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Formula 1
Canlı anlatım

Canlı anlatım: 2024 Monako GP

2024 Formula 1 sezonunun 8. yarışı olan Monako GP'de yaşananları anlık olarak sizlere aktarıyoruz.

Abdullah Çelik
Ekleyen:

Ekleyen: Abdullah Çelik

Özet
Durum: Durdu

Monako GP: Geçit törenini Leclerc kazandı, 2022'den sonra ilk zaferini aldı!

2024 Formula 1 Şampiyonası'nın 8. yarışı olan Monako Grand Prix'de zafer Ferrari pilotu Charles Leclerc'in oldu.

Monako GP: Geçit törenini Leclerc kazandı, 2022'den sonra ilk zaferini aldı!
Haberlerde görüşmek üzere
Ben de hızlıca habere geçmem gerekiyor...

Bu sıkıcı yarışta benimle olduğunuz için teşekkür ederim. Ferrari ve Leclerc taraftarlarını tebrik ediyom
Piastri 2. Sainz 3. Norris 4. Russell 5. Verstappen 6. Hamilton 7. Tsunoda 8. Albon 9. Gasly 10. oluyor... Yani yarışın ilk 10'u başladığı gibi bitiriyor.
Charles LECLERC 2024 MONAKO GP'Yİ KAZANIYORRRRRRRR
Son tur
Leclerc zaferine doğru gidiyoruz...
Yayındakiler sonunda pit stop olmayacağı gerçeğiyle yüzleşiyorlar...
Zhou pite geldi ama bir önemi yok
Ekranlarda dinlediklerimize bakmaksızın, Leclerc farkı açtı gidiyor. Artık zafere doğru gidiyor
Ekranlarda çok talihsiz bir durum var. Son 7 tur ama hâlâ pit yapacaklarını falan dinliyoruz...
Hamilton da Verstappen'i yakaladı ancak gördüğünüz üzere geçiş yapmak çok zor...
Sargeant ve Zhou bariyerleri yalayarak geçmişler
Tsunoda'ya zorlayabileceği söylendi.
Daha önce de söyledim, burada normal şartlarda geçiş yapmak 2 sn avantaja rağmen çok zor. Ricciardo'nun Red Bull döneminde enerji sisteminde sorun yaşadığı bir yarış vardı hatırlarsınız... Diyeceklerim bu kadar.
Verstappen'in Russell'ı yakalayıp geçememesinin ardından Hamilton da Verstappen'le farkı kapatıyor
Yorumcu arkadaşlar hâlâ pite gireceklerini düşünüyorlar. Bu yarıştan sonra daha fazla Serhan Acar ayaklanması olacaktır
Verstappen artık Russell'in difüzöründe
Verstappen, Russell'ın DRS aralığına geçti. Bakalım temiz lastikler ve Red Bull RB20 farkı, Russell'ı geçmesine yeterli olacak mı?
Verstappen: "Kardeşim batarya... Kimse takip etmiyor mu???" diyor
Lando, yeni orta lastikleri takarsa Leclerc riske girer diyor ama bence öyle bir ihtimal şu anda kalmadı...
Sainz, Norris'in pit yapma ihtimalini az önce yaptığı yavaşlamayla ortadan kaldırmış oldu çünkü Verstappen, Russell'la farkı kapatmış oldu.
Yayındakiler hâlâ pit stopların zorunlu olmayacağını bilmiyorlar
Stroll, Zhou'yu geçerek 14. sıraya yükseliyor
Norris, farkı biraz açarsa serbest bir pit yapabilir. Sainz ise onu engellemeye çalışıyor
Pit zorunluluğu olmayan isimlerin sinir testi başladı diyebiliriz. Norris, Sainz'ı çok fazla zorlamaya başladı.
Verstappen ve Hamilton şu anda yarışın en hızlı turlarını atıyorlar. Russell'a kadar önleri boş. Russell, bu saatten sonra pite gelmez gibi duruyor. Arkasındaki isimlerin kendisine gelmelerini bekleyecek gibi duruyor
Bottas, Sargeant'ı geçerek 13. sıraya yükseliyor. Bu yarışın ilk geçişi.
Verstappen ve Hamilton, pite girdikleri pozisyonlarda çıktılar.
Verstappen de pite geliyor...
Hamilton pitte
Stroll'ün sol arka lastiği bariyerlere vurduğu, bu yüzden lastik patlattığı görülüyor
Stroll lastik patlatıp, bir kez daha pite geliyor. Az önceki pit boşa gitmiş oldu
Leclerc, ne kadar hızlı olduğunu görmek istediğini söylediğinde kendisine "bununla ilgilenmiyoruz" şeklinde karşılık verildi
Pist üstündeki en yakın isimler 3. sıradaki Sainz ile 4. sıradaki Norris ve 12. sıradaki Alonso ile 13. sıradaki Ricciardo
Ocon'a ilk tur kazası nedeniyle 10 sn zaman cezası verilmişti. Bu, bir sonraki yarış için 5 grid cezasına çevrildi
Alonso'nun önünde 11. sırada dönüyor.
Stroll pite geliyor...
Leclerc, tur bindirmelerde Piastri ile farkı 2.5 saniyeye çıkarırken arkasındakiler biraz daha birbirlerine yaklaştılar
Leclerc, Bottas'a tur bindirdi. Devamı gelecek
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