2023 Amerika GP: Strateji savaşını Verstappen kazandı, cezalarla podyum değişti!

İki klasmanda da şampiyonların belli olduğu 2023 Formula 1 sezonunda sezonun 19. ayağı Texas'ta yer alan COTA'da gerçekleştirildi.

Giderek büyüyen taraftar kitlesinin oluşturduğu festival havası, ünlü misafirleri ve akıcı pist yapısı ile takvimin gözde noktalarından biri olan Amerika GP'de, Sprint Shootout formatı uygulandı.

Bundan ötürü de ana yarıştan önce ilk olarak Sprint yarışı gerçekleştirilmişti ve bu yarışta zafer Max Verstappen'in olmuştu. 19 turluk bu mücadelenin ardından sıra ana yarışa geldi.

Bu yıl sprint hafta sonlarının formatı değiştiğinden ana yarış gridini artık sprint yarışın sonucu belirlemiyor. Ana yarışın gridinin belirlenmesi için Cuma günleri ayrı bir sıralama seansı gerçekleştiriliyor.

Hatırlayacaksınız ki Cuma günü gerçekleştirilen bu seansta en hızlı derece Ferrari pilotu Charles Leclerc'ten gelmişti.

Leclerc böylelikle ana yarışa ilk sıradan başladı. Gridde onun hemen yanında McLaren'dan Lando Norris vardı.

İkinci çizgiyi Lewis Hamilton ve Carlos Sainz oluşturuyordu. Üçüncü çizgide ise George Russell ve son turu silindiğinden altıncı sıraya gerileyen Max Verstappen bulunuyordu.

Gridde ilk 10'u Pierre Gasly, Esteban Ocon, Sergio Perez ve Oscar Piastri tamamlıyordu. Arkalara baktığımızda Aston Martin ve Haas pilotları pit yolundan start aldılar.

Yarış öncesi merak edilen bir diğer konu lastik tercihleriydi. Pit yolundan başlayan Nico Hulkenberg ve Lance Stroll (sert lastik) hariç herkes sarı logolu orta lastiklerle yarışa başladı.

Yarış raporu

Formasyon turunun sorunsuz bir şekilde tamamlanmasıyla 16 pilot gride yerleşti, Aston Martin ve Haas pilotları ise pit yolunun sonunda yerlerini aldılar.

Beş kırmızı ışık normalden biraz daha uzun süre yanmasının ardından söndü ve sezonun yapılan 18. yarışı başladı. Leclerc, temiz taraftan kalksa da istediği startı alamadı. İkinci sıradaki Norris ise çizgiden iyi fırladı ve daha ilk viraja gelmeden Leclerc'i geçerek liderliği aldı.

Onların arkasında Verstappen, Russell'ı geçerek 5. sıraya yükseldi. Böylelikle ilk virajı Norris, Leclerc, Sainz, Hamilton, Verstappen ilk 5'i ile döndük.

"S"lere geldiğimizde Oscar Piastri ile Esteban Ocon arasında temas yaşandı. İki pilot da yoluna devam etti ama Ocon, sidepod'una hasar aldı. Fransız pilot bundan birkaç tur sonra da bu temastan sonra yarışa veda edecekti.

İlk turda aksiyon burada bitmedi. Arka düzlüğün sonuna geldiğimizde Sainz, 2. sıra için takım arkadaşına atak yaptı ama başarısız oldu.

Böylelikle ilk turu Norris, Leclerc, Sainz, Hamilton, Verstappen, Piastri, Russell, Perez, Ocon, Gasly, Tsunoda ilk 10'u ile tamamladık.

İlk turun ardından sıraların oturmasıyla McLaren ve Mercedes'in temposunun Ferrari'ye kıyasla ne kadar üstün olduğunu gördük.

Norris, ilk 5 tur geride kalırken ön tarafta 3 saniyelik bir avantaja sahipti bile. Hamilton ve Verstappen ise 3. sıradaki Sainz'ı geçerek birer sıra yükselmişlerdi.

Hamilton, bir sonraki turda da Leclerc'i geçerek ikinci sıraya yükseldi ve Norris'i kovalamaya başladı.

İlk 10 turu geride bırakırken Norris'in avantajı 2.9 saniye civarındaydı. Hamilton arayı biraz da olsa kapatmıştı. Onların arkasında ise Leclerc, Verstappen'in baskısı altındaydı.

Sainz, Russell, Perez, Gasly, Tsunoda ve Daniel Ricciardo ilk 10'u tamamlıyordu. Aracında bir sorun yaşayan Oscar Piastri ise pite gelerek yarışı bırakmak zorunda kaldı.

11. tura geldiğimizde Verstappen, uzun süredir yapmak istediği geçişi -biraz zor da olsa- tamamladı ve Leclerc'i arkasında bırakarak 3. sıraya yükseldi. Bu noktada lider Norris'le, Verstappen arasında 7 saniyelik bir fark vardı.

15. tura geldiğimizde Hamilton, Norris'le arasındaki farkı 2 saniyeye kadar indirmişti. Üçüncü sıradaki Verstappen ise artık McLaren'ın 6 saniye kadar gerisindeydi.

Bu noktada Ferrari'ler ilk 3'ten kopmuşlardı ve galibiyet mücadelesinin Norris, Hamilton, Verstappen üçlüsü arasında geçeceği açıktı.

17. turda ise galibiyetin muhtemel şüphelileri arasındaki ilk piti gördük ve 3. sıradaki Verstappen pite gelerek orta hamur taktı.

McLaren buna hemen yanıt verdi ve bir sonraki turda Norris'i pite aldı. Norris, Verstappen'in aksine sert lastiğe geçti. Norris'in pite gelmesiyle Hamilton liderliğe yükselmiş oldu.

Belki de tek pit stop stratejisini denemek isteyen Mercedes pit duvarı, henüz pite gelmemiş olan Hamilton'a, "Bu lastikle 5 tur daha gidebilir misin?" diye sordu. Hamilton, "Emin değilim." Demiş olsa da yoluna 4 tur daha devam etti ve 21. turda pite geldi.

Hamilton bu 4 turda eski lastikleriyle çok zorlandı ve yavaş tur zamanları kaydetti, Verstappen ise yeni orta hamuru ile en hızlı turlar kaydederek ilerledi. Bundan dolayı da iki dünya şampiyonu pozisyon değiştirdi ve sert lastiğe geçen Hamilton, piste Verstappen'in 5 saniye kadar arkasında çıktı. Alman takım burada önemli zaman kaybetmiş oldu.

25. tura geldiğimizde ilk 10'daki neredeyse herkesin pite gelmesiyle Norris yeniden liderliğe yükseldi, Verstappen ise onun 1.4 saniye kadar gerisindeydi ve orta hamurlarının da avantajıyla giderek yaklaşıyordu.

Sert lastikteki Hamilton, bu ikilinin 8 saniye kadar arkasındaydı. Sainz ve Perez ise ilk 5'i tamamlıyorlardı.

28. tura geldiğimizde Verstappen, Norris'i uzun süre baskı altına almasının ardından geçişini nihayet tamamladı ve liderliğe yükseldi.

Verstappen'in geçişi:

35. tura geldiğimizde Norris, yaklaşık 3 saniye kadar geriye düşmüştü ve pite gelerek bir kez daha sert hamuru taktı. Bu, İngiliz pilotun planlanan son pit stop'uydu.

Bu, biraz da Red Bull'u istediğinden daha erken bir şekilde pite çekmek için yapılmış bir hamleydi ve işe de yaradı. Red Bull, Verstappen'i erken pit tehdidinden korumak için bir tur sonra pite çağırdı.

Verstappen de sert lastiğe geçti ve Norris'in 1.8 saniye önünde piste geri döndü. Norris ve Verstappen'in ikinci pit-stop'larını yapmasıyla, Hamilton liderliğe yükselmiş oldu.

Verstappen'in 15 saniye önünde olan Mercedes pilotu da birkaç tur sonra pite geldi ve sert lastik takan rakiplerinin aksine orta hamura geçti.

Böylelikle yeniden Verstappen, Norris, Hamilton ilk 3'ü oluştu. Verstappen ön tarafta 2.8 saniyelik bir avantaja sahipti. Norris ise Hamilton'ın 3 saniye kadar önündeydi ama Hamilton yeni lastikleriyle farkı kapatıyordu. Gerçekten muazzam bir strateji savaşı vardı.

Hamilton, orta hamurunun da avantajını kullanarak Norris'i yakaladı ve 50. turda geçişini yaparak ikinci sıraya yükseldi. Hamilton ile Verstappen arasında 5 saniye vardı.

İngiliz pilot, Verstappen'den daha hızlı olsa da kalan turlarda aradaki farkı kapatacak kadar hızlı değildi ve Verstappen, COTA'da zafere ulaştı.

Yarışa 6. sıradan başlayan Verstappen, yarış içerisinde ufak bir fren sorunuyla da mücadele etse de bu strateji savaşını çok iyi yönetti ve bu sezonki 15. zaferini aldı. Bu, ayrıca Verstappen'in kariyerindeki 50. ve COTA'daki üst üste 3. zaferi oldu.

Çizgiyi Verstappen'in sadece 1.5 saniye kadar arkasında geçen Hamilton, birkaç tur daha olsa zaferi dahi alabilirdi. Mercedes'in Hamilton'ı ilk stintte birkaç tur daha fazla dışarıda bırakması, Hamilton'a belki de galibiyete mâl oldu.

Yine de Mercedes'in getirdiği güncellemeler bu hafta sonu kesinlikle etki yarattı ve Hamilton, oldukça güçlü bir yarışı geride bıraktı.

McLaren'dan Lando Norris ise 3. sırayı alarak üst üste 4. kez McLaren'ı podyuma taşıdı. Ayrıca böylelikle podyumda 3 farklı takım görmüş olduk.

Carlos Sainz dördüncü olurken, Sergio Perez ilk 5'i tamamladı. Yarışa pole pozisyonundan başlayan Leclerc, griddeki en kötü stratejiyi yaptı diyebiliriz zira kendisi, tek pit-stop ile yarışı tamamlayan tek isim oldu.

Bu yüzden özellikle de yarışın sonunda oldukça yavaş kalan Leclerc, ilk sıradan başladığı bu yarışta damalı bayrağı 6. sırada görebildi ve yarışın ardından takıma oldukça kızgındı.

Mercedes'te George Russell yedinci sırayı aldı, Alpine'de Pierre Gasly sekizinciydi. Yarışa pit yolundan başlayan Lance Stroll harika bir sürüşle dokuzuncu oldu, günün son puanları ise 10. sırayı alan Yuki Tsunoda'ya gitti.

Tsunoda, ayrıca son turda yarışın en hızlı turunu kaydetti ve ekstra bir puanı hanesine yazdırdı.

Williams pilotları yarışı arka arkaya bitirdiler. Alexander Albon 11, kendi evine yarışan Logan Sargeant 12. sıradaydı.

Nico Hulkenberg, Valtteri Bottas, Guanyu Zhou, Kevin Magnussen ve Daniel Ricciardo yarışı tamamlayan diğer isimler oldular.

Uzun bir aranın ardından ilk F1 yarışını tamamlayan Ricciardo'nun stratejisinin de tıpkı Leclerc gibi oldukça kötü olduğunu belirtmekte de fayda var.

Tıpkı takım arkadaşına benzer, Lance Stroll gibi pit yolundan başladığı yarışta harika bir performans gösteren Fernando Alonso 50. turda bir süspansiyon sorunu ile yarışa veda etti. Ocon ve Piastri ise yarışı tamamlayan diğer isimlerdi.

2023 Formula 1 sezonu, 27-29 Ekim tarihlerindeki Meksika GP ile devam edecek.

Yarış sonucu: