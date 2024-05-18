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Formula 1
Canlı anlatım

Canlı anlatım: Emilia-Romagna GP 3. antrenman seansı

2024 Emilia-Romagna GP öncesinde 3. antrenman seansında yaşananları anlık olarak sizlere aktarıyoruz.

Abdullah Çelik
Ekleyen:

Ekleyen: Abdullah Çelik

Özet
Durum: Durdu

Emilia-Romagna GP 3. antrenman seansı: Piastri lider, McLaren 1-2!

2024 Formula 1 Şampiyonası'nın 7. yarışı olan Emilia Romagna GP öncesinde gerçekleştirilen 3. antrenman seansını McLaren pilotu Oscar Piastri ilk sırada tamamlarken Lando Norris'in 2. olmasıyla McLaren 1-2 oldu.

Emilia-Romagna GP 3. antrenman seansı: Piastri lider, McLaren 1-2!
Anlatımı burada noktalıyoruz. Sıralamalar 17:00'da başlayacak.
Verstappen son bölümde hızlı bir turla geliyordu ve muhtemelen iyi bir derece elde edecekti ancak Red Bull pilotu turunu tamamlamadı ve 6. oldu.
Sainz ve Leclerc seansı 3 ve 4. sıralarda tamamlarken onları Mercedes'ten Russell takip etti.
McLaren pilotları, seansın son bölümünde elde ettikleri turlarla Ferrari pilotlarını geride bırakarak en hızlı isimler oldular. Piastri 1:15.529 ile hafta sonunun şu ana kadarki en hızlı turunu atarken, son anda 1:15.829 elde eden Norris 2. oldu ve McLaren sıralamalara en hızlı takım olarak giriyor.
Tekrar görüntülerinde son bölümde çok sayıda tehlikeli olayın olduğu ekranlara yansıdı. Hakemler seansı yeniden başlattığında sadece 2 dk vardı, pist kısa olsa da bu aralıkta pilotların çoğunun hızlı turuna başlayamayacağı açıktı.

Bunun sonucunda turuna başlamak isteyenler pist üstünde sandalye kapmaca oynadılar. Turuna başlayabilen isimlerden Norris'in 2. olması en dikkat çekici olaylardan birisiydi.
Norris 2. sıraya yükseliyor!
Damalı bayrak sallanıyor. Çoğu pilot tura başlayamadı gibi
2 dk'da bakalım kimler tura başlayabilecek? Pist üstünde bazı mücadeleler var
Pilotlar hemen piste yöneldiler, bakalım kimler yetişebilecek?
Ve başlıyor! İlginç bir şekilde seansı noktalamadılar
Seans 14:28'de yeniden başlayacak
 
Perez'in Variende'de aracının kontrolünü kaybettiği ve doğrudan pist dışına çıktığı görülüyor
Seans bitiyor diyebiliriz
Perez kaza yapıyor!
Kırmızı bayrak
Piastri ilk iki sektörde en hızlı zamanı kaydetti ve son virajı da sorunsuz dönerek 1:15.529 ile en hızlı zamanı elde ediyor!
Sargeant ve kaza yapan Alonso haricinde tüm pilotlar pistte
Bu arada, bugünkü antrenman seansında Valtteri Bottas'ın Williams takım patronu James Vowles ile 15 dakikalık bir görüşme yaptığını öğrendik. Fin sürücü gelecek sene %99 gridde olacağını söylemişti. O takım Williams olabilir mi?
Pist kalabalıklaşıyor...
Sargeant ve Stroll pistteki iki isim. Birazdan son haklar için tüm pilotlar piste çıkacak.
Son 10 dakikaya giriyoruz. Sainz hâlâ lider duruma.
Şu anda yayında fabrika takımı olarak Mercedes'in McLaren'in önünde olmasından bahsediyorlar... Aslında bu çok şaşırılacak bir konu değil çünkü her ne kadar McLAren, Mercedes motorunu kullanıyor olsa da günümüzde motorlar bu kadar büyük fark yaratmıyor ve gelişimleri donduruldu. Ve McLaren, motor haricinde bağımsız, büyük bir takım... Bir Haas, bir RB hatta, bir Williams değil... Yani küçük müşteri takımlarıyla karıştırmamak lazım.

Motorlar açısından da üreticiler eşit motor vermekle yükümlüler.
Albon ve Stroll haricinde tüm pilotlar pite geldiler.
Piastri hızlı turla gelirken, son virajda pist dışına taşıyor ancak toparlamayı başarıyor. Muhtemelen en hızlı turu böylece çöpe gitmiş oldu
Şu anki sıralama Sainz, Leclerc, Piastri, Verstappen, Norris, Perez, Russell, Ricciardo, Hamilton, Sargeant, Magnussen, Albon, Bottas, Alonso, Tsunoda, Hulkenberg, Stroll, Gasly, Ocon ve Zhou şeklinde.
Magnussen, Albon, Bottas, Alonso, Hulkenberg ve Zhou pitte.
Son 20 dk...
Norris, orta lastiklerle 1:16.395 elde ediyor ve 5. sıraya yükseliyor
Piastri, yumuşak lastiklerle 1:16.257 ile 3. sıraya yükseliyor
Magnusen, Bottas, ve kaza yapan Alonso haricinde tüm pilotlar pistte
Gasly liderliğinde pilotlar piste yöneliyorlar
Pilotlar çok hızlı bir şekilde pit yolunun sonunda dizildiler ve seansın başlamasıyla yeniden çıkmaya başladılar.
Pist temizlendi. Seans 14:02 itibariyle yeniden başlıyor
Logan Sargeant'ın da son virajda pist dışına taştığı ve neredeyse aracını kaybettiği görülüyor
Seansın hemen hemen yarı noktasına gelmiş bulunmaktayız. Pistin temizlenmesi ve bariyerlerin tamir edilmesi için bir miktar zaman kırmızı bayrak altında geçecek gibi duruyor
 
 
Alonso'nun aracının sol tarafı bayağı hasar aldı gibi.
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