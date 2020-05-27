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Kahramanlar her yerde

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Kahramanlar her yerde
Çeviren: Abdullah Çelik
27 May 2020 10:36

Motorsport Network, Formula 1 sezonunun ertelendiği ve büyük ölçüde izolasyon sürecinin devam ettiği dönemde yarış dünyasını desteklemek için taraftarlar içerisindeki kahramanlarını destekliyor.

112 MotoGP zaferi ile Rossi... Kahraman.  1976 Nürburgring'de neredeyse hayatını kaybedecek olmasına rağmen geri dönen Lauda... Kahraman. Hem pist üstünde, hem de pist dışında gösterdiği sportmenlik ile Moss... Kahraman. Evlerine yemek sipariş eden insanlara yiyecek götürerek kendi hayatlarını riske atan çalışanlar... Kahraman. Hastalıktan etkilenen insanları kurtarmak için en önde mücadele eden sağlık çalışanları... Kahraman. Evde kalamayan, savunmasız çocuklara eğitime devam eden öğretmenler... Kahraman.

COVID-19'un bize öğrettiği şeylerden birisi her yerde, her alanda kahramanların olduğu. Biz sporumuzda bunu yakından biliyoruz. Yarış dünyası birlikte güler, birlikte ağlar. Sürekli olarak insan sınırları yeniden çizilir. Motorsport Tickets bu dünyanın gizli kahramanlarına kapılarını açıyor.

Who From Your Crew

Who From Your Crew

Photo by: Motorsport.com

Izolasyon sürecinde bir kahraman mı tanıyorsunuz? Motorsport Tickets, bu zorlu zamanlarda mücadeleyi sürdüren insanlar için yeni, aylık bir girişim başlatıyor. Bu kampanya kapsamında Motorsport Tickets Facebook, Instagram ya da Twitter hesaplarında, "Who From Your Crew (Senin ekibinden kim)" paylaşımı altına bir arkadaşını etiketle ve nedenini açıkla. Bu kapsamda paylaşımlardan seçilecek bir kişi Motorsport Tickets'a kullanabileceği 500 pound değerinde çek kazanacak. 

Heroes kampanyası hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız

Champagne

Champagne

Photo by: Motorsport.com

Küçük zaferler de önemli. Bu kapsamda Motorsport Tickets, haftalık "Champagne Moment (Şampanya anı)" kutlaması da yapacak. Bu kapsamda taraftarlardan iş arkadaşlarıyla, ekibiyle sanal şampanya patlatma paylaşımı yapmasını bekleyeceğiz. 

Key worker discount

Key worker discount

Photo by: Motorsport.com

Son olarak bazen küçük iyilik adımları, büyük sonuçlar doğurabilir. Bu kapsamda Motorsport Tickets, örnek bir adım attı ve önümüzdeki 12 ay boyunca kritik sektörlerde çalışanlardan hizmet ve kargo bedeli almayacak. Hassas sektörlerde çalışan insanların odak noktası hayat kurtarmaktan anı biriktirmeye yöneldiğinde Motorsport Tickets onlar için hazır olacak ve küçük de olsa bu şekilde teşekkür etmeye çalışacak.

Worry Free

Worry Free

Photo by: Motorsport.com

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