatif değil, arzulanacak bir seçenek olabileceğini göstererek insanları bu otomobillere yönlendirmeyi kendimize misyon edindik” diyor.

Scuderia-E, Elektron’la güçlerini birleştirecek teknik bir işbirliğine de adım attı. Yapılan anlaşmaya göre Elektron Scuderia-E’ye vereceği teknik destekle birlikte Formula E teknolojisini yollara taşıyacak.

Pizzuto aynı zamanda Arabul’u Elektron projesini İtalya’ya taşıması için ikna ettiğini söylüyor.

Takım şu anda Ferrari, Lamborghini, Maserati, Pagani gibi üreticilerin bulunduğu İtalya motor vadisi diye anılan bölgede aynı çatı altında çalışmalarına başlamak üzere yer arayışında.