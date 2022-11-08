Marko emekliliği düşünmüyor: "Daha yapacak çok iş var"

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Austin'deki Amerika Grand Prix'si hafta sonunda Red Bull'un kurucusu Dietrich Mateschitz'in hayatını kaybettiği açıklanmıştı. İki hafta içinde halefleri belli oldu ve Franz Watzlawick, Alexander Kirchmayr ve Oliver Mintzlaff arasında görev dağılımı yapıldı.

Mevcut düzen bizzat Mateschitz tarafından kurulduğunda için , Red Bull Racing ve AlphaTauri'nin üst yönetiminde değişiklik yapılması düşük bir ihtimal gibi görünüyordu.

Şu anda Red Bull Racing'in başında Christian Horner yer alırken, Adrian Newey teknik direktör ve Helmut Marko da danışman görevi üstleniyor.

Marko halihazırda Formula 1'e birkaç sürücü kazandırdı. Max Verstappen, Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, Carlos Sainz, Alexander Albon, Pierre Gasly ve Yuki Tsunoda, Marko'nun desteğiyle spora girdiler ve gridde yer almaya devam ediyorlar.

Bunlar arasında Verstappen ve Vettel, Red Bull'a toplam altı şampiyonluk getirdi.

Şu anda 79 yaşında olan Marko, büyük başarılara imza atıyor ve Formula 1'i bırakmayı düşünmüyor.

Auto Motor und Sport'a konuşan Marko, "Yakında Tayland'da iş görüşmeleri olacak."

"Ben bağımsızım. Her şey genel yapıya bağlı. Hâlâ baha yapacak çok iş var. Bir sürü planımız var. Şu anda işler iyi gidiyor ve yapı verimli şekilde çalışıyor."

"Red Bull Racing, tüm şirketin en güçlü ve en etkili pazarlama aracı. Geçmişte zaten kendi kendimize yetiyorduk. Şirketin belirli kurallarına uymak zorunda olmayan bir tek biz vardık. Bu özerklik Mateschitz'in onayıyla gerçekleşti."

"Yeni yönetimin F1 projesine devam etmek istediği de apaçık ortada ve bunu mevcut yapıyla yani güçlü bir bağımsızlıkla yapmak istiyorlar."