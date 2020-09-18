Goodyear, Le Mans 24 Saat yarışına geri döndü

Dünyanın en prestijli dayanıklılık yarışına bu yıl geri dönüş yapan Goodyear, Le Mans 24 Saat yarışında sahip olduğu 14 galibiyet rekoruna bir geri dönüş zaferi eklemeyi hedefliyor. 2006'dan bu yana Goodyear lastiklerinin sahne alacağı ilk Le Mans olan bu yılki mücadelenin, Fransa'da düzenlenen dayanıklılık yarışları klasiğinin son yıllardaki en hızlı yarış olacağı öngörülüyor.

COVID-19 pandemisi nedeniyle Haziran'dan 19-20 Eylül tarihine ertelenen 88'inci Le Mans yarışı, aynı zamanda FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda (WEC) bu sezonun sondan bir önceki turu. 14 Kasım'da 8 Saatlik Bahreyn turuyla sona erecek şampiyonluk mücadelesi öncesinde Le Mans'ın "iki kat puanlı" bir yarış olması, onu daha da önemli bir hale getiriyor.

Havanın daha serin olması nedeniyle son yılların en hızlı 24 Saatlik yarışlarından birine tanıklık edileceğini öngören Goodyear Dayanıklılık Programı Yöneticisi Mike McGregor, şunları söyledi: "Hava ve pist sıcaklığı, Haziran'a kıyasla kayda değer ölçüde düşük olacak. Havanın daha serin olması, aerodinamik sürtünmede azalma ve motor performansında artış ile daha fazla verimlilik sağlayacak. Lastik tarafında, yeni Goodyear ürün grubu ile bu sezon geçtiğimiz yıllara kıyasla daha yüksek bir tempo yakaladık. Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda, Le Mans'da yeni bir performans rekoru görmememiz için hiçbir sebep yok."

Le Mans'da lastik üreticilerinin karşılaştığı zorluklardan biri, WEC düzenlemelerinin tüm sezon için yalnızca üç kuru hava lastiği türüne izin vermesi. Bu durum Goodyear'ı, çok çeşitli pist sıcaklıklarına uyum sağlayabilecek bir ürün grubu geliştirmeye zorladı. Örneğin, Spa'da koşulan son turda Belçika'da alışılmadık düzeyde tropik hava koşulları nedeniyle pist sıcaklığı 42ºC'ye çıktı. Bir önceki sezon Spa'da pist sıcaklığı 7ºC olarak ölçülmüştü. Goodyear, Le Mans'da yumuşak "A" veya en yeni orta "B" lastiklere odaklanırken, Eylül ayında bir sıcaklık dalgası ihtimaline karşı üst-orta düzey "C" lastiklerini de hazır tutmayı planlıyor."

McGregor sözlerine şunları ekledi: "Hedefimiz, takımlarımız için dayanıklılık performansı sağlamak, lastik değişikliği sayısını sınırlamak ve yakıt düzeylerinin düşük olduğu son anlarda maksimum performansı korumak. Le Mans'da iki Formula 1 yarışına eşdeğer bir mesafe kat ettikten sonra lastik değiştiriyoruz. O noktada, aracın yakıt yükü azaldığında, sürücü maksimum performansa ihtiyaç duyuyor. Spa'da yarışın bu bölümünün en hızlı araçları, Goodyear kullanan araçlar oldu."

Bu yılın sıkışık takvimi nedeniyle, geleneksel Le Mans test günü, ancak yarıştan iki hafta öncesine planlanabildi. Yine de, Goodyear mühendisleri, pistlere geri dönüş için kapsamlı araştırmalar yürütüyor. McGregor, Goodyear mühendislerinin WEC pistleri konusunda nasıl yeni bilgiler edindiğini şöyle açıklıyor: "Her yarıştan aylar önce pisti ziyaret edip zemini inceleriz. Paul Ricard pisti gibi yakın tarihte yüzeyi yenilenmiş pistlerin zemini "mikro pürüzlü" olurken, Spa gibi eski pistlerde çok daha açık "makro pürüzlü" asfalt kullanılıyor. Son ziyaretimizin ardından zeminin nasıl değiştiğini görmek için zemini mutlaka yeniden tararız. Le Mans, pistin bir bölümünün kalıcı olarak yarış pisti, bir kısmının da halka açık karayolu olması nedeniyle, pist zemini yıl içerisinde önemli ölçüde aşınmaya maruz kalıyor. "

Eylül yağmuruna hazırız

Goodyear son yılların en hızlı Le Mans yarışına hazırlanırken, Goodyear mühendislerinin de sonbahar koşullarına hazırlandığını ifade eden McGregor; "Geçen yıl Ağustos ayındaki geri dönüşümüzün ardından, geçen ay koşulan Spa yarışına kadar Goodyear tam ıslak zemin lastiklerini kullanmamız gerekmemişti. Takımlarımız ıslak zemin lastiklerinin oldukça dayanıklı olduğunu düşünürken, Spa'da geçirdiğimiz yağışlı dönem, Goodyear'ın çok yönlü ara koşul lastiği ile tam ıslak zemin lastiği arasındaki geçiş noktasının nerede olduğunu hesaplamamız için bol miktarda bilgi sağladı” diye konuştu.

Yeni normal, yeni prosedürler

Ülkelerin ve organizasyonların yapıldığı ülkelerdeki spor makamlarının her birinin uyguladığı düzenlemelere uymak, güvenli bir organizasyon geçirmek için büyük öneme sahip. Pandemi süreci nedeniyle, Goodyear, ekibini gruplara ayırarak ve sağlık ve güvenlik ekipmanlarına yatırım yaparak yarış organizasyonlarında izlediği süreçleri değiştirdi. Goodyear, Le Mans ekibi sekiz ülkeden uzmanlardan oluşuyor.

Goodyear Motor Sporları EMEA Direktörü Ben Crawley, konuyla ilgili olarak; "Bu, motor sporlarında rol alan herkesin, üreticilerin ve organizatörlerin zor zamanlarda uluslararası düzeyde çalışırken sporun devam etmesini ve herkesin güvende kalmasını nasıl sağladıklarının kanıtı” diye konuştu.