Capito: "F1 yemek masraflarının bütçe sınırına yansımasında karmaşa var"

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Red Bull, 2021 yılı için bütçe sınırını 2.2 milyon dolar aşarken, bu miktar vergiler ele alındığında 432 bin dolara iniyor.

Bu aşım nedeniyle Red Bull, 7 milyon dolar para cezası alırken, kendilerine %10 da gelişim kısıtlaması getirildi.

FIA tarafından yayınlanan 13 maddelik ihlal listesinde Red Bull'un yemek/ikram hizmetleriyle ilgili maliyetlerde de hata yaptığı görüldü.

Bu konuda detaylar açıklanmadı ancak kuralları prosedürel şekilde ihlal ettiği için 450 bin dolar para cezasına çarptırılan Aston Martin de aynı maddeyi ihlal etti.

Şimdi Williams CEO'su ve takım patronu Jost Capito'nun da yemek masrafları konusunda kafasının karışık olduğu görülüyor.

Motorsport-total.com'a konuşan 64 yaşındaki takım patronu, "Bu biraz zor bir durum."

"Örneğin, eğer takım akşam yemeğini padok misafirhanesinde yerse, bu bütçe sınırına dahil oluyor. Eğer dışarıda bir restoranda yerlerse, bu bütçe sınırına girmiyor. Bunlar hâlâ yönetmeliklerde açıklığa kavuşturulması gereken hususlar."

"Takım için misafirhanede yemek yemek çok daha ucuz ve basit. Aynı zamanda daha az risk var. Yine de bunu yapamıyorsunuz çünkü o zaman bütçe sınırına dahil oluyor. Fakat dışarıda yerseniz bu bütçe sınırına dahil değil."

"Bu bilinen bir şey ve üzerinde de çalışılıyor. Gelecek yıl için farklı bir durum söz konusu."

"Takımların hemfikir olduğu ve üzerinde çalıştığı değişiklikler var. Bunlar kesinlikle gerekli şeyler. Bütçe sınırı düzenlemeleri o kadar karmaşık ki bunları hemen %100 doğru hale getiremezsiniz ve eminim yıllar geçtikçe her şey daha iyi oturacak." dedi.

Capito, Red Bull'un orantılı bir ceza aldığı konusunda Alpine takım patronu Otmar Szafnauer ile hemfikir.

"Evet, bence sorun yok. Bunun bütçe sınırının ilk yılı olduğunu söylemek zorundayız. Şimdi cezanın biraz ağır mı yoksa hafif mi olması gerektiğini tartışmanın hiçbir anlamı yok."

"Şu anda olan bu ve bu yüzden elde bir emsal var. Bence bu da kesinlikle iyi." dedi.