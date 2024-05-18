Canlı anlatım: Emilia-Romagna GP 3. antrenman seansı

14:19 Şu anda yayında fabrika takımı olarak Mercedes'in McLaren'in önünde olmasından bahsediyorlar... Aslında bu çok şaşırılacak bir konu değil çünkü her ne kadar McLAren, Mercedes motorunu kullanıyor olsa da günümüzde motorlar bu kadar büyük fark yaratmıyor ve gelişimleri donduruldu. Ve McLaren, motor haricinde bağımsız, büyük bir takım... Bir Haas, bir RB hatta, bir Williams değil... Yani küçük müşteri takımlarıyla karıştırmamak lazım.



Motorlar açısından da üreticiler eşit motor vermekle yükümlüler.