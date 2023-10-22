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Formula 1
Canlı anlatım

Canlı anlatım: Amerika GP

2023 Formula 1 Şampiyonası'nın 18. yarışı olan Amerika Birleşik Devletler GP'de yaşananları anlık olarak sizlere aktaracağız.

Abdullah Çelik
Ekleyen:

Ekleyen: Abdullah Çelik

Özet
Durum: Durdu

2023 Amerika GP: Strateji savaşını Verstappen 6. sıradan başlayarak kazandı, Hamilton ikinci

2023 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 19. ayağı olan Amerika Grand Prix'sini Red Bull pilotu Max Verstappen kazandı.

2023 Amerika GP: Strateji savaşını Verstappen 6. sıradan başlayarak kazandı, Hamilton ikinci
Bir sonraki yarışta görüşmek üzere
Yarış sonrası açıklamaları için Motorsport.com Türkiye'yi takip etmeye devam edebilirsiniz.
Olayın sıcağında yanlış söylediğim, yanlış yorumladığım durumlar olduysa affınıza sığınıyorum.
Amerika GP için anlatımı burada noktalıyorum. Bizi takip ettiğiniz için teşekkür ederim.
Verstappen bu zaferle, en çok kazananlar listesinde 51 zaferle dördüncü sırada bulunan Prost'un 1 galibiyet arkasına kadar gelmiş oldu. Verstappen bir kez daha kazanırsa Prost'u yakalamış, 2 yarış daha kazanırsa en çok kazananlar listesinde Hamilton ve Schumacher'in arkasında 3. sıraya yükselmiş olacak.
 
 
McLaren bu yarışta topladığı puanlarla 234 puana yükseldi ve Aston Martin'i 2 puan geçerek takımlar şampiyonasında 4. sıraya yükseldi. Hem Aston Martin hem de McLaren için sezona başına göre "Nereden Nereye..." dediğimiz bir süreç oldu. Sezon başında Aston Martin ve Alonso podyumun düzenli katılımcısıyken, şu anda McLaren ve Norris bu konuma geldiler
Verstappen ve Red Bull için daha zorlu bir yarış olsa da ikili bir kez daha kazanmayı başardı
Yarışı tamamlayabilen diğer isimler Albon, Sargeant, Hulkenberg, Bottas, Zhou, Magnussen ve Ricciardo oldular.
Yarışı 10. sırada tamamlayan Tsunoda, son turda en hızlı turun da sahibi oluyor
Stroll Belçika'dan sonra ilk kez puanla tanışıyor
Kayıp bir hafta sonu geçiren Russell yarışı 7. sırada tamamlarken onu Gasly ve Stroll takip ettiler
Sainz, podyumun hemen arkasında 4. olurken onu Perez ve tek pit stopla son bölümün kaybedeni olan Leclerc takip ediyor
Norris, bir ara galibiyetin favorisi gibi görüldüğü Amerika'da 3. sırada yarışı tamamlıyor ancak yine de podyuma çıkıyor
Hamilton, son bölümde atağa kalktığı yarışı 2. sırada tamamlıyor
Verstappen Amerika'da bu sezonki 15.,kariyerinin ise 50. yarış zaferini kazanıyor!
2023 Amerika Birleşik Devletler GP'de kazanan isim Max Verstappen oluyor!!!
Hamilton her virajda farkı kapatıyor ancak bu tur yakalayıp geçmesi için yeterli değil
Verstappen bir sorun yaşamazsa zafere doğru gidiyor
Ama son tura giriyoruz
Hamilton - Verstappen farkı 2 sn!
 
Lambiase farkın 3.6 sn olduğunu söyleyince Verstappen bir kez daha "Frenlemede konuşma!!!" diye bağırdı
Hamilton farkı 3.5 sn'ye, Sainz ise Norris'le 3.7 saniyeye düşürdü
Son 3 tur
Aslında bu durum, lider grup pite gelmeseydi benzer sonuçla karşılaşacaklarını işaret ediyor... Günün sonunda ben öyle düşünmüyordum ama Mercedes ve Hamilton haklı gibi
Derken Perez, Leclerc'i geçerek 5. sıraya yükseliyor. Leclerc'in tek pit stop stratejisi Ferrari'ye pahalıya mal oluyor
Mevcut sıralama:

1. Verstappen
2. Hamilton
3. Norris
4. Sainz
5. Leclerc
6. Perez
7. Russell
8. Gasly
9. Stroll
10. Tsunoda
Sainz, 4 sn önündeki Norris'i geçebilme konusunda oldukça istekli
Albon'a 5 sn cezası geliyor
Son 5 tur
Verstappen, yaşanan o kadar olay ve strtejik hamlenin ardından 6. sıradan başladığı yarışı kazanacak gibi görünüyor...
Sainz'a Norris'in yavaşladığı ve zorlaması söyleniyor. Arada 4 sn fark var
Leclerc, neden Sainz'ın geçmesine izin verdiğini konuşacaklarını söylüyor
Hamilton, Verstappen farkı 4.9 sn. Bu sürede farkın kapanması pek olası durmuyor
Sainz, daha yeni lastikleriyle takım arkadaşını geçiyor. Ferrari, Perez'e karşı zaman kaybetmemesi için LEclerc'e izin vermesini söyledi
Alonso pite gelerek yarışa veda ediyor
 
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