Verstappen: "Takım lastikler konusunda doğru kararları verdi"
Max Verstappen, Red Bull'un Britanya Grand Prix'sinde doğru kararlar alması sebebiyle ikinci bitirdiğini açıkladı.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Carlos Sainz, Ferrari SF-24
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Red Bull pilotu yarışa dördüncü başladı ve ilk turun ardından üçüncü sıraya yükseldi.
Ancak 20. turda yağmur yağmaya başladığında Lando Norris tarafından geçildi.
Verstappen, Mercedes ve McLaren araçlarının temposu nedeniyle beşinci sırada finiş görecek gibi görünürken, Red Bull Verstappen'i öndekilere kıyasla erken pite almayı tercih etti.
Bu da Verstappen'in, Norris ve Hamilton'ın ardında üçüncü sıraya yükselmesini sağladı.
Red Bull pilotu yarışın sonlarında Norris'i geçmeyi başarsa da 2021 Suudi Arabistan GP'sinden bu yana ilk galibiyetini alan Hamilton'ı yakalayamadı. Red Bull pilotu böylelikle podyumun ikinci basamağına yerleşti.
Verstappen, "Bugün hızımız yeterli değildi."
"Başlangıçtan itibaren yavaşça geriye düşüyordum, beşinci ya da altıncı bitireceğiz sandım. Ama bugün doğru kararları verdik, kuru lastikten geçiş lastiğine ve sonra geçiş lastiğinden kuru lastiğe döndük."
"Ayrıca takımın yumuşak lastik yerine sert lastik kullanmamı istemesi de bana kesinlikle yardımcı oldu, bunun sayesinde bugün yarışı ikinci bitirdik." dedi.
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