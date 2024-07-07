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Formula 1 Britanya GP

Britanya Grand Prix'sinde günün pilotu Lewis Hamilton

Britanya Grand Prix'sinde günün pilotu Lewis Hamilton oldu.

Rümeysa Öztürk
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, pazar günkü yarışa ikinci sıradan başladı. Yarışın ilk turlarında sırasını koruyan Hamilton, takım arkadaşı Russell ile birlikte pist dışına çıktı. Ancak Hamilton yarışın başlarında sırasını korudu.  

Hamilton yarışın ortasında üçüncü sıraya düşse de, ikinci sıraya çıkmayı başardı. Yarışın son turlarına kadar inanılmaz bir şekilde lider giden Hamilton, günün pilotu seçildi. 

Gösterdiği bu müthiş performans sonrası Hamilton, bu sezon ilk kez Silverstone'da günün pilotu seçildi. 

Bu yıl günün pilotu seçilenler:

GRAND PRİX GÜNÜN PİLOTU  
Bahreyn Bahreyn   Carlos Sainz  
Suudi Arabistan Suudi Arabistan     Oliver Bearman  
Avustralya Avustralya   Carlos Sainz  
Japonya Japonya

 Monako Charles Leclerc

 
Çin Çin  Lando Norris   
Amerika Birleşik Devletleri Miami  Lando Norris  
İtalya İmola  Lando Norris  
Monako Monako  Monako Charles Leclerc  
Kanada Kanada  Lando Norris

 

 

 

 
İspanya Lando Norris

 
AustriaAvusturya Lando Norris

2016'dan beri günün pilotu seçilenler:

PİLOT Günün pilotu sayısı
 Max Verstappen 40
 Sebastián Vettel 23
 Lewis Hamilton 15
 Sergio Perez 14
 Charles Leclerc 14
 Lando Norris 15
 Daniel Ricciardo 10
 Valtteri Bottas  6
 Fernando Alonso 6

ispanya Carlos Sainz

 6
 Kimi Raikkonen 5

Tayland 

Alexander Albon

 4
 Pierre Gasly 3
 Romain Grosjean 3
 Nico Hulkenberg 2

Avustralya  Oscar Piastri

 2
 Daniil Kvyat

1
 Kevin Magnussen 1
 Nico Rosberg 1
 Lance Stroll 1
 George Russell 1
 Mick Schumacher 1
Fransa Esteban Ocon 1
Japonya Yuki Tsunoda 1
 Oliver Bearman 1

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