Binotto, Rosberg'in Ferrari hakkındaki alaycı yorumuna yanıt verdi

Haberi dinle

Hollanda Grand Prix'i, iyi sonuçlar elde etme umutları boşa giden ve pit alanında sorunlarla karşı karşıya kalan Ferrari için oldukça zorlu geçti.

Carlos Sainz, Ferrari'nin pit stop için tüm lastikleri hazır edememesinden önce, pist üstünde Lewis Hamilton'la mücadele ediyordu.

Daha sonra, güvenlik aracı esnasında pit stop trafiği yaşanırken Sainz; güvenli olmayan şekilde pit yoluna çıkıp Fernando Alonso'yla temas yaşadığı için beş saniye ceza aldı.

Başarısız strateji seçiminin ardından gelen pit stop dramaları, Ferrari'yi pit duvarında ve pit alanında daha iyi bir iş yapması gerektiği yönünde eleştirilere maruz bıraktı.

Sky TV yorumculuğu yapan eski F1 pilotu Rosberg, Ferrari'yi eleştirerek takımın F2 ve F3 gibi alt kategorilerdeki takımlardan daha kötü bir performans gösterdiğini öne sürdü.

Ferrari pit stopları hakkında Rosberg, "Gerçekten inanamıyorum. Mattia Binotto sürekli her şeyin yolunda olduğunu ve takımda bir değişiklik yapılmayacağını söylüyor. Peki işler tam olarak ne zaman yoluna girecek?"

"Formula 2 ve Formula 3 takımları bile stratejilerde ve pit stoplarda Ferrari'den daha iyi iş çıkarıyor."

"(Sainz'ın pit stopu hakkında) Pite giriyorsunuz ve bir lastik eksik mi? Bu noktada gerçekten bazı değişiklikler yapmaya başlamaları gerekiyor." dedi.

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Ferrari

Ancak Binotto, Rosberg'in iddialarını ciddiye almayarak, işlerin nasıl yürüdüğünü anlamak yerine televizyon karşısında eleştiri yapmanın çok kolay olduğunu söyledi.

"Öncelikle, padok dışındayken yorum yapmanın çok kolay olduğunu düşünüyorum."

"Rosberg'e cevabım: ekibimizi değiştirmeyeceğiz. Harika bir ekibe sahibiz ve bu sporda önemli olan şeyin istikrar olduğunu biliyoruz. Her geçen gün ve her yarışta gelişme sağladığımızdan emin oluyoruz."

"Takımda harika insanlarla çalışıyoruz ve onlardan hiçbir şüphem yok. Bir takımın önde olması uzun yıllar ve tecrübe gerektiriyor. Bu, bizim için de geçerli." dedi.

Binotto, Sainz'ın pit stopundaki sorunun, pist üstünde Hamilton'a geçilmek istemedikleri için pite geç çağırılmasından kaynaklı olduğunu söyledi.

"Lewis'in (Hamilton) aynı stratejiyle cevap vermesini engellemek için Carlos'u (Sainz) pite geç çağırdık."

"Bence olası bir kötü performanstan ziyade bu tür sorunları çözmenin çok daha kolay olduğunu Rosberg de biliyor. Kendisi deneyimli bir pilot."

"Bana göre en önemli şey performanstır."