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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Hamilton: "Bugün kazanabilirim"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, bugün gerçekleştirilecek yarış öncesi verdiği demeçte, galibiyete ulaşabileceğini söyledi.

Hamilton: "Bugün kazanabilirim"

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, cuma günü tek turda en hızlı isim olmayı başarmıştı fakat İngiliz pilot, cumartesi günü gerçekleştirilen sprint sıralama yarışında, ilk virajda Max Verstappen'e geçildi ve damalı bayrağı 2. sırada görebildi.

7 kez dünya şampiyonu, farkı ortalama olarak 1.5-2 saniye civarında tutsa da, Hollandalı pilotu geçmeyi başaramadı.

Bugün Mercedes, iki araçla ön tarafta olacağı için Red Bull'a  karşı stratejik bir avantaj yakalayabilir.

Yarıştan hemen önce konuşan Hamilton şöyle dedi: "Yarışı kazanabileceğime inanıyorum ve pek çok taraftarım da buna inanıyor."

"Elbette bu kolay bir iş değil ama tüm imkanları sonuna kadar zorlamaya hazırım. Bugün harika bir gün, uzun zamandır ilk defa Silverstone'da böyle harika bir hava görüyorum!"

"Lastikler için durum zor olacak ama şu anda Silverstone dışında olmak istediğim başka bir yer daha yok."

"Savaşmaya hazırım ve startı sabırsızlıkla bekliyorum."

Diğer tarafta Verstappen ise iyi bir yarış çıkarmayı umuyor.

Hollandalı pilot şöyle konuştu: "Tribünlerde bu kadar çok taraftar görmek inanılmaz. Umarım onlara heyecan verici bir yarışla teşekkür edebiliriz."

"Dünkü sprint yarışında iyi bir başlangıç ​​yaptım ve genel olarak boş depo ile tam güçte gitmek eğlenceliydi. Ancak ana yarışın Pazar olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz, bu yüzden bugün başarılı bir performans sergilemek önemli."

Lewis Hamilton, Mercedes, 2nd position, and Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, congratulate each other

Lewis Hamilton, Mercedes, 2nd position, and Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, congratulate each other

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

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