Motorsport.com Türkiye 4 yaşında...

Acabalarla başlayan, ne kadar başarılı ya da uzun soluklu olacağından emin olmadığımız bu mecra için uzun yıllardır bu sektörde yer alan iki büyük internet sitesi www.turkiyef1.com ve www.trf1.net olarak birleşme kararı almıştık.

Açıkçası Motorsport Network altında yer almak o dönemde bizim için güzel bir deneyim olacaktı. Yıllardır bu işi yapıyorduk ve tüm dünyada bu işi yapan çok farklı insanlarla bir araya gelecektik. Nitekim öyle oldu. Dünyanın dört bir yanından, bu işe gönül ve emek vermiş yüzlerce insanla iletişim halinde olduk, nasıl daha ileriye gidebileceğimiz konusunda fikir alışverişlerinde bulunduk. Yaptığımız atılımlar, ortaya koyduğumuz projeler, girişimciliğimiz ve aynı zamanda siz tutkulu F1 taraftar kitlemizle network içerisinde her zaman yakından takip edilen edisyonlar arasında olmayı başardık.

Motorsport.com olma kararını aldığımızda, beraberinde olumlu tepkiler alırken aynı zamanda birçok eleştiriler de almıştık. Ancak geldiğimiz nokta itibariyle bu kararın doğru olduğunu söyleyebiliriz.

Ekip olarak büyük ölçüde aynı kaldık. Aradan geçen uzun yıllara rağmen, herkes aynı kararlılıkla, her zaman en son F1 ve motor sporları haberlerini, fotoğraflarını ve videolarını, yasal çerçevede mümkün olan en doğru ve en hızlı şekilde sizlere aktarmaya çalıştı. Evet, bazen büyük küçük hatalarımız olabiliyor ancak bu konuda affınıza sığınıyoruz. Bu işi yaparken bir mesai kavramı bulunmuyor. Sabah 8 - 9 arası başlayan haber akışı, çoğu zaman gece 12'ye kadar devam ediyor. Hatta gece 2 ya da 3'te dahi olabilecek gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışıyoruz, çok nadiren de olsa aktaramadığımızda zaten eleştirilere maruz kalıyoruz...

Zamanında bir nevi hobi olarak başladığımız bu iş, bize yapışan ve neyse ki bir türlü yakamızı bırakmayan bir iş haline dönüştü. Bu işi yapıyoruz çünkü bu işi, daha doğrusu motor sporlarını seviyoruz. Bu konuda insanlara bilgi vermeyi, insanlara katkı sağlamayı ve bir araya getirmeyi seviyoruz.

Ayrıca Motorsport.com Türkiye olarak ülkemizde kesintisiz bir şekilde bu işi yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Motorsport.com Türkiye - TurkiyeF1.com & TRF1.net kıyaslaması

Motorsport.com öncesi yürüttüğümüz internet sitelerine göre hem ziyaretçi, hem oturum, hem de sayfa gösterimi alanlarında % 300 civarında artış sağlamış durumdayız.

Adil bir kıyaslama olması için TurkiyeF1.com & TRF1.net olarak geçirdiğimiz en son tam seneyi (2015), Motorsport.com Türkiye olarak geçirdiğimiz en son tam sene (2019) ile kıyasladık.

2015'te 1.1 milyon olan ziyaretçi sayısı 2019'da 2.6 milyona, 3.5 milyon oturum sayısı 11 milyona, 15 milyon olan sayfa gösterimi sayısı ise 47 milyona ulaşmış durumda.

Motorsport.com Türkiye'nin 4 yıllık karnesi

15 Mayıs 2016'dan bu yana Motorsport.com olarak geçirdiğimiz dört senelik döneme dair istatistikleri her sene sizlerle şeffaf bir şekilde paylaşmıştık. Her sene elde ettiğimiz istatistikler, bir önceki yıla göre daha iyiydi.

Bugün ise geride kalan dört senelik toplam rakamları sizlerle paylaşıyoruz.

15 Mayıs 2016'dan bu yana 8 milyon kullanıcı sitemizi ziyaret etti, 32 milyon oturum açıldı ve 140 milyon civarında sayfa gösterimi oldu.

Bunların dışında Motorsport.com Türkiye kanalında 18.000 abone, 1.6 milyon izlenme, Facebook sayfasında 49.589 beğenme, Twitter hesabında 24.300, Instagram hesabında 15.300 takipçi bulunuyor.

Cihangir Perperik: 1998 yılında genç ve hırslı bir Formula 1 fanı olarak başladığım serüvende 22 yılı geride bıraktığımı görüyorum. Geçen sürede belki artık o kadar genç değilim ancak aynı hırs ve aynı heyecanım hiç eksilmedi. Bu sürede benimle birlikte yürüyen bir çok kardeşim arkadaşım ve abim oldu. Hepsine sonsuz teşekkür ediyorum. 2016 yılında Turkiyef1.com olarak devam eden yayınlarımız artık global bir marka olan Motorsport Network altına girdi. O yıldan itibaren artık 10 kat daha fazla çalışarak sizlere hizmet vermeye devam ediyoruz. Bugün Motorsport.com Türkiye olarak 4 yılı geride bıraktık. Tüm ekibimle birlikte heyecanımız hiç azalmadı... Sizlerle birlikte yolumuza devam ediyoruz. Tüm ziyaretçilerimizle birlikte 4. yaş günümüzü kutlamaktan onur duyuyorum.

Abdullah Çelik: Açıkçası ben de kişisel olarak bu sektörde yer almamın 14. yılını kutluyorum. Üniversite 2. sınıf öğrencisiyken, kaldığım yurdun internet kafesinde hobi olarak başladığım bu iş, o dönemde hayalini dahi kurmadığım bir seviyeye gelmiş durumda. Aradaki 14 senelik süreçte okulu bitirdim, işsiz kaldım, askere gittim, öğretmen oldum, kız arkadaşım oldu, evlendim, çocuk sahibi oldum ve ikincisi olacak... Kısacası çok ciddi değişiklikler oldu ancak değişmeyen tek bir şey kaldı. O da sevdiğim sporu takip eden insanlara tam 14 senedir tüm bilgilerin aralıksız, gece - gündüz, düğün - bayram - cenaze demeden bir şekilde ulaştırmaya çalışmam ve ulaşmasını sağlayan ekibin içerisinde yer almam. TRF1.net'ten Motorsport.com Türkiye'ye dönüş süreci benim için asla kolay değildi ancak doğru olan hamleydi. Hayatımdaki ve o dönemdeki ekip arkadaşlarımın hayatlarındaki değişmelere baktığımda bu işi artık amatör olarak bu seviyede yürütme şansımız yoktu. O dönemde gelen kimi eleştirilere ve hatta Amerikan manda ve himayesine girdiğimiz yönündeki yorumlara :) rağmen, bugün geldiğimiz nokta itibariyle açık bir şekilde doğru karar verdiğimi görüyorum. Geride kalan 14 sene içerisinde bana maddi ve manevi destek veren herkese, tüm ziyaretçilerimize ve yorum yapan dostlarımıza minnettar olduğumu buradan belirtmek istiyorum.

Kemal Şengül: Henüz 7-8 yaşındayken izlemeye başladığım Formula 1'in bir parçası olmak benim için gerçekten gurur verici. Bu süreçte pek çok pilotu canlı seyrettim, hepsi hafızamda. Adeta F1 tarihiyle ilgili bir kitap gibi hissediyorum kendimi... Her gün onlarca haberi okumak, serileri takip etmek, sürekli istatistiklere bakmak. Hayatım Formula 1 oldu. Ailemden çok daha uzun süre Formula 1 haberlerini, Formula 1 dünyasını takip ediyorum/görüyorum.

Bu heyecan verici mücadeleye tam dört yıl önce başladık. Tamamen yeni bir oluşumdu farklı şartlar vardı. Ekip arkadaşlarımızla ellerimizden geleni yaptık. Pek çok kişi geldi, pek çok kişi ayrıldı ama yine burayı ayakta tutmayı başardık. Her şey kolay gibi görünse de bu dört yıllık süreçte, bu noktaya gelebilmek için çok fazla emek harcadık. 24 saat uyumadığımız zamanlar oldu. Yarış hafta sonlarında 16, 17 ve hatta 18 saat boyunca bilgisayarda çeviri yaptığımız oldu. Yoğun tempoda bazen öyle hatalar yaptık ki düzeltirken biz bile güldük. Elbette bunların farkındayız fakat bunları düzeltmek için hepimiz elimizden geleni yapıyoruz. İmkanlar ve şartlar bazen dışarıdan göründüğü kadar kolay olmuyor. Ancak sizlere en doğru haberleri en hızlı ve en iyi şekilde sunabilmek için elimizden geleni yapıyoruz.

Geride kalan 4 yılda her geçen yıl ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum ve rakamlar da bunu doğrular nitelikte. Tüm bu başarıyı sizler sayesinde elde ettik. Yaptığınız her yorum bizim yüzümüzü güldürdü. Çünkü bir editörü en çok mutlu eden şey, yazdığı habere veya yazıya yorum gelmesi/okunmasıdır. Bu yüzden bu dört yıllık süreçte bize verdiğiniz destekten ötürü kendim ve tüm Motorsport Türkiye adına teşekkür ederim. Motorsport Türkiye olarak bir aileyiz ve umarım bu heyecanlı serüvene uzun yıllar, hep birlikte devam edebiliriz.

Efe Kahya: 14-15'li yaşlarımın belki de en çok takip ettiğim siteleri TRF1.net ve Turkiyef1.com oluyordu. Bazı günler günde 4-5 kere bu sitelere girip haberleri büyük bir zevkle okuyordum. Ancak bir gün sitelere girdiğimde karşıma beyaz bir fon önünde çıkan bir yazı vardı: Siteler birleşecek ve motorsport.com adını alacaktı. İlk bu haberi gördüğümde çok sinirlenmiştim, ancak bunun sebebi 4-5 gün veya belki de 1-2 hafta boyunca haber okuyamayacak olmamdı. Motorsport.com'un kuruluşu ile beraber ise telefonumun "top hit" kısmındaki site motorsport.com olmuştu. 2019 Aralık ayına geldiğimizde ise uzun süredir okuyucusu olduğum bu siteye editör olarak katılma fırsatı yakaladım. O günler hepimizin aklında çok özel olarak hatırlanıyor, ancak belki de özlemlerimiz sadece o zamanlarda yaşadığımız anlardan ibarettir. Doğum günün kutlu olsun Motorsport.com. İyi ki beni hatalı çıkardın. Bolca mutlu senelere.

İnci Beğen: Ben bu güzel aileye katılalı henüz daha 1 sene oldu ancak burada olmaktan mutluluk ve onur duyuyorum. Tutkumu yansıtabildiğim/yaşayabildiğim bir işte çalıştığım için ayrıca çok mutluyum. İşimiz, okurlarımıza en güncel haberleri en hızlı ve en orijinal şekilde iletebilmek ve bunun için var gücümüzle çalışıyoruz, hep devam edeceğiz. Saygı ve sevgilerimle.

Şafak Soysal: Aslında şu anda Motorsport.com olan oluşum ile tanışmama TRF1.net vesile olmuştu. İlk yarışını 5.5 yaşında, 1998 yılında Schumacher-Hakkinen olarak rekabetine tanık olarak izlemiş birisi olarak F1 her zaman ilgimi çekmişti ancak sporu hiçbir zaman yakından takip edememiştim.

Sonra karşıma TRF1.net çıktı ve ilgiyle takibe başladığım bu siteye 2016’nın başında teknik içeriklerde yardım etmeyi teklif ettim. Kemal ve Abdullah ile oradan tanışıyoruz. Turkiyef1’den pek haberim yoktu, yalan yok. Ama çok güzel insanlar tanıdım oradan da; Kutal, Emir ve nicesi.

Şartlar diyorum, hobi olarak teknik İngilizce yardımıyla bulaştığım motor sporları dünyasında şu anda görünürde 4, ancak aslında 20’den fazla yılı devirmiş bir ekibin içerisindeyim. İyi ki mezun olur olmaz bu riski almalıyım demişim. Çünkü çok güzel dostluklar da kurdum bir yandan büyürken. Benim hikayem Motor1’e kaydı, haklısınız. Motorsport.com’da aktif görevim 3 ay sürdü ama her zaman iç içeyiz, bir aradayız. “kamui-ftw” kullanıcı adını hatırlayanlar Leclerc yazısını yadırgamayacaktır. İşte o ekip 4 yıldır burada ve burada olmaya devam edecek, teşekkürler!

Emir Kar: Öncelikle böyle bir oluşumun içerisinde olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. Bugün Motorsport Türkiye oluşumuzun 4. yıl dönümü ancak ben Cihangir Perperik’le beraber bu mecrada 10. yılımı çoktan devirdim. Özellikle 4 yıl öncesine döndüğümde, Motorsport’un temel taşlarını oturtabilmek için gecemizi gündüzümüze katarak çalıştığımız günler gözlerimin önünden geçiyor. Tabii ki bunu birkaç kişi başarmadık. Bizimle beraber bu yolda ter döken eski arkadaşlarımız başta olmak üzere, tüm bu emeklerimizin başarıya ulaştığını bizlere gösteren siz saygı değer okuyucularımıza tüm içtenliğimle teşekkürlerimi sunuyorum. Birlikte nice uzun senelere.