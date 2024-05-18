Canlı anlatım
Canlı anlatım: Emilia-Romagna GP 3. antrenman seansı
2024 Emilia-Romagna GP öncesinde 3. antrenman seansında yaşananları anlık olarak sizlere aktarıyoruz.
18+, Şartlar ve Koşullar, Sorumlu Kumar Oynayın
Ekleyen: Abdullah Çelik
Özet
Durum: Durdu
Verstappen son bölümde hızlı bir turla geliyordu ve muhtemelen iyi bir derece elde edecekti ancak Red Bull pilotu turunu tamamlamadı ve 6. oldu.
McLaren pilotları, seansın son bölümünde elde ettikleri turlarla Ferrari pilotlarını geride bırakarak en hızlı isimler oldular. Piastri 1:15.529 ile hafta sonunun şu ana kadarki en hızlı turunu atarken, son anda 1:15.829 elde eden Norris 2. oldu ve McLaren sıralamalara en hızlı takım olarak giriyor.
Tekrar görüntülerinde son bölümde çok sayıda tehlikeli olayın olduğu ekranlara yansıdı. Hakemler seansı yeniden başlattığında sadece 2 dk vardı, pist kısa olsa da bu aralıkta pilotların çoğunun hızlı turuna başlayamayacağı açıktı.
Bunun sonucunda turuna başlamak isteyenler pist üstünde sandalye kapmaca oynadılar. Turuna başlayabilen isimlerden Norris'in 2. olması en dikkat çekici olaylardan birisiydi.
Bunun sonucunda turuna başlamak isteyenler pist üstünde sandalye kapmaca oynadılar. Turuna başlayabilen isimlerden Norris'in 2. olması en dikkat çekici olaylardan birisiydi.
Piastri ilk iki sektörde en hızlı zamanı kaydetti ve son virajı da sorunsuz dönerek 1:15.529 ile en hızlı zamanı elde ediyor!
Bu arada, bugünkü antrenman seansında Valtteri Bottas'ın Williams takım patronu James Vowles ile 15 dakikalık bir görüşme yaptığını öğrendik. Fin sürücü gelecek sene %99 gridde olacağını söylemişti. O takım Williams olabilir mi?
Şu anda yayında fabrika takımı olarak Mercedes'in McLaren'in önünde olmasından bahsediyorlar... Aslında bu çok şaşırılacak bir konu değil çünkü her ne kadar McLAren, Mercedes motorunu kullanıyor olsa da günümüzde motorlar bu kadar büyük fark yaratmıyor ve gelişimleri donduruldu. Ve McLaren, motor haricinde bağımsız, büyük bir takım... Bir Haas, bir RB hatta, bir Williams değil... Yani küçük müşteri takımlarıyla karıştırmamak lazım.
Motorlar açısından da üreticiler eşit motor vermekle yükümlüler.
Motorlar açısından da üreticiler eşit motor vermekle yükümlüler.
Piastri hızlı turla gelirken, son virajda pist dışına taşıyor ancak toparlamayı başarıyor. Muhtemelen en hızlı turu böylece çöpe gitmiş oldu
Şu anki sıralama Sainz, Leclerc, Piastri, Verstappen, Norris, Perez, Russell, Ricciardo, Hamilton, Sargeant, Magnussen, Albon, Bottas, Alonso, Tsunoda, Hulkenberg, Stroll, Gasly, Ocon ve Zhou şeklinde.
Pilotlar çok hızlı bir şekilde pit yolunun sonunda dizildiler ve seansın başlamasıyla yeniden çıkmaya başladılar.
Seansın hemen hemen yarı noktasına gelmiş bulunmaktayız. Pistin temizlenmesi ve bariyerlerin tamir edilmesi için bir miktar zaman kırmızı bayrak altında geçecek gibi duruyor
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