Monako GP: Geçit törenini Leclerc kazandı, 2022'den sonra ilk zaferini aldı!

Daha önce Monako'da 2 kez pole pozisyonunu kazanan ancak bunları ne podyum ne de galibiyete çeviremeyen yerel kahraman Leclerc, bu sefer şeytanın bacağını kırdı.

Dünkü sıralamalarda Monte Carlo'da üçüncü kez pole pozisyonunu kazanan Leclerc, ilk turda yerini korumasının ardından sorunlardan uzak durdu ve damalı bayrağı ilk sırada görerek Monako'da, kendi ülkesinde galibiyete ulaşan isim oldu.

Leclerc böylece, 2022 Avusturya GP'den bu yana ilk zaferini alırken kariyerinin altıncı Formula 1 yarışını kazandı. Ferrari ise 2017'de Sebastian Vettel'le kazanmasının ardından Monako'daki ilk yarış zaferini aldı.

Yarışın ilk turunda Sergio Perez, Kevin Magnussen ve Nico Hulkenberg'in karıştığı kazada kırmızı bayrağın çıkması, ardından tüm pilotların ilk zorunlu pitlerini kırmızı bayraktayken yapması, yarışın kalan kısmını belirlemiş oldu.

Yarışa sert lastiklerle başlayan George Russell, Max Verstappen ve Lewis Hamilton'ın başını çektiği grup orta lastiklere geçerken, Charles Leclerc'in başını çektiği lider grup kırmızı bayraklarda sert lastiklere geçtiler. Bu hamle, yarışın kalan bölümünde zorunlu pit stop olmayacağı manasına geliyordu.

Gridden yeniden başlatılan yarışın tüm kontrolünü Leclerc belirledi. Bir daha pite girmek zorunda olmadığını bilen Leclerc, tempoyu çok düşük tuttu ve farkların açılmasını, farklı stratejilerin ortaya çıkmasını engelledi. Yarışın son bölümünde Lewis Hamilton ve Max Verstappen pite gelerek yeni lastiklere geçseler de, kendileriyle benzer stratejiyi uygulayan ancak pite gelmeyen George Russell'ı geçme fırsatı bulamadılar.

Leclerc, son 10 tura girildiğinde gaza basmaya başladı ve 7 sn farkla yarışı kazanan isim oldu.

Klasmanın ilk turdaki kaza sonrasında belirlendiği yarışı Oscar Piastri ikinci sırada tamamlarken Carlos Sainz 3. olarak podyumu tamamladı. O kadar durağan bir yarıştı ki, ilk 10 pilot yarışı başladığı gibi aynı pozisyonlarda tamamladılar. Bu, Lando Norris'in dördüncü, Russell'ın 5., Verstappen'in 6., Hamilton'ın 7., Tsunoda'nın 8., Albon'ın 9., Gasly'nin ise 10. olduğu manasına geliyor. Albon ve Gasly, böylece sezonun ilk puanlarını aldılar.

İlk turda Perez'in yaşadığı kazayla alakalı bir ceza çıkmazken, Alpine pilotu Esteban Ocon'a takım arkadaşı Gasly ile yaşadığı olay nedeniyle 10 sn zaman cezası verildi. Ocon yarışa veda ettiği için bu ceza, bir sonraki yarış için 5 sıra grid cezasına çevrildi.

Sezonun 9. yarışı olan Kanada GP, 9 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Yarış Raporu

5 kırmızı ışığın yanıp sönmesiyle başlayan yarışın ilk virajından Charles Leclerc lider dönerken, ikincilik için Carlos Sainz ve Oscar Piastri arasında bir mücadele yaşandı. Bu mücadelede Sainz'ın sol ön lastiği, Piastri'nin tabanıyla temas yaşadı. Bu mücadelede Piastri önde kalırken Sainz üçüncü sıradaydı ancak Ferrari pilotu temas sonucu lastik patlattı ve Casino'da dönemeyerek dışarı çıktı.

Leclerc ve Piastri ön tarafta rahat bir şekilde ilerlerken, arka tarafta büyük bir kaza yaşandı. İlk virajdan sonraki tırmanışta, Kevin Magnussen önündeki Sergio Perez'e dokununca Red Bull pilotu kontrolü kaybetti ve bariyerlere arasında sağa sola çarptı. Bu kazanın sonucunda iki Haas pilotunu da kendisiyle beraber götürdü. Kaza sonucu yaralanan olmazken, yarış kırmızı bayrakla durduruldu ve pilotlar pite girdiler. Bu arada ilk turda Portier'de Alpine pilotları arasında da kaza yaşandı. Ocon, takım arkadaşı Gasly'i çok zorlaması sonucu temas yaşandı ve havalandı. Ancak iki sürücü yola devam etmeyi başardı.

İlk turun ardından sıralama Leclerc, Piastri, Norris, Russell, Verstappen, Hamilton, Tsunoda, Albon, Gasly, Stroll, Ricciardo, Alonso, Sargeant, Bottas, Ocon, Sainz ve Zhou şeklindeydi.

Pistin temizlenmesi ve bariyerlerin tamir edilmesi oldukça uzun sürdü. Bu arada hakemler, 1. virajda olan olay için bir incelemenin olmayacağını duyururken kırmızı bayrak, Zhou ikinci güvenlik aracı çizgisini geçmeden çıktığı için grid pozisyonlarının yineleneceğini duyurdu. Bu, gerileyen Sainz'ın bir kez daha 3. sıradan başlayacağı manasına geliyordu. Yarış dışı kalan Perez, Hulkenberg ve Magnussen haricinde herkes başlangıç pozisyonunda olacaktı. Yani yeniden startta sıralama Leclerc, Piastri, Sainz, Norris, Russell, Verstappen, Hamilton, Tsunoda, Albon, Gasly, Ricciardo, Stroll, Alonso, Sargeant, Bottas ve Zhou şeklinde oldu. Ocon, aracındaki hasar nedeniyle yarışa devam edemedi.

Pistin temizlenmesi ve bariyerlerin tamir edilmesinin ardından yarış 16:44'te gridden durarak yeniden başladı.

Pilotlar zorunlu pit stoptan kurtulmak için yeniden startta lastiklerini değiştirdiler. Yani sert lastiklerle başlayanlar ortaya, ortayla başlayanlar sert lastiklere geçtiler.

Yeniden startın verilmesiyle Leclerc ilk sırayı korurken, ilk viraj sorunsuz dönüldü ve herkes temkinli bir ilk tur geçirdi. İlk 10 tur tamamlanırken sıralama, yeniden startın ardından olduğu gibi Leclerc, Piastri, Sainz, Norris, Russell, Verstappen, Hamilton, Tsunoda, Albon, Gasly, Stroll, Alonso, Ricciardo, Bottas, Sargeant ve Zhou şeklindeydi.

Yarışın normal bir şekilde ilk pit stopu 17. turda Bottas'tan geldi. Sert lastiklere geçen Bottas, son sıraya geriledi.

20. tura geldiğimizde ön tarafta yakın takipler olsa da geçiş yapabilen kimse yoktu. Leclerc liderliğini sürdürürken Piastri, Sainz, Norris, Russell, Verstappen, Hamilton, Tsunoda, Albon ve Gasly takip ediyordu.

İlk 20 turda ön bölümde olan yakın takip, 20 ila 30. turlar arasında sakinleşti ve farklar 1 saniyenin üzerine çıktı. Pilotlar lastiklerini koruma moduna aldılar. Başka bir kaza vs olmadığı için puan potasında yer alan isimler sırasıyla Leclerc, Piastri, Sainz, Norris, Russell, Verstappen, Hamilton, Tsunoda, Albon ve Gasly'ydi.

30. turdan itibaren yavaş yavaş ufalanma olduğuna dair yorumlar gelmeye başlasa da pist üstünde değişen bir şey yoktu. Norris'in 32. turda ilk virajda bariyerlere çok yaklaştığı ancak kaza yapmaktan kurtulduğu görüldü.

Leclerc liderliğinde ön grup, 42. turda Bottas'a tur bindirmeye başladılar. Bunun haricinde pist üstünde herhangi bir geçiş olmadı.

44. turda Stroll pite gelerek hiç pozisyon kaybetmedi ve 11. sırada yarışa geri döndü. Stroll, bariyere sürtüp lastik patlattığı için 50. turda bir daha pite geldi.

Hamilton 52. turda pite gelerek 7. sıraya geriledi. Hamilton'a cevap olarak bir tur sonra Verstappen pite geldi ve Hamilton'ın önünde geri döndü. Pitten çıktığında bu isimler, Russell'ın yaklaşık 13 sn gerisindelerdi.

Verstappen, çok hızlı bir şekilde farkı kapattı ve 60. turda farkı 2.5 sn'ye düşürdü. 62. turda fark 1 saniyenin altına düşürdü. Ancak beklendiği gibi Monako'da geçiş pek mümkün görünmüyordu. Verstappen DRS desteğine ve yeni lastiklere rağmen ilk birkaç turda geçiş fırsatı bulamadı. O geçemeyince, Hamilton da aradaki farkı kapattı.

Leclerc, yarışın istediği gibi şekillenmesinin ardından son turlarda hızlandı ve farkı çok ciddi seviyede arttırdı. Monakolu pilot, 78 turluk yarışı rahat bir şekilde kazanmayı başardı.