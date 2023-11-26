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Formula 1
Canlı anlatım

Canlı anlatım: Abu Dabi GP

2023 Formula 1 sezonunun son yarışı olan Abu Dabi GP'de yaşananları canlı olarak sizlere aktarıyoruz.

Abdullah Çelik
Ekleyen:

Ekleyen: Abdullah Çelik

Özet
Durum: Durdu

2023 Abu Dabi GP: Verstappen tarihi sezonunu zafer ile kapattı, Mercedes şampiyonada ikinci sırasını korudu!

2023 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 22. ve son yarışı olan Abu Dabi Grand Prix'sini Red Bull pilotu Max Verstappen kazandı.

2023 Abu Dabi GP: Verstappen tarihi sezonunu zafer ile kapattı, Mercedes şampiyonada ikinci sırasını korudu!
İyi akşamlar
Kış testlerindeki canlı anlatımlarda görüşmek üzere.
Yarıştan önce söylediğim gibi, oldukça yoğun bir sezonda elimizden geleni yaptık, hatalarımız ve eksiklerimiz için affola.
Sezonu böylece tamamlamış oluyoruz... Artık haberlere geçme zamanı
Perez, Russell'ı geçse 3 puan çalacaktı ve Mercedes ile Ferrari aynı puanda sezonu tamamlayacaktı. Bu durumda Ferrari, galibiyet aldığı için ikinci olacaktı
Mercedes, Ferrari'yi 3 puanla geçerek 2. oluyor
Pilotlar şampiyonasında 4. sıradaki Alonso 206 puanla. Onunla aynı puana sahip Leclerc 5., 205 puanla Norris 6. oluyor!
Verstappen 22 yarışın 19'unu kazanıyor, 2'sinde podyuma çıkıyor. Sadece bir yarışta podyum dışında kalıyor.
 
Red Bull RB19... 21 yarışın 20'sini kazanarak tarihin en dominant aracı oluyor. Muazzzam bir araç, Verstappen ve Red Bull'dan muazzam bir sezon. Tebrikler
Sezon, ana düzlükte Verstappen'in donutlarıyla tamamlanıyor
Tsunoda yarışı 8. sırada tamamlarken puan kazanan son isimler Hamilton ve Stroll oluyorlar
McLaren pilotları Norris ve Piastri 5 ve 6. olurken onları Alonso takip ediyor
Russell, İspanya'dan sonra podyuma dönüyor
Perez, cezayla Russell'ın 1.1 sn gerisine düşüyor. Yanlış hesaplamadıysam, Perez 1.3 sn daha fark açabilseydi Ferrari ikinci olacaktı
Leclerc yarışı ikinci sırada tamamlarken podyumun son basamağı Russell'ın oluyor
Perez ikinci oluyor ancak yarış sonunda 5 sn farkı açamıyor ve podyumun dışına çıkıyor
Sezonun son yarışını da Max Verstappen kazanıyor!
2023 Formula 1 sezonunun son yarışı olan Abu Dhabi'de Max Verstappen kazanıyor!
Perez gereken farkı açabilecek gibi!
Leclerc yavaşlıyor
Önde büyük bir strateji savaşı var!
Leclerc, Perez'i öne alıyor!!!
Leclerc, Perez'le farkı kapatıyor. Leclerc de aradaki farkı soruyor, yardımcı olmak istiyor
Sainz pitte
Perez Russell farkı 3 sn oldu
Alonso, Tsunoda'yı geçerek 7. sıraya yükseliyor... AlphaTauri için yedincilik böylece iyice gidiyr
Sainz birazdan pite gelecek ve puan dışına çıkacak. Zaten şu anda sadece 1 puana sahip
Perez - Russell farkı 2.3 sn
Şampiyonada ikincilik ve yedincilik için mücadele devam ediyor
Son 3 tur
Perez, Russell'la farkı 2 sn'ye yaklaştırdı...
Liderlik mücadelesi olmadığı için farklı heyecanlar arıyoruz
Perez'in podyumu Ferrari'ye takımlar şampiyonasında ikincilik için yardımcı olur gibi
Leclerc, stratejik oynayarak Perez'i önüne taşıyabilir mi?
1 sn açmış durumda!
Perez, Russell'ı geçiyor ama 5 sn fark açması mümkün mü?
Verstappen, bu yarışı kazandığında bir sezonda en çok kazanma rekorunu 19'a çıkaracak... İnanılmaz gerçekten
Son 5 tur
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