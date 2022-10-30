Formula 1 Haberler
Canlı anlatım: Meksika GP
2022 Meksika GP canlı anlatımında sizlerleyiz.
Ekleyen: Altay Gök
Özet
Durum: Durdu
Pilotlar podyuma doğru ilerlerlerken, bizler de anlatımımıza son veriyoruz yavaş yavaş.
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. İki hafta sonra, yine akşam saatlerinde, Brezilya'da görüşmek üzere, hoşça kalın!
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. İki hafta sonra, yine akşam saatlerinde, Brezilya'da görüşmek üzere, hoşça kalın!
Pilotlar yarış sonrası röportajlarını veriyorlar. Röportajları kısa süre içinde sitemizde bulabilirsiniz.
Verstappen kariyerinin 34. galibiyetini elde etti ayrıca. Artık hedefi 41 galibiyetteki Ayrton Senna, sonrasında ise Alain Prost, Sebastian Vettel, Michael Schumacher ve Lewis Hamilton'ı kovalıyor olacak.
Ayrıca 416 puana yükselerek bitime iki yarış kala "bir sezonda en çok puan alan isim" rekorunu da kırıyor. Önceki rekor 413 ile Lewis Hamilton'a aitti!
Bir sezonda en çok zafer kazanan isim rekoru 13 yarışla Michael Schumacher ve Sebastian Vettel'e aitti. Verstappen 14. galibiyetine ulaşarak rekorun tek başına sahibi oluyor!
Son tur! Verstappen 14.8 saniye farkla galibiyete ilerliyor! Bu pistte son 5 yarıştaki 4. zaferine gidiyor!
RIC-OCO farkı şu anda 8.5 saniye. Ricciardo bu tempoda devam ederse az farkla yedinciliği koruyabilir.
Alonso çok kızgın! Rahat bir yedincilik elinden kayıp gidiyor! Bu sene yaşadığı kaçıncı motor arızası, kaybettiği kaçıncı puan biz saymayı bıraktık desek yeri.
Yarışa 19. başlayan Albon'un da 12. sıraya kadar yükselerek iyi bir iş yaptığı söylenebilir. Öte yandan geçen hafta çok hızlı olan Aston Martin bu hafta çok yavaş.
63. tur. Son 8 turdayız. HAM-VER farkı 13 saniye, Verstappen bir aksilik olmazsa bu sezonki 14. zaferine ulaşacak.
Ancak Ricciardo gerçekten çok hızlı, puan potasında kalacaktır. Yedinciliği koruyup koruyamayacağını göreceğiz. Ocon ile şimdiden 2.8 saniye fark açtı.
Ricciardo Ocon'un yanına geliyor ilk virajda ve geçiyor! Hamur ve lastik farkı var ciddi şekilde. Ricciardo'nun 10 saniye zaman cezası aldığını da hatırlatalım.
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