Canlı anlatım: Katar GP
2023 Formula 1 Şampiyonası'nın 17. yarışı olan Katar GP'de yaşananları anlık olarak sizlere aktaracağız.
Ekleyen: Kemal Şengül, Abdullah Çelik
Özet
En çok kazananlar listesinde zirvede 103 zaferle Lewis Hamilton yer alırken ikinci 91 zaferle Michael Schumacher.
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