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Formula 1 Canlı anlatım

Canlı anlatım: Katar GP

2023 Formula 1 Şampiyonası'nın 17. yarışı olan Katar GP'de yaşananları anlık olarak sizlere aktaracağız.

Abdullah Çelik
Ekleyen:

Ekleyen: Kemal Şengül, Abdullah Çelik

Özet
Durum: Durdu

2023 Katar GP: Verstappen kazandı, McLaren 2-3, Mercedes'ler kaza yaptı!

2023 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 18. ayağı olan Katar Grand Prix'sini Red Bull pilotu Max Verstappen kazandı.

2023 Katar GP: Verstappen kazandı, McLaren 2-3, Mercedes'ler kaza yaptı!
İyi akşamlar
Yarış sonrası açıklamaları sitemizden okumaya devam edebilirsiniz. Bir sonraki yarışta görüşmek üzere
Bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz.
Kazananları ve podyuma çıkanları tebrik ederek, canlı anlatımı burada noktalıyoruz.
Pilotlar podyum kutlamasında, Zayn bir kez daha ekranlara geliyor.
Bu arada Motorsport Türkiye Direktörü Cihangir Perperik de podyum kutlamalarında ekrana çıkıyor.
Verstappen ve Piastri, piknikte bir ağacın gölgesinde kesilecek karpuzu bekliyormuş gibi yattılar ve bağdaş kurdular :D
Zayn Sofuoğlu ekranlarda... Kenan Sofuoğlu'nun oğlu podyumda uluslararası yayına misafir oluyor
 
 
Podyuma çıkan isimler, yarışın fiziksel açıdan en zorlu yarışlarından birisi olduğunu söylediler.
 
 
 
Max Verstappen, kariyerinin 49. yarış zaferini aldı. 51. zaferini aldığında en çok kazananlar listesinde 4. sıradaki Alain Prost'u yakalamış olacak. Onun önünde 53 zaferle Sebastian Vettel bulunuyor. 

En çok kazananlar listesinde zirvede 103 zaferle Lewis Hamilton yer alırken ikinci 91 zaferle Michael Schumacher.
Alfa Romeo, Bottas'ın 8.liği ve Zhou'nun 10.luğu ile çifte puan alırken onların arasında Perez 9. oluyor
Leclerc 5. olurken Alonso 6., Ocon 7. oluyor.
Bu arada yarışın şanına yakışır bir şekilde son oluyor. Gasly 5 sn cezası aldı ve puan potasının dışına çıktı
Bu arada günün pilotu Oscar Piastri seçiliyor.
Russell, yarış başında yaşadığı kazaya rağmen 4. olarak güçlü bir sonuç alıyor.
McLaren sezon başında belki en kötü araca sahipken, sezon sonunda Red Bull'un en istikrarlı rakibi haline geldi. Tebrikler Woking ekibine
McLaren için mükemmel geçen hafta sonu 2 ve 3. sıralar ile sonlanıyor. McLaren iki aracıyla birden podyumda.
2023 Katar GP'de zafer Red Bull pilotu Max Verstappen oluyor!!!
Verstappen, bu tuhaf yarışta sezonun 14. zaferine gidiyor... Şampiyon pilot zaferlerine bir yenisini eklemeye çok yakın
Russell'e cezadan önceki son uyarı veriliyor ama artık yarış bitti gibi...
Son tura giriyoruz
Gasly, Perez'i geçerek 10. sıraya yükseliyor ancak yine pist sınırını aştı gibi
 
Son 3 tur
Bu arada Stroll'e de 5 sn cezası geliyor... Pitten sonra gelen cezalar, yarış sonucuna eklenecek
Gasly, Stroll'e yol vermeye çalışırken o arada Perez ikisini birden geçmek için zorluyor.
Gasly, Stroll'e yerini geri verirken bu durumu Perez de değerlendiriyor
Verstappen Piastri farkı 3.8 saniyeye kadar düştü...
Aston Martin muhtemelen Gasly'nin geçişini şikayet edecektir
Yarışın son piti Zhou'dan geliyor
Son 5 tur
Gasly, 10. sıra için Stroll'ü zorluyor ve dışarıdan da olsa geçiyor
Pilotların kask vizörlerini açarak hava almaya çalıştığı görülüyor
Verstappen'in piti 1.5 sn civarında yavaş kaldı
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