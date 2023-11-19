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Formula 1
Canlı anlatım

Canlı anlatım: Las Vegas GP

2023 Formula 1 Las Vegas GP'de yaşananları anlık olarak sizlere aktarıyoruz.

Abdullah Çelik
Ekleyen:

Ekleyen: Abdullah Çelik

Özet
Durum: Durdu

Las Vegas GP: Aksiyon dolu yarışı Verstappen cezaya rağmen kazandı, Leclerc ikinciliği son turda aldı!

2023 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 21. ayağı olan Las Vegas Grand Prix'sini Red Bull pilotu Max Verstappen kazandı.

Las Vegas GP: Aksiyon dolu yarışı Verstappen cezaya rağmen kazandı, Leclerc ikinciliği son turda aldı!
Haberlere geçmek için anlatımı burada sonlandırıyorum. Kazananları tebrik ediyorum.

Sezonun son yarışı Abu Dhabi'de görüşmek üzere!
1 beyaz, iki kırmızı tulumlu pilot olacak
Yani podyumda Red Bull mavisi olmayacak!
Red Bull pilotları bugün özel renkli tulumlarıyla yarıştılar. Verstappen'de beyaz, Perez'de kırmızı tulum vardı
Hafta sonu büyük tartışmalarla başladı, keza yarış da öyle ancak çok güzel ve eğlenceli bir yarış izlediğimizi düşünüyorum. Evet, günün sonunda Verstappen kazandı ancak hem liderlik hem podyum, hem de puan mücadeleleri çok güzeldi.
Las Vegas'ta son puanlar Alonso ve Piastri'ye gitti
Mercedes pilotları 7 ve 8 oluyorlar. Ferrari takımlar şampiyonasında önemli puan farkı kapattı
Günün pilotu Leclerc seçiliyor
Ocon, Alpine ile dördüncü olurken onu Stroll ve hafta sonunun üzgün ismi Sainz takip ettiler.
Russell, son turda Ocon'u geçmişti ancak cezasıyla gerilemekten kurtulamadı
Perez harika bir yükseliş gerçekleştirdi ancak Leclerc'in son hamlesinin ardından ancak 3. olabildi
Leclerc, son düzlüğün sonunda yaptığı harika atakla yarışı en azından 2. sırada tamamlamayı başardı
Verstappen 53 yarış zaferiyle Sebastian Vettel'i yakalıyor
Max Verstappen, Las Vegas GP'de zafere ulaşıyor!!!
Leclerc 0.6 sn geride olmasına rağmen içeri daldı ve Perez'i avladıııı
İnanılmaz
Dalıyor!!!
Leclerc'in pek şansı kalmadı gibi
Leclerc 0.8 sn geride
Verstappen, Perez'e hava koridoru vermek için yavaşladı
Son tur
Leclerc bataraları doldurmuş gibi. Bakalım son tur darbesi indirebilecek mi?
Damalı bayrağı Justin Bieber sallayacak
Leclerc, hâlâ zorluyor...
Piastri 10. sıraya yükselerek puan potasına girdi ancak pitten önce 4. sıradaydı.
Russell, Stroll'ü geçerek 5. sıraya yükseldi
Bu sefer Tsunoda pist dışında
Sarı bayrak
Piastri arkada en hızlı turu atıyor ancak neye fayda? 11. sırada
Son 3 tur
 
Leclerc, en azından ikincilikten vazgeçmiş değil
Hulkenberg yarışa veda ediyor
Sarı bayraklar sallanıyor
 
Leclerc, Perez'e geçilmesinin ardından 0.7 sn farkla takip ediyor
Bu arada benim aklım son 10 turda kaldı ama yarışın bitmesine 5 tur kaldı :) McLaren için berbat bir stratejik hamle oldu
Hamilton da Gasly'i geçiyor
Alonso, Gasly'i geçerek 8. sıraya yükseliyor
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