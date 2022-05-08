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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Miami GP

2022 Formula 1 Şampiyonası'nın Amerika'da gerçekleştirilen 5. yarışı Miami GP canlı anlatım seansı için sizlerleyiz.

Canlı anlatım: Miami GP

Ekleyen: Abdullah Çelik

Özet
Durum: Durdu

Miami GP: Leclerc zorladı, Verstappen arka arkaya ikinci kez kazandı!

2022 Formula 1 sezonunun beşinci yarışı olan Miami Grand Prix'sini Red Bull pilotu Max Verstappen kazandı.

Miami GP: Leclerc zorladı, Verstappen arka arkaya ikinci kez kazandı!
Kazananları tebrik ediyoruz. Bir sonraki yarış İspanya'da görüşmek üzere!
Anlatımı burada noktalıyoruz. Yarış sonrası açıklamaları, mümkün olduğu kadar bu gece vermeye çalışacağız ancak kalanları yarın vereceğiz. Bizi anlayışla karşılayacağınızı düşünüyoruz :)
Mick Schumacher çok iyi bir yarış geçirmişti ve puan alacak gibi duruyordu ancak Vettel'le olan kazasının ardından bu fırsatı yine kaçırmış oldu.
Verstappen günün pilotu olarak da seçiliyor
 
Alonso, pist limitlerini aştığı için inceleme altında
Miami'de son puanın sahibi Williams'tan Albon oldu.
Alpine'de Esteban Ocon, Alonso'nun cezası sayesinde 8. olurken Alonso 9. oldu.
Güvenlik aracından sonra 5. sırada bulunan Bottas, aslında çok iyi yarıştı ve 5. olabilirdi ancak bariyerlerle temas edince Mercedes pilotlarına geçilmekten kurtulamadı. Buna rağmen Bottas 7. olmayı başardı
Mercedes pilotları Russell ve Hamilton 5. ve 6. oluyorlar. Yarışın başında 15. sıraya kadar gerileyen Russell, uzun süre pite gelmemesinin ve ardından güvenlik aracı girmesinin meyvelerini 5. olarak alıyor
Perez, güvenlik aracından sonra lastik avantajına sahip olsa da bunu değerlendiremiyor ve dördüncü sırada yarışı noktalıyor
Carlos Sainz, arkasından gelen baskıya direnmesi sayesinde yarışı podyumda tamamlıyor
Pole pozisyonundan yarışa başlayan Charles Leclerc 2. oluyor.
Verstappen, en hızlı turu atmasıyla Imola'da olduğu gibi Miami'den de maksimum puanlarla ayrılıyor!
2022 Miami GP'de galibiyet Red Bull pilotu Max Verstappen'in oluyor!!!
Verstappen bu sezon 3. galibiyetini alacak. Bu, tamamlayabildiği tüm yarışları kazandığı manasına geliyor
Son tur, Verstappen art arda 2. zaferine doğru gidiyor


 
Perez, yeni lastik avantajını değerlendiremedi ve 4. sırada devam ediyor
Mercedes'teki takım içi mücadelesinde Russell yeniden öne geçti
Verstappen bu arada zafere doğru gidiyor. Fark 1.5 sn
Hayır, düzeltme geliyor. Sorunun Vettel ve Schumacher arasında olduğu bilgisi veriliyor
Bu arada Magnussen'in Vettel'ie temas yaşadığı ekrana yansıyor. Yanlış görmüş olabiliriz
Bu sayede Albon puan alabilecek duruma geldi
Schumacher pite geliyor... Bir kez daha puan alamıyor
Ocon ve Schumacher mücadele ederken Schumacher ve Vettel kaza yapıyorlar!
Schumacher ilk puanlarına gidiyordu ancak 14. sıraya geriledi
Verstappen farkı 1.3 sn'ye çıkardı
Hamilton yeniden Russell'ın önünde
Sarı bayrak
1:31.456 Verstappen
1:31.488 Leclerc

en hızlı turlar
En azından şimdilik
Verstappen, Leclerc'in DRS aralığından kaçmayı başardı
Hamilton, bu stratejisinin kendi işine yaramadığını söylüyor. Hamilton bir kez daha güvenlik aracı nedeniyle Russell karşısında dezavantajlı duruma düşüyor
Verstappen bu turda ilk sektörde biraz fark açtı gibi
Son 5 tur
Verstappen DRS aralığından kaçamadı. Leclerc kazanmak istiyor, Verstappen direniyor
Leclerc farkı kapatıyor ancak atak yapamıyor
Perez Sainz'ı geçiyor ancak duramayınca Sainz yeniden öne geçiyor
Son 5 tura doğru ilerliyoruz
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