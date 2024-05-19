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Formula 1
Canlı anlatım

Canlı anlatım: Emilia-Romagna GP

2024 Emilia-Romagna GP öncesinde sıralamalarda yaşananları anlık olarak sizlere aktarıyoruz.

Abdullah Çelik
Ekleyen:

Ekleyen: Abdullah Çelik

Özet
Durum: Durdu
Özellikle son turlarıyla heyecan katan Emilia-Romagna GP sona eriyor. Bendeniz Muhammed Eren Albayrak bu güzel yarışın canlı anlatımında bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim.
 
Norris harika performans gösterdiği yarışı ikinci bitiriyor. Podyumun son basamağında ise Charles Leclerc var.

VERSTAPPEN SON TURLARDA ZORLANDIĞI YARIŞI KAZANIYOR
Norris, Verstappen ile olan farkı 1.1 saniyeye indirdi.

Lando Norris bataryası %60

Verstappen bataryası %30
Verstappen bataryasının bittiğini mühendisine söylüyor.
Son 3 tura girerken:

  • 1  Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLİDER  
    •  
  • 2  Lando NORRIS McLaren+1.449  
    •  
  • 3  Charles LECLERC Ferrari+7.242  
    •  
  • 4  Oscar PIASTRI McLaren+14.154  
    •  
  • 5  Carlos SAINZ Ferrari+22.202 
Son turların özeti:

 
Norris ve Verstappen farkı 1.5 saniye!
Verstappen son 6 turdur bir sıkıntı yaşıyor, Norris tempoyu daha da artırdı.
Norris, Verstappen ile aradaki farkı 2 saniyeye indiriyor! Son 7 tura giriyoruz.
Albon yarıştan çekiliyor.
Norris, Verstappen'e yaklaşmaya devam ediyor aradaki fark 3.5 saniye
Verstappen'in yarış mühendisi pist limitlerine dikkat etmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
Mercedes, Russell'ı 2. kez pite alıyor. Orta hamur takıldı.
Verstappen lastiklerinde sorun yaşıyor ve Norris aradaki 6 saniyelik farkı bir kaç turda 4 saniyeye indirdi.
Magnussen, Bottası'da geçerek 13. sırayı alıyor
Magnussen, Ocon'u geride bırakıyor ve toplamda 3 sıra kazanmış oluyor.
  • 1  Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLİDER 
    •  
  • 2  Lando NORRIS McLaren+5.700  
    •  
  • 3  Charles LECLERC Ferrari+8.430  
    •  
  • 4  Oscar PIASTRI McLaren+14.205  
    •  
  • 5  Carlos SAINZ Ferrari+17.941  
Son 15 tura girerken Verstappen en önde kendi yarışını götürüyor
Charles Leclerc, Piastri'yi yakın takip ederken virajda hata yapıyor ve aradaki fark 2 saniyeye çıkıyor.
Yarış bu şekilde sona ererse Leclerc şampiyona liderliğinde 2. sırayı alacak.
Stroll, Hulkenberg'i geride bırakarak 10. sırayı alıyor
Son 20 tura girerken podyum tahminlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
Leclerc tempoyu artırdı ve Norris ile arasındaki farkı 1 saniyenin altına indirdi.
Perez, Tsunoda'yı geride bırakıyor.
Alonso bir kez daha pite giriyor.
Perez, Hulkenberg'i geçerek 9. sırayı alıyor.
  • 1  Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLİDER 
    •  
  • 2  Lando NORRIS McLaren+6.698  
    •  
  • 3  Charles LECLERC Ferrari+8.763  
    •  
  • 4  Oscar PIASTRI McLaren+11.167  
    •  
  • 5  Carlos SAINZ Ferrari+16.774  
Perez 11. sırada, Ricciardo'nun arkasında yarışa dönüyor.
Perez 36 turun ardından pite giriyor.
Hamilton, Perez'i geride bırakıyor ve 7. sırayı alıyor.

Yarışta kartları yeniden dağıtacak detay:

 
Hamilton ile Perez arasındaki fark 1 saniyenin altında. Hamilton atak yapmak için hazırlanıyor
Magnussen ve Stroll 32 turluk orta hamur lastikler ile yarışa devam ediyor.
  • 1  Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLİDER
    •  
  • 2  Lando NORRIS McLaren+6.525  
    •  
  • 3  Charles LECLERC Ferrari+9.883 
    •  
  • 4  Oscar PIASTRI McLaren+10.844  
    •  
  • 5  Carlos SAINZ Ferrari+16.949 
Piastri, Leclerc'i yakın takibe başladı. Fark 1 saniyenin altında.
Perez 30 turu başladığı sert hamurlar ile geride bırakıyor.
Russell'da Perez'i geride bırakıyor.
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