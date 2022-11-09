Ecclestone: "Mick, Formula 1'de kalamaz"

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Mick Schumacher, geçen yıl Haas ile Formula 1'e adım atmıştı ancak şimdiye kadar düzenli olarak iyi sonuçlar almakta zorlandı.

Bunda Haas'ın tutarsız formunun da payı vardı fakat Alman pilot da özellikle yılın ilk bölümünde çok hata yaptı.

Şimdi Haas, başlangıçtan itibaren düzenli şekilde puan alabilecek bir isim istiyor ve Nico Hulkenberg ile görüşmelerde sona yaklaşıyor. Eğer anlaşma tamamlanırsa, Mick 2023'te koltuksuz kalacak.

Bernie Ecclestone, Mick'in koltuğunu kaybetmesini bekliyor ve artık F1'de yer alabileceğine inanmıyor.

RTL'ye konuşan Ecclestone, "F1'de yaşın hiçbir önemi yok. Bu yaşla ilgili değil, psikolojiyle ilgili. Juan-Manuel Fangio, yarış kariyerine herkesin çoktan emekli olduğu bir yaşta başladı."

"Mick'in Formula 1'de kalacağını sanmıyorum. İnsanlar onun performansından dolayı hayal kırıklığına uğradı. Kendisinden mi yoksa zayıf bir takımla yarışmasından mı kaynaklanıyordu bilmiyoruz ama artık güçlü bir takımın onu takımına olması pek olası değil."

"Belki de artık Formula 1'i unutmalı ve motor sporlarının diğer kategorilerine odaklanmalı. Başka serilerde kazanmak için mücadele etmeli."

"Bence zor anlarında onu dinleyebilecek birine ihtiyacı var. Fakat bazı insanlar buna ihtiyaç duymaz. Verstappen'i denize atsanız, yüzme bilmese bile hayatta kalır." dedi.