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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Meksika GP

2022 Meksika GP canlı anlatımında sizlerleyiz.

Canlı anlatım: Meksika GP

Ekleyen: Altay Gök

Özet
Durum: Durdu
Pilotlar podyuma doğru ilerlerlerken, bizler de anlatımımıza son veriyoruz yavaş yavaş.

Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. İki hafta sonra, yine akşam saatlerinde, Brezilya'da görüşmek üzere, hoşça kalın!
Pilotlar yarış sonrası röportajlarını veriyorlar. Röportajları kısa süre içinde sitemizde bulabilirsiniz.
Verstappen kariyerinin 34. galibiyetini elde etti ayrıca. Artık hedefi 41 galibiyetteki Ayrton Senna, sonrasında ise Alain Prost, Sebastian Vettel, Michael Schumacher ve Lewis Hamilton'ı kovalıyor olacak.
Çifte şampiyon, rekorlarına yenilerini eklemeye devam ediyor.
Ayrıca 416 puana yükselerek bitime iki yarış kala "bir sezonda en çok puan alan isim" rekorunu da kırıyor. Önceki rekor 413 ile Lewis Hamilton'a aitti!
Bir sezonda en çok zafer kazanan isim rekoru 13 yarışla Michael Schumacher ve Sebastian Vettel'e aitti. Verstappen 14. galibiyetine ulaşarak rekorun tek başına sahibi oluyor!
Verstappen, Meksika usulü F1 tema müziği eşliğinde 14. zaferini kutluyor!
Diğer isimler kapalı parka gelecekler.
VER, HAM ve PER, Foro Sol'de kendilerine ayrılan yere geldiler.
Mercedes'in denemesi başarılı oldu.
1.20.153! En hızlı tur Russell'a gidiyor!
Perez üçüncü sırada, yeniden kendi evinde podyumda!
Hamilton 2. sırada ulaşıyor damalı bayrağa. Galibiyet şansını belki de yanlış stratejiyle teptiler.
VERSTAPPEN DAMALI BAYRAĞA ULAŞIYOR VE 2022 MEKSİKA GP'SİNİ KAZANIYOR!
Bakalım Russell'dan en hızlı tur gelecek mi?
Son tur! Verstappen 14.8 saniye farkla galibiyete ilerliyor! Bu pistte son 5 yarıştaki 4. zaferine gidiyor!
Sainz 32 saniye gerisinde Russell'ın, dolayısıyla bedava pit yapabilecek durumda Russell.
Russell pitte! En hızlı tur denemesi gelecek.
Verstappen 14. galibiyete, rekor kırmaya doğru ilerliyor!
Son 2 tur!
OCO-RIC farkı 7 saniye! Ricciardo şu anda yedinciliği garantiledi.
Gasly son 3 tura girilirken Albon'u geçiyor orta grupta! 11. sıra Gasly için.
Öte yandan Alonso yarış dışı kalınca Albon'da 11. sıraya çıktı ve Bottas'a yaklaşıyor!
Son 3 tura gireceğiz birazdan.
RIC-OCO farkı şu anda 8.5 saniye. Ricciardo bu tempoda devam ederse az farkla yedinciliği koruyabilir.
Norris'in de Alonso yarış dışı kalmadan önce Bottas'ı geçtiğini görüyoruz.
Pite giren de olmadı.
VSC periyodu çok kısa sürdü.
Alonso çok kızgın! Rahat bir yedincilik elinden kayıp gidiyor! Bu sene yaşadığı kaçıncı motor arızası, kaybettiği kaçıncı puan biz saymayı bıraktık desek yeri.
Sanal güvenlik aracı!
Alonso'nun bu sene yaşadığı arızalara bir yenisi eklendi!
1. sektörde sarı bayraklar var! Alonso kenara çekiyor!
65. turdayız. Bottas ve Norris arasında günün son puanı için mücadele devam ediyor!
Yarışa 19. başlayan Albon'un da 12. sıraya kadar yükselerek iyi bir iş yaptığı söylenebilir. Öte yandan geçen hafta çok hızlı olan Aston Martin bu hafta çok yavaş.
Sıralama:

VER HAM
PER RUS
SAI LEC
RIC OCO
ALO BOT
NOR ALB
GAS ZHO
VET STR
MSC MAG
LAT

Tsunoda yarış dışı.
63. tur. Son 8 turdayız. HAM-VER farkı 13 saniye, Verstappen bir aksilik olmazsa bu sezonki 14. zaferine ulaşacak.
Ancak Ricciardo gerçekten çok hızlı, puan potasında kalacaktır. Yedinciliği koruyup koruyamayacağını göreceğiz. Ocon ile şimdiden 2.8 saniye fark açtı.
Ricciardo Ocon'un yanına geliyor ilk virajda ve geçiyor! Hamur ve lastik farkı var ciddi şekilde. Ricciardo'nun 10 saniye zaman cezası aldığını da hatırlatalım.
Alonso'dan sitem geliyor: "inanılmaz, ne sezon ama!"
Ricciardo şimdi Ocon'a atak yapacak mesafede, ancak yerini koruyor Fransız pilot.
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