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Formula 1 / Son dakika

Coulthard: "Vettel-Hamilton kadrosu Mercedes'e zarar verir"

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Coulthard: "Vettel-Hamilton kadrosu Mercedes'e zarar verir"
Ekleyen:
, Editör
17 May 2020 10:57

Eski F1 pilotu David Coulthard, Lewis Hamilton'ın Formula 1'de Mercedes dışında bir takımla yarışmayacağını düşünüyor ve Sebastian Vettel'in gelmesi halinde, bunun Mercedes'e zarar vereceğini düşünüyor.

Ferrari'de uzun süredir devam eden tartışmalar nihayet son buldu ve Sebastian Vettel sezon sonunda ayrılacağını açıklarken, yerine Carlos Sainz'ın geleceği açıklandı.

Geçen yıl Lewis Hamilton ve Ferrari başkanı John Elkann arasında bir görüşme olduğu ortaya çıkmıştı. Ancak anlaşma gerçekleşmedi.

Hamilton'ın gelecekte Ferrari'ye katılıp katılmayacağı sorusuna Coulthard, "Hayır, ben öyle olacağını düşünmüyorum. Lewis Hamilton kariyerinin çoğunu Mercedes'le, yani Mercedes motoruyla yarışarak geçirdi. Başlangıçta bir McLaren ve şimdi bir Mercedes'le yarışıyor. Sadece İngiliz takımları için yaratılmış gibi."

"Mercedes'ten ayrılsa bile, İtalyan kökenli bir ekibin kültürüne uyacağını düşünmüyorum. Lewis de bende böyle düşünüyor. Saygısız davranmıyorum ya da milliyetçi değilim. Sadece onlara uygun olduğumu düşünmüyorum ve bence Lewis de uygun değil. Mercedes'le uyum içerisinde ve bence burada kalacak veya emekli olacak." yanıtını verdi.

Coulthard, Mercedes'in Hamilton varken Sebastian Vettel'le anlaşmaması gerektiğini de söyledi.

"Çünkü bunun Mercedes adına bir hata olacağını düşünüyorum. Ellerinde Lewis gibi yarışlar ve şampiyonluklar kazanabilecek birisi var. Lewis'in performansını yükseltmek için Seb'i oraya getirmek... Bence bu çok karmaşık ve zor."

"Çok fazla zaferi olan Lewis gibi pilotların, en yüksek seviyede performans gösterebilmek adına dört kez dünya şampiyonu bir pilotla sürtüşme yaşamaya ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Bana öyle geliyor ki Vettel takıma zarar verebilir."

"Eğer parasız yarışacağını söylüyorsa, o zaman elbette Mercedes yönetim kurulu bunu ciddiye almak zorunda. Takımda bir tane Alman pilot olabilir ancak bunun olacağını hayal bile edemiyorum."

"Bence şampiyonluğu kazanmanın en kolay yolu Valtteri ve Lewis kadrosunu korumak. Aksi takdirde her iki sürücü de kazanmaz. Bir takımda iki güçlü karakter olduğunda, tarih boyunca görüldüğü üzere çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalırsınız."

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Editör Kemal Şengül

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