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Formula 1 / Katar GP Yarış raporu

2023 Katar GP: Verstappen kazandı, McLaren 2-3, Mercedes'ler kaza yaptı!

2023 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 18. ayağı olan Katar Grand Prix'sini Red Bull pilotu Max Verstappen kazandı.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates on arrival in Parc Ferme

Singapur ve Japonya'daki yarışların ardından ufak Uzakdoğu turunu sonlandıran Formula 1 padoğu, sezonun 18. ayağı için Katar'a geldi. 

Hızlı virajları, uzun start/finiş düzlüğü ve akıcı yapısıyla taraftarların ve pilotların favorilerinden biri hâline gelen Losail Uluslararası Yarış Pisti'nin ev sahipliği yaptığı hafta sonunda ana yarış, bugün gerçekleştirildi. 

Sprint Shootout formatı uygulanan bu hafta sonunda, sprint yarışı dün koşulmuştu. 19 turluk sprint mücadelesinde zafer çaylak pilot Oscar Piastri'nin olmuş, damalı bayrağı ikinci sırada gören Max Verstappen ise 3. dünya şampiyonluğunu ilan etmişti. 

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Bu yıl sprint hafta sonlarının formatı değiştiğinden ana yarış gridini artık sprint yarışın sonucu belirlemiyor. Ana yarışın grdinin belirlenmesi için Cuma günleri ayrı bir sıralama seansı gerçekleştiriliyor. 

Hatırlayacaksınız ki Cuma günü gerçekleştirilen bu seansta en hızlı derece Max Verstappen'den gelmişti ve Hollandalı pilot, böylelikle ana yarışa ilk sıradan başlamaya hak kazanmıştı. 

Gridde Verstappen'in hemen arkasında Mercedes araçları vardı: George Russell ikinci, Lewis Hamilton üçüncü sıraya yerleştiler. 

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, on the grid

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, on the grid

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Aston Martin'de Fernando Alonso dördüncü cepten kalkarken, Ferrari'de Charles Leclerc beşinci sıradaydı. 

Sprint yarışın galibi Oscar Piastri altıncı cepteydi, dördüncü cepte ise Alpine pilotları vardı: Pierre Gasly yedinci, Esteban Ocon sekizinciydi. 

Alfa Romeo'dan Valtteri Bottas ve McLaren'dan Lando Norris ise ilk 10'u tamamlıyorlardı. 

Sprint yarışında kazaya karışan ve aracına ağır hasar alan Sergio Perez, beklendiği gibi pit yolundan start aldı. Yarış öncesi aracında büyük bir yakıt sızıntısı meydana gelen Carlos Sainz ise yarışa katılamadı. 

Detaylar için:
Ferrari mechanics on the grid

Ferrari mechanics on the grid

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Yarış öncesinde ve genel olarak tüm hafta sonu boyunca konuşulan en büyük hususlardan biri de lastiklerdi. Zira Katar GP öncesinde lastikler konusunda birtakım özel önlemler alındı. 

Pirelli, cuma gecesi yaptığı analizlerde lastiklerin yapısında -piramit kerblerden kaynaklı- meydana gelen hasar nedeniyle, lastiklerle atılabilecek tur sayısına sınırlama getirmeyi düşünüyordu.

Bunun üzerine cumartesi günü pist limitleri biraz değiştirildi ve sprint sıralama turları öncesinde sürücülere, limitleri anlamaları için 10 dakikalık bir antrenman verildi.

Eğer lastiklerdeki aşınma devam ediyorsa, yarışta pit stop zorunluluğu getirilecekti.

Bunun üzerine cumartesi günü pist limitleri biraz değiştirildi ve sprint sıralama turları öncesinde sürücülere, limitleri anlamaları için 10 dakikalık bir antrenman verildi.

Eğer lastiklerdeki aşınma devam ediyorsa, yarışta pit stop zorunluluğu getirilecekti. Aşınma devam etti ve FIA, yarışta lastiklerin patlamaması için bazı sınırlar koydu. 

Her bir lastik için en fazla 18 tur atma zorunluluğu getirdi. Yani sürücüler 18. turun ardından pite gelerek lastik değiştirmek zorundalardı. 

Eğer bir sürücü izin verilen 18 turdan daha uzun süre yola devam ederse, ona siyah bayrak gösterilebilecek ve o pilot diskalifiye edilebilecekti. 

Worn Pirelli F1 tyre

Worn Pirelli F1 tyre

Fotoğraf: Motorsport.com / Japan

Durum böyle olunca, pilotların ve takımların lastik tercihleri de merak ediliyordu. İlk 10'da Hamilton ve Bottas dışında herkes orta hamurdaydı. Hamilton ve Bottas ise yumuşak lastikle start aldılar. 

Yarış raporu

Formasyon turunun sorunsuz bir şekilde tamamlanmasıyla birlikte 19 pilot da gride yerleşti zira bahsettiğimiz gibi Sainz, yakıt sızıntısından ötürü start alamadı. 

19 pilotun da yerleşmesiyle start verildi ve sezonun 17. yarışı başladı. Yarış çizgisinin bulunduğu iç taraftan start alan Verstappen ve Hamilton, iyi kalktılar. Özellikle de Hamilton, yumuşak lastiğin de etkisiyle iyi bir start aldı. 

Russell da kirli tarafta olsa da kötü bir start almadı. İlk viraja gelinirken Verstappen ve Russell yan yanaydı. Verstappen en içerideydi, Russell onun yanındaydı, Hamilton ise üçlünün biraz arkasında en dışarı çizgideydi. 

Hamilton, yumuşak lastiklerinin yol tutuşuna da güvenerek geç frenledi. 7 kez şampiyon isim, en dışarıdan iki pilotu da geçmeye çalıştı ama bunu yaparken içeri doğru fazla erken kapandı ve takım arkadaşına çarptı! 

İki Mercedes pilotu ilk virajda temas ettiler ve spin atarak dışarı uçtular. Hamilton çakıl havuzuna saplanarak yarışa veda etti, Russell ise aracına hasar aldı ve pite geldi. 

Start ve Mercedes'lerin teması: 

 

Temasın ardından iki Mercedes pilotu da radyoda gergindi. Hamilton'ın çakış havuzuna saplanmış olan aracından dolayı ise güvenlik aracı içeri girdi. 

The Safety Car Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Oscar Piastri, McLaren MCL60, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, the rest of the field

The Safety Car Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Oscar Piastri, McLaren MCL60, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, the rest of the field

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Mercedes'lerin oyun dışı kalmasının ardından Verstappen, Piastri, Alonso, Leclerc, Ocon, Norris, Gasly, Tsunoda, Hulkenberg, Albon ilk 10'u oluştu ve dördüncü turun sonunda yarış bu ilk 10 ile başladı. 

12. tura geldiğimizde Verstappen, ikinci sıradaki Piastri'nin 3 saniye kadar önündeydi. Üçüncü sıradaki Alonso ise bu turda pite geldi ve erken pit tehdidi ile Piastri'ye baskı uygulamak istedi. 

Bunun ardından Piastri ve Leclerc de bu hamleye yanıt verdiler ve bir tur sonra pite geldiler. 

17. turda, yani izin verilen tur sayısının sonunda, ise Verstappen pite geldi ve ikinci orta hamuruna geçti. 

İlk pit-stop'ların ardından, 23. tura geldiğimizde; Verstappen, Piastri, Alonso, Norris, Leclerc, Ocon, Russell, Gasly, Perez, Albon ilk 10'u vardı. 

Verstappen arayı 8 saniyeye kadar çıkarmıştı ve yarışı kontrol altında götürüyordu. McLaren'da Norris, Leclerc'i geçerek 4. sıraya yükselmişti. İlk turdaki temasın ardından son sıraya düşen ise Russell ise bu noktada 7. sıraya kadar çıkmıştı. 

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Esteban Ocon, Alpine A523, Lando Norris, McLaren MCL60

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Esteban Ocon, Alpine A523, Lando Norris, McLaren MCL60

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

37. tura geldiğimizde, yani son 20 turluk periyoda girdiğimizde, artık ikinci pit-stop'lar da tamamlanmıştı. Verstappen yaklaşık 5 saniye kadar bir farkla liderdi. 

Piastri ise ikinciydi. Alonso bu noktada ufak bir hata yaparak pist dışına uçtu ve sıralar kaybetti. Böylelikle Norris, Leclerc ve Russell; Alonso'yu geçmiş oldular. Aston Martin pilotu ise altıncı sırada piste geri döndü. 

 

40. tura geldiğimizde, yarışı 11. sırada götüren Perez, pist limitlerini aştığı gerekçesiyle bu yarışta 2. kez 5 saniye zaman cezası aldı. Meksikalı pilot için kabus gibi geçen hafta sonu daha da kötüleşiyordu. 

Bitime 10 tur kala son pit-stop'ların da tamamlanmasıyla Verstappen, Piastri, Norris, Russell, Leclerc ilk 5'i oluştu. 

Bu noktada Norris, takım arkadaşı Piastri'ye yaklaşmaya başlıyordu ama McLaren, Norris'ten pozisyonunu koruması ve takım arkadaşına atak yapmamasını istedi. Norris bu karara itiraz etse de pozisyonunu korudu. 

Lando Norris, McLaren MCL60

Lando Norris, McLaren MCL60

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Ön tarafta Verstappen çok rahattı ve Hollandalı pilot, 3 kez Dünya Şampiyonu olarak çıktığı ilk yarışta damalı bayrağı ilk sırada gördü. 

Lastik kuralı nedeniyle stratejinin çetrefilli bir hâle gelebileceği bu yarışta ilk virajı lider dönen ve ardından da tüm yarışı kontrol altında götüren Verstappen, Katar'da da zafere uzanarak 2023'teki 14. galibiyetine uzandı. Yarışın en hızlı turunu da kaydeden Verstappen, 26 puanı hanesine yazdırmış oldu. 

Hafta sonunun yıldız ismi Oscar Piastri, sprint yarışı kazanmasının ardından ana yarışı da ikinci sırada tamamladı ve Japonya'nın ardından bir kez daha podyuma çıkmış oldu. 

Lando Norris ise takım emrine uydu ve takım arkadaşına atak yapmayarak yarışı üçüncü sırada tamamladı, podyumun son basamağında kendine yer buldu. 

McLaren böylelikle Japonya'nın ardından bir kez daha iki pilotuyla birden podyuma çıkmış oldu. Papaya'nın yükselişi devam ediyor. 

Oscar Piastri, McLaren, 2nd position, celebrates with his team in Parc Ferme

Oscar Piastri, McLaren, 2nd position, celebrates with his team in Parc Ferme

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

İlk turda takım arkadaşı ile temas etmesinin ardından son sıraya gerileyen Russell, buna rağmen yarışta harika yükseldi ve yarışı 4. sırada tamamlayarak takımına önemli puanlar kazandırdı. 

Yarışa başlayabilen tek Ferrari'de Charles Leclerc beklendiği gibi zor bir yarış geçirdi ve ilk 5'i tamamladı. 

Yarışı dördüncü sırada götüren Alonso, hatasının ardından 6. sıraya gerilemişti ve yarışı da orada tamamladı. 

Alpine'de Esteban Ocon yedinci olurken, Bottas sekizinci sırayı alarak Alfa Romeo'ya değerli puanlar kazandırdı. 

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Perez, 9. olarak kendisi için kabus gibi geçen bu hafta sonunu 2 puan ile kapattı. Günün son puanı ise Guanyu Zhou'ya gitti. Bu, Zhou'nun İspanya yarışından bu yana aldığı ilk puandı. 

Lance Stroll ve Pierre Gasly ise normalde Zhou'nun önünde finiş görseler de pist limitlerini aştıkları gerekçesiyle aldıkları zaman cezaları nedeniyle 11 ve 12. sıralara gerilediler. 

Albon, Magnussen, Tsunoda, Hulkenberg ve Lawson ise yarışı tamamlayan diğer isimler oldular. 

İlk turdaki temasla yarış dışı kalan Hamilton ve kendisini hasta hissettiğinden yarıştan çekilen Sargeant ise yarışı tamamlayamadılar. 

Bahsettiğimiz gibi Sainz ise yarışa başlayamadı. 

F1'de sezonun 19. yarışı iki hafta sonra Austin'de gerçekleştirilecek.

GÜNCELLEME: Sergio Perez, yarışın ardından bir kez daha 5 saniye zaman cezası aldı ve 10. sıraya geriledi. Böylelikle Alfa Romeo pilotu Zhou 9. sıraya yükseldi ve günü 2 puanla kapatmış oldu. 

Yarış sonucu:

 
 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s Pitler Puan Yarış dışı Şase Motor
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 57 -     3 26   Red Bull Red Bull
2 Australia O. Piastri McLaren 81 57 +4.833 4.833   3 18   McLaren Mercedes
3 United Kingdom L. Norris McLaren 4 57 +5.969 1.136   3 15   McLaren Mercedes
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 57 +34.119 28.150   4 12   Mercedes Mercedes
5 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 57 +38.976 4.857   3 10   Ferrari Ferrari
6 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 57 +49.032 10.056   3 8   Aston Martin Mercedes
7 France E. Ocon Alpine 31 57 +1'02.390 13.358   3 6   Alpine Renault
8 Finland V. Bottas Alfa Romeo 77 57 +1'06.563 4.173   3 4   Alfa Romeo Ferrari
9 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 57 +1'15.181 8.618   3 2   Red Bull Red Bull
10 China G. Zhou Alfa Romeo 24 57 +1'16.127 0.946   3 1   Alfa Romeo Ferrari
11 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 57 +1'21.652 5.525   3     Aston Martin Mercedes
12 France P. Gasly Alpine 10 57 +1'22.300 0.648   3     Alpine Renault
13 Thailand A. Albon Williams 23 57 +1'31.014 8.714   3     Williams Mercedes
14 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 56 1 lap     3     Haas Ferrari
15 Japan Y. Tsunoda AlphaTauri 22 56 1 lap     3     AlphaTauri Red Bull
16 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 56 1 lap     3     Haas Ferrari
17 New Zealand L. Lawson AlphaTauri 40 56 1 lap     3     AlphaTauri Red Bull
dnf United States L. Sargeant Williams 2 40       3   Fiziksel Williams Mercedes
dnf United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 0           Çarpışma Mercedes Mercedes
dns Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 0           Yakıt sistemi Ferrari Ferrari
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Hamilton: "Russell'ın gidecek yeri yoktu, sorumluluğu üstleniyorum"

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