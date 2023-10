2023 Katar GP: Verstappen kazandı, McLaren 2-3, Mercedes'ler kaza yaptı!

Singapur ve Japonya'daki yarışların ardından ufak Uzakdoğu turunu sonlandıran Formula 1 padoğu, sezonun 18. ayağı için Katar'a geldi.

Hızlı virajları, uzun start/finiş düzlüğü ve akıcı yapısıyla taraftarların ve pilotların favorilerinden biri hâline gelen Losail Uluslararası Yarış Pisti'nin ev sahipliği yaptığı hafta sonunda ana yarış, bugün gerçekleştirildi.

Sprint Shootout formatı uygulanan bu hafta sonunda, sprint yarışı dün koşulmuştu. 19 turluk sprint mücadelesinde zafer çaylak pilot Oscar Piastri'nin olmuş, damalı bayrağı ikinci sırada gören Max Verstappen ise 3. dünya şampiyonluğunu ilan etmişti.

Bu yıl sprint hafta sonlarının formatı değiştiğinden ana yarış gridini artık sprint yarışın sonucu belirlemiyor. Ana yarışın grdinin belirlenmesi için Cuma günleri ayrı bir sıralama seansı gerçekleştiriliyor.

Hatırlayacaksınız ki Cuma günü gerçekleştirilen bu seansta en hızlı derece Max Verstappen'den gelmişti ve Hollandalı pilot, böylelikle ana yarışa ilk sıradan başlamaya hak kazanmıştı.

Gridde Verstappen'in hemen arkasında Mercedes araçları vardı: George Russell ikinci, Lewis Hamilton üçüncü sıraya yerleştiler.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, on the grid

Aston Martin'de Fernando Alonso dördüncü cepten kalkarken, Ferrari'de Charles Leclerc beşinci sıradaydı.

Sprint yarışın galibi Oscar Piastri altıncı cepteydi, dördüncü cepte ise Alpine pilotları vardı: Pierre Gasly yedinci, Esteban Ocon sekizinciydi.

Alfa Romeo'dan Valtteri Bottas ve McLaren'dan Lando Norris ise ilk 10'u tamamlıyorlardı.

Sprint yarışında kazaya karışan ve aracına ağır hasar alan Sergio Perez, beklendiği gibi pit yolundan start aldı. Yarış öncesi aracında büyük bir yakıt sızıntısı meydana gelen Carlos Sainz ise yarışa katılamadı.

Ferrari mechanics on the grid

Yarış öncesinde ve genel olarak tüm hafta sonu boyunca konuşulan en büyük hususlardan biri de lastiklerdi. Zira Katar GP öncesinde lastikler konusunda birtakım özel önlemler alındı.

Pirelli, cuma gecesi yaptığı analizlerde lastiklerin yapısında -piramit kerblerden kaynaklı- meydana gelen hasar nedeniyle, lastiklerle atılabilecek tur sayısına sınırlama getirmeyi düşünüyordu.

Bunun üzerine cumartesi günü pist limitleri biraz değiştirildi ve sprint sıralama turları öncesinde sürücülere, limitleri anlamaları için 10 dakikalık bir antrenman verildi.

Eğer lastiklerdeki aşınma devam ediyorsa, yarışta pit stop zorunluluğu getirilecekti.

Bunun üzerine cumartesi günü pist limitleri biraz değiştirildi ve sprint sıralama turları öncesinde sürücülere, limitleri anlamaları için 10 dakikalık bir antrenman verildi.

Eğer lastiklerdeki aşınma devam ediyorsa, yarışta pit stop zorunluluğu getirilecekti. Aşınma devam etti ve FIA, yarışta lastiklerin patlamaması için bazı sınırlar koydu.

Her bir lastik için en fazla 18 tur atma zorunluluğu getirdi. Yani sürücüler 18. turun ardından pite gelerek lastik değiştirmek zorundalardı.

Eğer bir sürücü izin verilen 18 turdan daha uzun süre yola devam ederse, ona siyah bayrak gösterilebilecek ve o pilot diskalifiye edilebilecekti.

Durum böyle olunca, pilotların ve takımların lastik tercihleri de merak ediliyordu. İlk 10'da Hamilton ve Bottas dışında herkes orta hamurdaydı. Hamilton ve Bottas ise yumuşak lastikle start aldılar.

Formasyon turunun sorunsuz bir şekilde tamamlanmasıyla birlikte 19 pilot da gride yerleşti zira bahsettiğimiz gibi Sainz, yakıt sızıntısından ötürü start alamadı.

19 pilotun da yerleşmesiyle start verildi ve sezonun 17. yarışı başladı. Yarış çizgisinin bulunduğu iç taraftan start alan Verstappen ve Hamilton, iyi kalktılar. Özellikle de Hamilton, yumuşak lastiğin de etkisiyle iyi bir start aldı.

Russell da kirli tarafta olsa da kötü bir start almadı. İlk viraja gelinirken Verstappen ve Russell yan yanaydı. Verstappen en içerideydi, Russell onun yanındaydı, Hamilton ise üçlünün biraz arkasında en dışarı çizgideydi.

Hamilton, yumuşak lastiklerinin yol tutuşuna da güvenerek geç frenledi. 7 kez şampiyon isim, en dışarıdan iki pilotu da geçmeye çalıştı ama bunu yaparken içeri doğru fazla erken kapandı ve takım arkadaşına çarptı!

İki Mercedes pilotu ilk virajda temas ettiler ve spin atarak dışarı uçtular. Hamilton çakıl havuzuna saplanarak yarışa veda etti, Russell ise aracına hasar aldı ve pite geldi.

Start ve Mercedes'lerin teması:

Temasın ardından iki Mercedes pilotu da radyoda gergindi. Hamilton'ın çakış havuzuna saplanmış olan aracından dolayı ise güvenlik aracı içeri girdi.

The Safety Car Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Oscar Piastri, McLaren MCL60, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, the rest of the field

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images