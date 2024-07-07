Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Britanya GP

Leclerc: "Kâbustan beter durumdayız"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, son yarışlarda elde ettikleri sonuçlardan hiç memnun değil.

Ezel Tan
Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Charles Leclerc, Monako'da galibiyete ulaşmasından bu yana adeta kâbusu yaşıyor ve son dört yarışta topladığı puan sayısı 12'yi geçmiyor.

Bugünkü yarışın başında geçiş lastiklerine çok erken geçen ve geriye düşen Leclerc, şöyle konuştu: "Yanlış bir karar verdik. Bunu tekrar gözden geçireceğim. Aldığım mesaj ve araçta sahip olduğum bilgilerle doğru olanın bu olduğunu hissettim."

"15. virajda oldukça fazla yağmur yağıyordu. Bu turda yağmurun çok şiddetli olacağı söylendi, ben de pite girdim. Ancak yağmur sekiz ya da dokuz tur sonra başladı."

"Açıkçası o andan itibaren yarışımız sona erdi. Çok sinir bozucuydu. Gerçekten  unutulacak bir hafta sonu daha ve bunlardan çok fazla olmaya başladı."

"Gerçekten çok zor bir dönem geçiriyoruz. Bunu açıklayacak kelime bulamıyorum fakat dört yarıştır kâbustan beter durumdayız. Umarım yakında geri dönebiliriz."

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Pozitif noktalar sorulduğunda Leclerc, "Böyle günlerde olumlu yönlere bakmak gerçekten zor. Sadece takımla beraber benim  açımdan bu kararları nasıl aldığımızı ve bugün neden yanlış tarafta olduğumuzu analiz etmek istiyorum." dedi.

Ferrari, hafta sonu öncesinde Imola paketine dönmüştü.

Bununla ilgili Leclerc, "Şu anda içinde bulunduğumuz durum kolay değil."

"Güncellemeler bize beklediğimiz rakamları getirdi ama aynı zamanda yüksek hızda oldukça fazla zıplamaya neden oldu."

"Bunun gibi bir pist için biraz daha yavaş fakat daha tutarlı bir araca sahip olmanın daha iyi olduğuna karar verdik. Bana göre bu doğru seçimdi."

"Şimdi iki paketle elde ettiğimiz tüm verileri analiz edeceğiz ve henüz anlamadığımız bir şey olup olmadığını anlamaya çalışacağız."

Macaristan sorulduğunda Leclerc, "Orası çok farklı bir pist. Bu yüzden yeni paket ve eski paketle ilgili elimizdeki tüm bilgileri değerlendirmemiz gerekiyor."

"Burasıyla aynı olmayabileceği için doğru kararı vermeliyiz. Evet, bunu araştıracağız." dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Britanya Grand Prix'sinde günün pilotu Lewis Hamilton

Öne Çıkan Yorumlar

Daha fazlası
Ezel Tan
Sainz: "Ferrari, son paketin işe yaramamasıyla performans olarak 2-3 ay geride kaldı"

Sainz: "Ferrari, son paketin işe yaramamasıyla performans olarak 2-3 ay geride kaldı"

Formula 1
Britanya GP
Sainz: "Ferrari, son paketin işe yaramamasıyla performans olarak 2-3 ay geride kaldı"
Perez üçlü yarış bittiği için mutlu: "Araya ihtiyacım var"

Perez üçlü yarış bittiği için mutlu: "Araya ihtiyacım var"

Formula 1
Britanya GP
Perez üçlü yarış bittiği için mutlu: "Araya ihtiyacım var"
Alonso: "Bugün oynadığımız kumar tutmadı"

Alonso: "Bugün oynadığımız kumar tutmadı"

Formula 1
Britanya GP
Alonso: "Bugün oynadığımız kumar tutmadı"

Son Haberler

Sainz: "Ferrari, son paketin işe yaramamasıyla performans olarak 2-3 ay geride kaldı"

Sainz: "Ferrari, son paketin işe yaramamasıyla performans olarak 2-3 ay geride kaldı"

F1 Formula 1
Britanya GP
Sainz: "Ferrari, son paketin işe yaramamasıyla performans olarak 2-3 ay geride kaldı"
Perez üçlü yarış bittiği için mutlu: "Araya ihtiyacım var"

Perez üçlü yarış bittiği için mutlu: "Araya ihtiyacım var"

F1 Formula 1
Britanya GP
Perez üçlü yarış bittiği için mutlu: "Araya ihtiyacım var"
Bono: "Hamilton ve ben buraya geri dönmek için çok çalıştık"

Bono: "Hamilton ve ben buraya geri dönmek için çok çalıştık"

F1 Formula 1
Britanya GP
Bono: "Hamilton ve ben buraya geri dönmek için çok çalıştık"
Alonso: "Bugün oynadığımız kumar tutmadı"

Alonso: "Bugün oynadığımız kumar tutmadı"

F1 Formula 1
Britanya GP
Alonso: "Bugün oynadığımız kumar tutmadı"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye