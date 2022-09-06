Monza'da yağmur ihtimali azaldı
Bu hafta sonu gerçekleştirilecek İtalya GP için yağmur ihtimali büyük oranda azaldı.
Geçtiğimiz günlerde yapılan ilk tahminler, cuma ve cumartesi günleri için ciddi oranda yağmur vadediyordu.
Fakat son tahminler durumun böyle olmadığını ve yağmurun büyük oranda çarşamba/perşembe günlerinde etkili olacağını gösteriyor.
Perşembeyi cumaya bağlayan gece yağmur etkisini sürdürecek ve bu yağmur cuma öğle saatlerine kadar devam edecek.
Fakat ilk seansın başlayacağı saatlerde yağmurun etkisini yitirmesi bekleniyor. Öğleden sonra için yağmur ihtimali sadece %20 seviyelerinde olacak.
Cumartesi sabahı yağmur ihtimali %20 seviyelerinde olacak fakat öğleden sonra için yağmur ihtimali bulunmuyor.
Son olarak pazar günü için yağmur ihtimali sadece %5 olarak açıklandı.
Hava sıcaklığı üç gün de 26 ila 27 derece civarında olacak ve rüzgarın en fazla 9 km/s hıza çıkması bekleniyor. Bu açıdan sorunsuz bir hafta sonu bekleniyor.
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