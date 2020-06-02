Tencent, Motorsport Network ile anlaştı

2 Haziran 2020, Londra - Motorsport Network, Motorsport Stats'in önümüzdeki iki sene boyunca Tencent'e motor sporları sonuçlarını ve istatistiklerini sağlaması konusunda anlaşmaya vardı. Bu anlaşma kapsamında Motorsport Stats, hem bu sene için hem de geçmiş senelerin istatistiklerini sunacak. Bunun yanında 11 farklı seri istatistikleri de anlaşma kapsamında tedarik edilecek. Motor sporlarına dair en kapsamlı veriler, Tencent Sports'un internet sitesi, uygulama, sosyal medya ve TV grafikleri üzerinden kullanıcılarına ulaştırılacak.

Motorsport Stats, motor sporları konusunda altın değerinde olan Forix veritabanı üzerine kurulmuş lider bir yarış zekasıdır. Motorsport Stats, her hafta sonu 50'nin üzerinde aktivitenin verilerini depolayarak arşivini zenginleştiriyor.

Aynı zamanda motor sporlarının ana kurumu FIA'nın da istatistik partneri konumunda olan Motorsport Stats organizatörlere, takımlara, sponsorlara ve medya kuruluşlarına da içerik sağlıyor. Sadece istatistik sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda sosyal medya paylaşımları için otomatik içerik üretebiliyor.

Tencent Sports Genel Müdürü Ewell Zhao, "Motor sporları teknolojik açıdan en gelişmiş sporlardan birisi. Bu açıdan veri konusunda çok güçlü. Farklı ve profesyonel veri analizleriyle, gerçek manada motor sporları dünyasına girebiliriz."

"Motorsport Stats, motor sporları veri analiz şirketi konusunda dünyaca ünlü bir şirket. Motorsport Stats ile işbirliği sayesinde Tencent Sports, Çinli taraftarlara daha derin ve detaylı yüksek kaliteli içerik sunabilecek ve motor sporları büyüsünü tam manasıyla gösterebilecek." dedi.

Gustavo Roche, "Çinli taraftarlar artık spora daha yakın olabilecekler ve çok daha zenginleştirilmiş deneyime sahip olacaklar. Tencent Sport'u birinci sınıf veri ve istatistik servisi ile besleyeceğimiz için gururluyuz." dedi.