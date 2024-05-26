Canlı anlatım
Canlı anlatım: 2024 Monako GP
2024 Formula 1 sezonunun 8. yarışı olan Monako GP'de yaşananları anlık olarak sizlere aktarıyoruz.
18+, Şartlar ve Koşullar, Sorumlu Kumar Oynayın
Ekleyen: Abdullah Çelik
Özet
Durum: Durdu
Ben de hızlıca habere geçmem gerekiyor...
Bu sıkıcı yarışta benimle olduğunuz için teşekkür ederim. Ferrari ve Leclerc taraftarlarını tebrik ediyom
Bu sıkıcı yarışta benimle olduğunuz için teşekkür ederim. Ferrari ve Leclerc taraftarlarını tebrik ediyom
Piastri 2. Sainz 3. Norris 4. Russell 5. Verstappen 6. Hamilton 7. Tsunoda 8. Albon 9. Gasly 10. oluyor... Yani yarışın ilk 10'u başladığı gibi bitiriyor.
Daha önce de söyledim, burada normal şartlarda geçiş yapmak 2 sn avantaja rağmen çok zor. Ricciardo'nun Red Bull döneminde enerji sisteminde sorun yaşadığı bir yarış vardı hatırlarsınız... Diyeceklerim bu kadar.
Yorumcu arkadaşlar hâlâ pite gireceklerini düşünüyorlar. Bu yarıştan sonra daha fazla Serhan Acar ayaklanması olacaktır
Verstappen, Russell'ın DRS aralığına geçti. Bakalım temiz lastikler ve Red Bull RB20 farkı, Russell'ı geçmesine yeterli olacak mı?
Lando, yeni orta lastikleri takarsa Leclerc riske girer diyor ama bence öyle bir ihtimal şu anda kalmadı...
Sainz, Norris'in pit yapma ihtimalini az önce yaptığı yavaşlamayla ortadan kaldırmış oldu çünkü Verstappen, Russell'la farkı kapatmış oldu.
Pit zorunluluğu olmayan isimlerin sinir testi başladı diyebiliriz. Norris, Sainz'ı çok fazla zorlamaya başladı.
Verstappen ve Hamilton şu anda yarışın en hızlı turlarını atıyorlar. Russell'a kadar önleri boş. Russell, bu saatten sonra pite gelmez gibi duruyor. Arkasındaki isimlerin kendisine gelmelerini bekleyecek gibi duruyor
Leclerc, ne kadar hızlı olduğunu görmek istediğini söylediğinde kendisine "bununla ilgilenmiyoruz" şeklinde karşılık verildi
Pist üstündeki en yakın isimler 3. sıradaki Sainz ile 4. sıradaki Norris ve 12. sıradaki Alonso ile 13. sıradaki Ricciardo
Ocon'a ilk tur kazası nedeniyle 10 sn zaman cezası verilmişti. Bu, bir sonraki yarış için 5 grid cezasına çevrildi
Leclerc, tur bindirmelerde Piastri ile farkı 2.5 saniyeye çıkarırken arkasındakiler biraz daha birbirlerine yaklaştılar
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