Canlı anlatım: Amerika GP

23:45 McLaren bu yarışta topladığı puanlarla 234 puana yükseldi ve Aston Martin'i 2 puan geçerek takımlar şampiyonasında 4. sıraya yükseldi. Hem Aston Martin hem de McLaren için sezona başına göre "Nereden Nereye..." dediğimiz bir süreç oldu. Sezon başında Aston Martin ve Alonso podyumun düzenli katılımcısıyken, şu anda McLaren ve Norris bu konuma geldiler