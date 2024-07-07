Britanya Grand Prix'sinde günün pilotu Lewis Hamilton
Britanya Grand Prix'sinde günün pilotu Lewis Hamilton oldu.
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Mercedes pilotu Lewis Hamilton, pazar günkü yarışa ikinci sıradan başladı. Yarışın ilk turlarında sırasını koruyan Hamilton, takım arkadaşı Russell ile birlikte pist dışına çıktı. Ancak Hamilton yarışın başlarında sırasını korudu.
Hamilton yarışın ortasında üçüncü sıraya düşse de, ikinci sıraya çıkmayı başardı. Yarışın son turlarına kadar inanılmaz bir şekilde lider giden Hamilton, günün pilotu seçildi.
Gösterdiği bu müthiş performans sonrası Hamilton, bu sezon ilk kez Silverstone'da günün pilotu seçildi.
Bu yıl günün pilotu seçilenler:
|GRAND PRİX
|GÜNÜN PİLOTU
|Bahreyn
|Carlos Sainz
|Suudi Arabistan
|Oliver Bearman
|Avustralya
|Carlos Sainz
|Japonya
|
Charles Leclerc
|
|Çin
|Lando Norris
|Miami
|Lando Norris
|İmola
|Lando Norris
|Monako
|Charles Leclerc
|Kanada
|Lando Norris
|
|İspanya
|Lando Norris
|
|Avusturya
|Lando Norris
2016'dan beri günün pilotu seçilenler:
|PİLOT
|Günün pilotu sayısı
|Max Verstappen
|40
|Sebastián Vettel
|23
|Lewis Hamilton
|15
|Sergio Perez
|14
|Charles Leclerc
|14
|Lando Norris
|15
|Daniel Ricciardo
|10
|Valtteri Bottas
|6
|Fernando Alonso
|6
|
Carlos Sainz
|6
|Kimi Raikkonen
|5
|
Alexander Albon
|4
|Pierre Gasly
|3
|Romain Grosjean
|3
|Nico Hulkenberg
|2
|
Oscar Piastri
|2
|Daniil Kvyat
|
1
|Kevin Magnussen
|1
|Nico Rosberg
|1
|Lance Stroll
|1
|George Russell
|1
|Mick Schumacher
|1
|Esteban Ocon
|1
|Yuki Tsunoda
|1
|Oliver Bearman
|1
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