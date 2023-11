2023 Abu Dabi GP: Verstappen tarihi sezonunu zafer ile kapattı, Mercedes şampiyonada ikinci sırasını korudu!

Mart ayının hemen başında Bahreyn Grand Prix'si ile başlayan 2023 Formula 1 sezonu, bugün Abu Dabi GP ile sona erdi. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, bu yıl da sezonun kapanışı Yas Adası'nda yer alan Yas Marina Pisti'nde yapıldı.

Bu yılki son F1 yarışında zafer, bu sezona damgasını vuran Max Verstappen'e gitti. Charles Leclerc ve George Russell ise podyumu tamamladılar.

Markalar Şampiyonası'nda Mercedes ve Ferrari arasındaki ikincilik mücadelesindeyse gülen taraf Mercedes oldu.

Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 2nd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, George Russell, Mercedes-AMG, 3rd position, during the podium ceremony

Yarış raporu

Sezonun final yarışı öncesinde iki şampiyonumuz da belli olsa da kalan pozisyonlar için hâlâ büyük mücadeleler vardı. Özellikle de Markalar Şampiyonası'nda sadece 1 sıra daha yukarıda yer almak bile ödül parasında büyük artış olmasını sağladığı için orta sıralarda kıyasıya mücadeleler vardı. Ön taraflarda ise Mercedes ve Ferrari'nin ikinci sıra için mücadelesi söz konusuydu.

Sezonun son yarışı öncesinde Max Verstappen ilk cepteydi, Charles Leclerc ise Hollandalı pilotun hemen arkasındaydı.

İkinci çizgide Oscar Piastri ve George Russell vardı, üçüncü çizgide ise Lando Norris ve Yuki Tsunoda'yı gördük.

Fernando Alonso, Nico Hulkenberg, Sergio Perez ve Pierre Gasly ilk on sırayı tamamlıyorlardı. Kötü sıralama seansları geçiren Lewis Hamilton on birinciydi, Carlos Sainz ise on altıncıydı.

Yarış öncesinde merak edilen bir diğer husus ise lastik tercihleriydi ve ilk 10'daki tüm pilotlar yarışa orta hamurla başlamayı tercih ettiler.

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images An Etihad Boeing 787 Dreamliner in formation with Al Fursan, the United Arab Emirates Air Force and Defence display team, over the car of Kevin Magnussen, Haas VF-23, prior to the start

Formasyon turunun sorunsuz bir şekilde tamamlanmasıyla 20 pilot da bu sezon son kez gride yerleşti ve Yas Adası'nda sezon finali başladı.

Startta Verstappen çizgiden çok iyi fırlayamadı ve ikinci sıradaki Leclerc, ilk viraja kadar olan mesafe kısa olmasına rağmen Hollandalı pilotun yanına gelmeyi başardı.

İkili ilk viraja neredeyse yan yana girdiler, Verstappen yarım araç boyu kadar öndeydi ve dışarı çizgideydi. Leclerc ise içeri çizgideydi, açısı pek iyi değildi.

Verstappen, dışarıda daha geniş çizgisiyle viraja daha fazla hız taşıyabildi ve ilk virajı lider döndü. İkilinin mücadelesi burada bitmedi, 6 ve 7. virajlardan oluşan şikana gelinirken Leclerc bir kez daha geçiş yapmayı denedi ama Verstappen burada da önde kalmayı başardı.

Yarış startı:

Arkalarda ise herhangi bir temas ya da spin olmadı, nispeten temiz bir ilk tur geçirdik ve 58 turun ilki tamamlandığında Verstappen, Leclerc, Piastri, Norris, Russell, Tsunoda ilk 6'sı vardı.

Sonraki turlarda Norris takım arkadaşını geçerek üçüncü sıraya çıktı. Verstappen ise hemen Leclerc'in DRS mesafesinden çıktı.

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Oscar Piastri, McLaren MCL60, Lando Norris, McLaren MCL60, George Russell, Mercedes F1 W14

İlk 10 turu tamamladığımızda Verstappen önde yaklaşık 1.5 saniyelik bir farkla ilerliyordu, ikinci sıradaki Leclerc takipteydi.

Norris ise Leclerc'in hemen arkasında üçüncü sıradaydı ve DRS ile saldırmaya çalışıyordu. Dördüncü sıradaki Piastri, öndeki üçlüden kopmuştu ve Russell'ın baskısı altındaydı. Tsunoda, Alonso, Gasly, Perez ve Hamilton ilk 10'u tamamlıyorlardı. Sainz ise on üçüncüydü.

On birinci turda beklenen atak geldi ve Russell, Piastri'yi geçerek dördüncü sırayı aldı. Birkaç tur sonra ilk pit-stop'lar başladı.

Russell, ilk pit-stop'larda diğer McLaren'ı da geçti. Norris'in pit-stop'u normalden biraz daha uzun sürünce, Mercedes pilotu önde çıktı ve 3. sıraya yükseldi.

Böylelikle ilk pit'lerin ardından Verstappen, Leclerc, Russell, Norris, Piastri, Alonso, Perez, Ricciardo, Hamilton ve Tsunoda ilk 10'u oluştu.

Hamilton, pit'e girmeden önce Pierre Gasly ile temas yaşadı ve ön kanadına ufak bir hasar aldı ama pit'te ön kanadını değiştirmedi.

Hamilton, Gasly'e çarptığı için inceleme altına da alındı ama herhangi bir ceza çıkmadı.

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Yarışın orta noktasına geldiğimizde Verstappen ön tarafta farkı 8 saniyeye kadar çıkarmıştı. 34. turda ise ikinci ve son pit-stop'lar başladı, ilk olarak Norris pite geldi. Mercedes, hemen buna yanıt verdi sonraki turda Russell'ı pite çağırdı. Norris erken pit-stop'uyla zaman kazansa da Russell 3. sırasını korumayı başardı.

Diğer pilotların da son pit-stop'larını tamamlamasıyla Verstappen, Leclerc, Hamilton, Norris, Perez, Tsunoda, Piastri, Alonso, Hamilton ve Sainz ilk 10'u oluştu.

Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Perez, Norris'i dördüncü sıra için geçmeye çalışırken temas yaşandı ve Meksikalı pilot, 5 saniyelik bir zaman cezası aldı. Perez yine de geçişi tamamladı ve 4. sıraya yükseldi. Sonrasında da 3. sıra için George Russell'ı kovalamaya başladı. 5 saniye zaman cezası olan Perez, 54. turda Russell'ı da geçti.

Markalar Şampiyonası'ndaki mücadeleyi düşünen Leclerc, Perez'in Russell'la arasını 5 saniye kadar açması için yavaşlayarak ona DRS bile verdi ama bu da işe yaramadı.

Verstappen ise son tura da lider başladı ve bir sezonda 1000 turu lider götüren ilk isim oldu. Hollandalı pilot, tarihi sezonunun son turunda da bir rekor kırarak zafere ulaştı.

Üç kez dünya şampiyonu pilot, 19 zafer aldığı bu sezonda on yıllarca kırılamayan rekorları da kırdı ve tarihin en dominant sezonlarından biri zaferle noktalamış oldu.

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, 1st position, performs donuts at the end of the race

Charles Leclerc ikinci sırayı alırken, George Russell podyumu tamamladı ve Mercedes'in şampiyonada ikinci sırasını korumasını sağladı.

Perez çizgiyi ikinci sırada geçse de cezasıyla dördüncü sıraya geriledi. McLaren'da, Norris ilk 5'i tamamlarken, yılın çaylağı olarak gösterebileceğimiz Oscar Piastri F1'deki ilk sezonunda son yarışı 6. sırada tamamladı.

Fernando Alonso yedinci oldu ve şampiyonada dördüncülüğü aldı. Tsunoda, Hamilton ve Stroll ise ilk 10'u tamamladılar.

Daniel Ricciardo puan barajının hemen dışında 11. olurken, onun arkasında Alpine pilotları yer aldı: Ocon on ikinci, Gasly on üçüncüydü.

Alexander Albon, Nico Hulkenberg, Logan Sargeant ve Guanyu Zhou yarışı bitiren diğer isimler oldular.

Son turlarda pite gelerek yarışı bırakan Carlos Sainz, Valtteri Bottas ve Kevin Magnussen ise yarışı tamamlayamadılar.

Motorsport.com Türkiye olarak sezon arasında her türlü gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Kış arası boyunca 2023 sezonu hakkında analizler, 2024 Formula 1 sezonu öncesinde ortaya çıkan tüm söylentiler ve yaşanan tüm gelişmeler; sitemizde mevcut olacak.

Sezon boyunca hem internet sitemiz üzerinde hem de Twitter, Instagram ve Youtube hesaplarımızda bizleri yalnız bırakmayan tüm ziyaretçilerimize, takipçilerimize, destekleyen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz.

2024 Formula 1 kış testlerinde görüşmek üzere!

Yarış sonucu: