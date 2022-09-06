Verstappen: "RB18'in artık zayıf noktası yok"

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Max Verstappen, son dört yarışı kazandı ve kariyerinde ilk kez arka arkaya dört galibiyet elde etmiş oldu.

Bu galibiyetler Hungaroring, Spa-Francorchamps ve Zandvoort gibi birbirlerinden tamamen farklı pistlerde geldi.

Sezon başında trend, Red Bull'un düşük yere basma gücü pistlerinde güçlü olması, bol virajlı yerlerde ise Ferrari'nin öne çıkmasıydı.

Son yarışlara bakılırsa Red Bull, uzun düzlüklerin olduğu düşük yere basma gücü pistlerinde güçlü olduğu kadar, Hungaroring ve Zandvoort gibi yüksek yere basma gücü pistlerinde de artık gayet iyi.

Motorsport.com'a konuşan Verstappen, "Artık büyük bir zayıflığımız olmadığı gibi, bazı pistlerde hâlâ diğerlerinden daha iyiyiz"

"Yüksek yere basma gücü isteyen pistlerde, paketimizden en iyi şekilde yararlanmakta zorlandığımızı biliyoruz fakat tüm sezona bakarsanız, düşük veya çoğunlukla orta yere basma gücü isteyen daha fazla pist var."

"Bizim de bu açıdan çok verimli bir aracımız var. Bu açıdan hepimiz Monza'yı sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

Christian Horner da, RB18'in Monza'da güçlü olabileceği görüşünde.

"Monza geçmişte bizim için zorlu bir pist oldu. Ancak bu yıl bu tarz pistlerde nasıl performans gösterdiğimizi görünce Monza'yı sabırsızlıkla bekliyorum."

Helmut Marko, şampiyonluk için iki ya da üç galibiyete daha ihtiyaçları olduğunu söylese de Horner, "Helmut'un matematiği ne kadar iyi bilmiyorum!"

"Şampiyon matematiksel anlamda belirlenene kadar hiçbir şeyin kesin olmayacağını düşünüyorum."

"Her Grand Prix için aynı şeyi yapmaya devam edeceğiz. Zandvoort'ta pazar günü yaptığımız şeyi yapmaya devam edersek, her şey kendiliğinden çözülecek." dedi.

Verstappen, üç galibiyet daha aldığı takdirde bir sezonda en çok yarış kazanan Sebastian Vettel ve Michael Schumacher'i yakalayacak.