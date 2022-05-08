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Canlı anlatım: Miami GP
2022 Formula 1 Şampiyonası'nın Amerika'da gerçekleştirilen 5. yarışı Miami GP canlı anlatım seansı için sizlerleyiz.
Ekleyen: Abdullah Çelik
Özet
Durum: Durdu
Anlatımı burada noktalıyoruz. Yarış sonrası açıklamaları, mümkün olduğu kadar bu gece vermeye çalışacağız ancak kalanları yarın vereceğiz. Bizi anlayışla karşılayacağınızı düşünüyoruz :)
Mick Schumacher çok iyi bir yarış geçirmişti ve puan alacak gibi duruyordu ancak Vettel'le olan kazasının ardından bu fırsatı yine kaçırmış oldu.
Güvenlik aracından sonra 5. sırada bulunan Bottas, aslında çok iyi yarıştı ve 5. olabilirdi ancak bariyerlerle temas edince Mercedes pilotlarına geçilmekten kurtulamadı. Buna rağmen Bottas 7. olmayı başardı
Mercedes pilotları Russell ve Hamilton 5. ve 6. oluyorlar. Yarışın başında 15. sıraya kadar gerileyen Russell, uzun süre pite gelmemesinin ve ardından güvenlik aracı girmesinin meyvelerini 5. olarak alıyor
Perez, güvenlik aracından sonra lastik avantajına sahip olsa da bunu değerlendiremiyor ve dördüncü sırada yarışı noktalıyor
Verstappen bu sezon 3. galibiyetini alacak. Bu, tamamlayabildiği tüm yarışları kazandığı manasına geliyor
Hamilton, bu stratejisinin kendi işine yaramadığını söylüyor. Hamilton bir kez daha güvenlik aracı nedeniyle Russell karşısında dezavantajlı duruma düşüyor
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