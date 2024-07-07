Leclerc: "Kâbustan beter durumdayız"

Charles Leclerc, Monako'da galibiyete ulaşmasından bu yana adeta kâbusu yaşıyor ve son dört yarışta topladığı puan sayısı 12'yi geçmiyor.

Bugünkü yarışın başında geçiş lastiklerine çok erken geçen ve geriye düşen Leclerc, şöyle konuştu: "Yanlış bir karar verdik. Bunu tekrar gözden geçireceğim. Aldığım mesaj ve araçta sahip olduğum bilgilerle doğru olanın bu olduğunu hissettim."

"15. virajda oldukça fazla yağmur yağıyordu. Bu turda yağmurun çok şiddetli olacağı söylendi, ben de pite girdim. Ancak yağmur sekiz ya da dokuz tur sonra başladı."

"Açıkçası o andan itibaren yarışımız sona erdi. Çok sinir bozucuydu. Gerçekten unutulacak bir hafta sonu daha ve bunlardan çok fazla olmaya başladı."

"Gerçekten çok zor bir dönem geçiriyoruz. Bunu açıklayacak kelime bulamıyorum fakat dört yarıştır kâbustan beter durumdayız. Umarım yakında geri dönebiliriz."

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Pozitif noktalar sorulduğunda Leclerc, "Böyle günlerde olumlu yönlere bakmak gerçekten zor. Sadece takımla beraber benim açımdan bu kararları nasıl aldığımızı ve bugün neden yanlış tarafta olduğumuzu analiz etmek istiyorum." dedi.

Ferrari, hafta sonu öncesinde Imola paketine dönmüştü.

Bununla ilgili Leclerc, "Şu anda içinde bulunduğumuz durum kolay değil."

"Güncellemeler bize beklediğimiz rakamları getirdi ama aynı zamanda yüksek hızda oldukça fazla zıplamaya neden oldu."

"Bunun gibi bir pist için biraz daha yavaş fakat daha tutarlı bir araca sahip olmanın daha iyi olduğuna karar verdik. Bana göre bu doğru seçimdi."

"Şimdi iki paketle elde ettiğimiz tüm verileri analiz edeceğiz ve henüz anlamadığımız bir şey olup olmadığını anlamaya çalışacağız."

Macaristan sorulduğunda Leclerc, "Orası çok farklı bir pist. Bu yüzden yeni paket ve eski paketle ilgili elimizdeki tüm bilgileri değerlendirmemiz gerekiyor."

"Burasıyla aynı olmayabileceği için doğru kararı vermeliyiz. Evet, bunu araştıracağız." dedi.