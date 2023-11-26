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Formula 1 Abu Dabi GP
Yarış raporu

2023 Abu Dabi GP: Verstappen tarihi sezonunu zafer ile kapattı, Mercedes şampiyonada ikinci sırasını korudu!

2023 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 22. ve son yarışı olan Abu Dabi Grand Prix'sini Red Bull pilotu Max Verstappen kazandı.

Can Çarpıcı
Editör Can Çarpıcı
Güncelleme
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates at the end of the race

Mart ayının hemen başında Bahreyn Grand Prix'si ile başlayan 2023 Formula 1 sezonu, bugün Abu Dabi GP ile sona erdi. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, bu yıl da sezonun kapanışı Yas Adası'nda yer alan Yas Marina Pisti'nde yapıldı. 

Bu yılki son F1 yarışında zafer, bu sezona damgasını vuran Max Verstappen'e gitti. Charles Leclerc ve George Russell ise podyumu tamamladılar. 

Markalar Şampiyonası'nda Mercedes ve Ferrari arasındaki ikincilik mücadelesindeyse gülen taraf Mercedes oldu. 

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 2nd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, George Russell, Mercedes-AMG, 3rd position, during the podium ceremony

Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 2nd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, George Russell, Mercedes-AMG, 3rd position, during the podium ceremony

Yarış raporu

Sezonun final yarışı öncesinde iki şampiyonumuz da belli olsa da kalan pozisyonlar için hâlâ büyük mücadeleler vardı. Özellikle de Markalar Şampiyonası'nda sadece 1 sıra daha yukarıda yer almak bile ödül parasında büyük artış olmasını sağladığı için orta sıralarda kıyasıya mücadeleler vardı. Ön taraflarda ise Mercedes ve Ferrari'nin ikinci sıra için mücadelesi söz konusuydu. 

Sezonun son yarışı öncesinde Max Verstappen ilk cepteydi, Charles Leclerc ise Hollandalı pilotun hemen arkasındaydı. 

İkinci çizgide Oscar Piastri ve George Russell vardı, üçüncü çizgide ise Lando Norris ve Yuki Tsunoda'yı gördük. 

Fernando Alonso, Nico Hulkenberg, Sergio Perez ve Pierre Gasly ilk on sırayı tamamlıyorlardı. Kötü sıralama seansları geçiren Lewis Hamilton on birinciydi, Carlos Sainz ise on altıncıydı. 

Yarış öncesinde merak edilen bir diğer husus ise lastik tercihleriydi ve ilk 10'daki tüm pilotlar yarışa orta hamurla başlamayı tercih ettiler. 

An Etihad Boeing 787 Dreamliner in formation with Al Fursan, the United Arab Emirates Air Force and Defence display team, over the car of Kevin Magnussen, Haas VF-23, prior to the start

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

An Etihad Boeing 787 Dreamliner in formation with Al Fursan, the United Arab Emirates Air Force and Defence display team, over the car of Kevin Magnussen, Haas VF-23, prior to the start

Formasyon turunun sorunsuz bir şekilde tamamlanmasıyla 20 pilot da bu sezon son kez gride yerleşti ve Yas Adası'nda sezon finali başladı. 

Startta Verstappen çizgiden çok iyi fırlayamadı ve ikinci sıradaki Leclerc, ilk viraja kadar olan mesafe kısa olmasına rağmen Hollandalı pilotun yanına gelmeyi başardı.

İkili ilk viraja neredeyse yan yana girdiler, Verstappen yarım araç boyu kadar öndeydi ve dışarı çizgideydi. Leclerc ise içeri çizgideydi, açısı pek iyi değildi. 

Verstappen, dışarıda daha geniş çizgisiyle viraja daha fazla hız taşıyabildi ve ilk virajı lider döndü. İkilinin mücadelesi burada bitmedi, 6 ve 7. virajlardan oluşan şikana gelinirken Leclerc bir kez daha geçiş yapmayı denedi ama Verstappen burada da önde kalmayı başardı. 

Yarış startı: 

 

Arkalarda ise herhangi bir temas ya da spin olmadı, nispeten temiz bir ilk tur geçirdik ve 58 turun ilki tamamlandığında Verstappen, Leclerc, Piastri, Norris, Russell, Tsunoda ilk 6'sı vardı. 

Sonraki turlarda Norris takım arkadaşını geçerek üçüncü sıraya çıktı. Verstappen ise hemen Leclerc'in DRS mesafesinden çıktı. 

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Oscar Piastri, McLaren MCL60, Lando Norris, McLaren MCL60, George Russell, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Oscar Piastri, McLaren MCL60, Lando Norris, McLaren MCL60, George Russell, Mercedes F1 W14

İlk 10 turu tamamladığımızda Verstappen önde yaklaşık 1.5 saniyelik bir farkla ilerliyordu, ikinci sıradaki Leclerc takipteydi. 

Norris ise Leclerc'in hemen arkasında üçüncü sıradaydı ve DRS ile saldırmaya çalışıyordu. Dördüncü sıradaki Piastri, öndeki üçlüden kopmuştu ve Russell'ın baskısı altındaydı. Tsunoda, Alonso, Gasly, Perez ve Hamilton ilk 10'u tamamlıyorlardı. Sainz ise on üçüncüydü. 

On birinci turda beklenen atak geldi ve Russell, Piastri'yi geçerek dördüncü sırayı aldı. Birkaç tur sonra ilk pit-stop'lar başladı.

Russell, ilk pit-stop'larda diğer McLaren'ı da geçti. Norris'in pit-stop'u normalden biraz daha uzun sürünce, Mercedes pilotu önde çıktı ve 3. sıraya yükseldi. 

Böylelikle ilk pit'lerin ardından Verstappen, Leclerc, Russell, Norris, Piastri, Alonso, Perez, Ricciardo, Hamilton ve Tsunoda ilk 10'u oluştu. 

Hamilton, pit'e girmeden önce Pierre Gasly ile temas yaşadı ve ön kanadına ufak bir hasar aldı ama pit'te ön kanadını değiştirmedi. 

Hamilton, Gasly'e çarptığı için inceleme altına da alındı ama herhangi bir ceza çıkmadı. 

 
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Yarışın orta noktasına geldiğimizde Verstappen ön tarafta farkı 8 saniyeye kadar çıkarmıştı. 34. turda ise ikinci ve son pit-stop'lar başladı, ilk olarak Norris pite geldi. Mercedes, hemen buna yanıt verdi sonraki turda Russell'ı pite çağırdı. Norris erken pit-stop'uyla zaman kazansa da Russell 3. sırasını korumayı başardı. 

Diğer pilotların da son pit-stop'larını tamamlamasıyla Verstappen, Leclerc, Hamilton, Norris, Perez, Tsunoda, Piastri, Alonso, Hamilton ve Sainz ilk 10'u oluştu. 

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Perez, Norris'i dördüncü sıra için geçmeye çalışırken temas yaşandı ve Meksikalı pilot, 5 saniyelik bir zaman cezası aldı. Perez yine de geçişi tamamladı ve 4. sıraya yükseldi. Sonrasında da 3. sıra için George Russell'ı kovalamaya başladı. 5 saniye zaman cezası olan Perez, 54. turda Russell'ı da geçti. 

Markalar Şampiyonası'ndaki mücadeleyi düşünen Leclerc, Perez'in Russell'la arasını 5 saniye kadar açması için yavaşlayarak ona DRS bile verdi ama bu da işe yaramadı. 

Verstappen ise son tura da lider başladı ve bir sezonda 1000 turu lider götüren ilk isim oldu. Hollandalı pilot, tarihi sezonunun son turunda da bir rekor kırarak zafere ulaştı. 

Üç kez dünya şampiyonu pilot, 19 zafer aldığı bu sezonda on yıllarca kırılamayan rekorları da kırdı ve tarihin en dominant sezonlarından biri zaferle noktalamış oldu. 

 
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, 1st position, performs donuts at the end of the race

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, 1st position, performs donuts at the end of the race

Charles Leclerc ikinci sırayı alırken, George Russell podyumu tamamladı ve Mercedes'in şampiyonada ikinci sırasını korumasını sağladı. 

Perez çizgiyi ikinci sırada geçse de cezasıyla dördüncü sıraya geriledi. McLaren'da, Norris ilk 5'i tamamlarken, yılın çaylağı olarak gösterebileceğimiz Oscar Piastri F1'deki ilk sezonunda son yarışı 6. sırada tamamladı. 

Fernando Alonso yedinci oldu ve şampiyonada dördüncülüğü aldı. Tsunoda, Hamilton ve Stroll ise ilk 10'u tamamladılar. 

Daniel Ricciardo puan barajının hemen dışında 11. olurken, onun arkasında Alpine pilotları yer aldı: Ocon on ikinci, Gasly on üçüncüydü. 

Alexander Albon, Nico Hulkenberg, Logan Sargeant ve Guanyu Zhou yarışı bitiren diğer isimler oldular. 

Son turlarda pite gelerek yarışı bırakan Carlos Sainz, Valtteri Bottas ve Kevin Magnussen ise yarışı tamamlayamadılar. 

Motorsport.com Türkiye olarak sezon arasında her türlü gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Kış arası boyunca 2023 sezonu hakkında analizler, 2024 Formula 1 sezonu öncesinde ortaya çıkan tüm söylentiler ve yaşanan tüm gelişmeler; sitemizde mevcut olacak. 

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2023 Formula 1 Sezonu Puan Durumu >>

2024 Formula 1 kış testlerinde görüşmek üzere! 

Yarış sonucu: 

 
 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s Pitler Puan Yarış dışı Şase Motor
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 58

-

     2 26   Red Bull Red Bull
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 58

+17.993

17.993

 17.993   2 18   Ferrari Ferrari
3 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 58

+20.328

20.328

 2.335   2 15   Mercedes Mercedes
4 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 58

+21.453

21.453

 1.125   2 12   Red Bull Red Bull
5 United Kingdom L. Norris McLaren 4 58

+24.284

24.284

 2.831   2 10   McLaren Mercedes
6 Australia O. Piastri McLaren 81 58

+31.487

31.487

 7.203   2 8   McLaren Mercedes
7 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 58

+39.512

39.512

 8.025   2 6   Aston Martin Mercedes
8 Japan Y. Tsunoda AlphaTauri 22 58

+43.088

43.088

 3.576   1 4   AlphaTauri Red Bull
9 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 58

+44.424

44.424

 1.336   2 2   Mercedes Mercedes
10 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 58

+55.632

55.632

 11.208   2 1   Aston Martin Mercedes
11 Australia D. Ricciardo AlphaTauri 3 58

+56.229

56.229

 0.597   2     AlphaTauri Red Bull
12 France E. Ocon Alpine 31 58

+1'06.373

1'06.373

 10.144   1     Alpine Renault
13 France P. Gasly Alpine 10 58

+1'10.360

1'10.360

 3.987   2     Alpine Renault
14 Thailand A. Albon Williams 23 58

+1'13.184

1'13.184

 2.824   2     Williams Mercedes
15 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 58

+1'23.696

1'23.696

 10.512   2     Haas Ferrari
16 United States L. Sargeant Williams 2 58

+1'27.791

1'27.791

 4.095   2     Williams Mercedes
17 China G. Zhou Alfa Romeo 24 58

+1'29.422

1'29.422

 1.631   2     Alfa Romeo Ferrari
dnf Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 57

 

     3   Yarış dışı Ferrari Ferrari
19 Finland V. Bottas Alfa Romeo 77 57

1 lap

     1     Alfa Romeo Ferrari
20 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 57

1 lap

     2     Haas Ferrari
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