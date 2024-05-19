Canlı anlatım
Canlı anlatım: Emilia-Romagna GP
2024 Emilia-Romagna GP öncesinde sıralamalarda yaşananları anlık olarak sizlere aktarıyoruz.
18+, Şartlar ve Koşullar, Sorumlu Kumar Oynayın
Ekleyen: Abdullah Çelik
Özet
Durum: Durdu
Özellikle son turlarıyla heyecan katan Emilia-Romagna GP sona eriyor. Bendeniz Muhammed Eren Albayrak bu güzel yarışın canlı anlatımında bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim.
Norris harika performans gösterdiği yarışı ikinci bitiriyor. Podyumun son basamağında ise Charles Leclerc var.
Son 3 tura girerken:
-
1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLİDER
-
2 Lando NORRIS McLaren+1.449
-
3 Charles LECLERC Ferrari+7.242
-
4 Oscar PIASTRI McLaren+14.154
-
5 Carlos SAINZ Ferrari+22.202
Verstappen lastiklerinde sorun yaşıyor ve Norris aradaki 6 saniyelik farkı bir kaç turda 4 saniyeye indirdi.
-
1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLİDER
-
2 Lando NORRIS McLaren+5.700
-
3 Charles LECLERC Ferrari+8.430
-
4 Oscar PIASTRI McLaren+14.205
-
5 Carlos SAINZ Ferrari+17.941
Charles Leclerc, Piastri'yi yakın takip ederken virajda hata yapıyor ve aradaki fark 2 saniyeye çıkıyor.
-
1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLİDER
-
2 Lando NORRIS McLaren+6.698
-
3 Charles LECLERC Ferrari+8.763
-
4 Oscar PIASTRI McLaren+11.167
-
5 Carlos SAINZ Ferrari+16.774
-
1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLİDER
-
2 Lando NORRIS McLaren+6.525
-
3 Charles LECLERC Ferrari+9.883
-
4 Oscar PIASTRI McLaren+10.844
-
5 Carlos SAINZ Ferrari+16.949
Çok Okunanlar
1.
2.
3.
4.
Son Haberler
Stella: "Norris, lastikleri 'usta bir şekilde' yönetti"
Emilia Romagna GP
Stella: "Norris, lastikleri 'usta bir şekilde' yönetti"
Hamilton: "Yapabileceğimizin en iyisi buydu"
Emilia Romagna GP
Hamilton: "Yapabileceğimizin en iyisi buydu"
Piastri: "Geçiş yapmak imkansızdı"
Emilia Romagna GP
Piastri: "Geçiş yapmak imkansızdı"
Son Videolar
F1 24 oynanış görüntüleri
13:30
F1 24 oynanış görüntüleri
Newey Ayrılıyor, Piste Manken Düştü, Mavi Ferrari - F1 Miami GP öncesi gelişmeler
09:11
Newey Ayrılıyor, Piste Manken Düştü, Mavi Ferrari - F1 Miami GP öncesi gelişmeler
Ferrari Çin'de Neden yavaştı? Max'ten GL'ye Şaka - Zayn Sofuoğlu İlk Yarışını Kazandı
06:29
Ferrari Çin'de Neden yavaştı? Max'ten GL'ye Şaka - Zayn Sofuoğlu İlk Yarışını Kazandı
Öne Çıkan Yorumlar