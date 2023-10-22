Canlı anlatım: Amerika GP
2023 Formula 1 Şampiyonası'nın 18. yarışı olan Amerika Birleşik Devletler GP'de yaşananları anlık olarak sizlere aktaracağız.
Ekleyen: Abdullah Çelik
Özet
1. Verstappen
2. Hamilton
3. Norris
4. Sainz
5. Leclerc
6. Perez
7. Russell
8. Gasly
9. Stroll
10. Tsunoda
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