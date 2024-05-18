Emilia-Romagna GP 3. antrenman seansı: Piastri lider, McLaren 1-2!

Imola'da gerçekleştirilen Formula 1 hafta sonunda Cumartesi günkü çalışmalar, aynı Cuma günü olduğu gibi güneşli hava şartları altında gerçekleştirildi.

Cuma günkü antrenmanlara Ferrari ve Charles Leclerc damgasını vururken, McLaren ona çok yakın bir görüntü çizmiş, Red Bull ise bu iki takımın çok gerisinde kalmıştı.

Bugünkü son antrenman seansının başında Ferrari pilotları zirvede yer alsa da seansın sonunda zirveye çıkan isimler McLaren pilotları oldular. Pilotların son hızlı tur denemeleri için piste çıktığı son 10 dk'ya girerken Carlos Sainz ilk sıradaydı ancak Piastri bu bölümde 1:15.529 ile ilk sıraya yükseldi. Piastri'nin en hızlı turu attığı dakika içerisinde Red Bull pilotu Sergio Perez kaza yapınca seans, Fernando Alonso'nun kazasından sonra ikinci kez kırmızı bayraklarla durduruldu.

Perez'in aracının çok hızlı müdahale ile kaldırılmasıyla pist temizlendi ve seans, bitime 2 dk kala yeniden başlatıldı. Bu, herkesin hemen piste yönelmesiyle sonuçlandı ancak tüm pilotların hızlı turuna başlayamayacağı açıktı. Pist üstünde birçok pozisyon kapma mücadelesi yaşanırken, grubun önünde olan Norris arkasındakileri yavaşlatmayı tercih etti.

Bu bölümde Piastri'yi geçen olmazken, Norris 1:15.829 ile en hızlı ikinci zamanı kaydetti ve McLaren sıralamalar öncesinde en hızlı takım oldu.

McLaren pilotlarının arkasında Ferrari'den Carlos Sainz 3.olurken onun hemen arkasında takım arkadaşı Charles Leclerc yer aldı.

Mercedes ile George Russell son bölümde 5. sıraya yükselirken onu Red Bull'un şampiyona lideri pilotu Max Verstappen takip etti. Verstappen son bölümde daha iyi bir turla geliyordu ve derecesini iyileştirecek gibiydi ancak turunu tamamlamadı.

Seans raporu

Hafta sonunun son antrenman seansı Türkiye saati ile 13:30'da başladı ve pilotlar son antrenman seansı için piste çıktılar.

Yeşil ışığın verilmesi ile 60 dakikalık üçüncü antrenman seansı başladı. Hava 24 dereceydi ve oldukça güneşliydi.

Seansın başlangıcında ikinci antrenmanın aksine az sayıda pilot piste çıktı. Antrenman seansının ilk derecesi ise 1:17.682 ile Red Bull pilotu Perezden geldi. Verstappen ise ondan 0.014 daha yavaş kaldı. Williams ve RB pilotları ise ilk 20 dk piste çıkmadı.

Seansın ilk 5 dakikası geride kaldığında pistte yalnızca Perez, Verstappen, Leclerc, ve Sainz vardı. Sainz ve Leclerc yumuşak lastikleri tercih ederken Red Bull ikilisi Verstappen ve Perez ise orta hamur lastikler ile piste çıkmayı tercih etti.

Seansın 10 dakikası geride kaldığında Leclerc 1:16.281'lik derecesiyle zirveye yerleşirken, onu 0.190 saniye geriden Verstappen takip etti. Perez ise 0.350 saniye fark ile üçüncü sırada yer aldı. Bu esnada pilotların birçoğu hâlâ pitte yer alıyordu.

Antrenman seansının ilk çeyreği bittiğinde pilotların yaklaşık yarısı pistteydi. Ferrari pilotu Leclerc derecesini 1:16.087'lik bir süreyle geliştirip zirvede yerini korurken, Verstappen 1:16:366 ile ikinci sıradaydı.

20. dakikaya gelindiğinde Carlos Sainz 1:16.067 ile birinci sırada yer alırken onu takım arkadaşı Leclerc ile Red Bull pilotları takip ediyordu.

25. dakikaya gelindiğinde Fernando Alonso son virajda aracının kontrolünü kaybederek bariyerlere sert bir şekilde çarptı. Alonso sorunsuz bir şekilde araçtan çıkarken, aracının sol tarafında büyük bir hasar olduğu görüldü. Kırmızı bayrak altında pist temizlenirken diğer pilotlar pitte yeşil bayrağı bekledi. Kazanın gerçekleştiği an ise Sainz birinciyken, onu Leclerc, Verstappen ve Norris takip ediyordu. Seansın 32. dakikasından itibaren seans yeniden başladı ve pilotlar tekrardan piste çıktı.

Bitime 15 dakika kala Ferrari pilotları Sainz ve Leclerc ilk iki sırada yer alırken, onları Piastri, Verstappen ve Norris takip etti. Yani ilk beş, Ferrari, McLaren ve Red Bull pilotlarından oluşuyordu. İkinci antrenmanın sürpriz performanslarından birine imza atan Yuki Tsunoda ise 8. sıradaydı. Mercedes pilotları Russell ve Hamilton bu esnada 9. ve 10. sıraları oluşturuyordu.

Piastri 1:15.529 ile birinci sıraya yerleşirken seansın bitimine 5 dakika kala Perez bariyerlere girdi ve kırmızı bayrak çıktı. Bu olayın ardından seansın bitimine yaklaşık 2 dakika kala pilotlar piste çıktılar. Ferrari pilotları arasındaki çekişme de gözlerden kaçmadı.

Seansın tamamlanmasının ardından ilk 4 sırayı McLaren ve Ferrari aldı. Piastri seansı lider tamamlarken onu takım arkadaşı Norris takip etti. Sainz ve Leclerc ise 3. ve 4. sıralara yerleşti. George Russell 5. olurken Cuma günü oldukça sorun yaşadığı görülen Verstappen 6. sırada kendine yer buldu. Albon, Ocon, Stroll, ve Hulkenberg ise ilk 10'u tamamlayan isimler oldu.

Ricciardo tıpkı ikinci antrenman seansındaki gibi son seansı da 11. sırada tamamladı. Seansın son dakikalarında aracının kontrolden çıkması ile birlikte Perez seansı 12. olarak tamamladı.

İkinci antrenmanın sürpriz performanslarından birini gösteren Tsunoda 13. olurken Bottas ve Sargeant ilk 15'i oluşturdular.

Magnussen, Hamilton, Alonso, Gasly ve Zhou ise son sıraları oluşturdular.